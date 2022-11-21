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11.22より、楽天市場で、「ティネコ・期間限定・掃除機ビッ…

11.22より、楽天市場で、「ティネコ・期間限定・掃除機ビッグセール」が開催

［ティネコインテリジェント株式会社］

楽天：2022年11月22日（火）～11月27日（日）

ECOVACS傘下子会社のティネコインテリジェント株式会社（以下、Tineco）は、2022年11月22日（火）～11月27日（日）の楽天セール期間中、コードレス掃除機を対象とした最大35％OFFの割引キャンペーンを実施いたします。




■注目製品：

「A10Dash　コードレス掃除機」 通常価格18,800円のところ、六日間限り12,220円


すばやく簡単なコードレスクリーニング
充電式リチウムイオン電池
1.25kg 超軽量
超静音設計
300W強力なモーター出力
連続電源モードスイッチロック

「A11 Hero　コードレス掃除機」 通常価格30,800円のところ、六日間限り20,020円


最長40分間運転
約1.48kg軽量本体
強力な吸引力
LED静音ソフトローラーモータヘッド
取り外し可能な電池パック
豊富な付属品、ハンディクリーナーに自由変換

「Pure One X コードレス掃除機」 通常価格24,800円のところ、六日間限り16,120円


よりクリーンなSmart iLoop™センサー
汎用性の高い洗浄のための超軽量
最長70分の長時間運転時間
超静かな操作
スマートなアプリ統合


■会社概要：

社名：ティネコインテリジェント株式会社
代表取締役：ルアンジャアヤン
設立：2019年10月
事業内容：スマート家電の開発・販売
会社HP：https://jp.tineco.com/
公式ツイーター：https://twitter.com/tineco_jp

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/21-13:46）

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