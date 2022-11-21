［ティネコインテリジェント株式会社］

楽天：2022年11月22日（火）～11月27日（日）



ECOVACS傘下子会社のティネコインテリジェント株式会社（以下、Tineco）は、2022年11月22日（火）～11月27日（日）の楽天セール期間中、コードレス掃除機を対象とした最大35％OFFの割引キャンペーンを実施いたします。









■注目製品：



「A10Dash コードレス掃除機」 通常価格18,800円のところ、六日間限り12,220円





すばやく簡単なコードレスクリーニング

充電式リチウムイオン電池

1.25kg 超軽量

超静音設計

300W強力なモーター出力

連続電源モードスイッチロック



「A11 Hero コードレス掃除機」 通常価格30,800円のところ、六日間限り20,020円





最長40分間運転

約1.48kg軽量本体

強力な吸引力

LED静音ソフトローラーモータヘッド

取り外し可能な電池パック

豊富な付属品、ハンディクリーナーに自由変換



「Pure One X コードレス掃除機」 通常価格24,800円のところ、六日間限り16,120円





よりクリーンなSmart iLoop™センサー

汎用性の高い洗浄のための超軽量

最長70分の長時間運転時間

超静かな操作

スマートなアプリ統合





■会社概要：



社名：ティネコインテリジェント株式会社

代表取締役：ルアンジャアヤン

設立：2019年10月

事業内容：スマート家電の開発・販売

会社HP：https://jp.tineco.com/

公式ツイーター：https://twitter.com/tineco_jp



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/21-13:46）