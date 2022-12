[ていねい通販]

~足りない何かを求めたくなるあなたへ、寒い冬に心温まるストーリー~



『すっぽん小町』を代表とする健康食品・化粧品の通販ブランド「ていねい通販」を運営する生活総合サービス(本社:大阪市西区靭本町、代表取締役:古賀 淳一)は、デジタル絵本サービス『小さな物語を贈ろう』の第9弾の絵本として、『Ghost is a ghost なにかを求めてここへ来たあなたへ~月の出ない夜に贈る物語~』を公開いたします。クリエイティブオフィス「Office io」とのコラボレーションである本作は、2021年9月にリリースした『Ghost is a ghost』シリーズの第3弾となります。







URL: https://www.teinei.co.jp/story-gift/story/ghost-is-a-ghost-ep3/



贈れる物語『小さな物語を贈ろう』 は、デジタル絵本とメッセージを一緒に送ることができる、完全無料・登録不要のメッセージギフトサービスです。“言葉にしないままになっている大切な人への「ありがとう」や「大好き」の気持ちに寄り添いたい”という思いのもと、2020年11月にサービスを開始し、これまで8冊のデジタル絵本を世に送り出しています。今回も「アート×デザイン」をコンセプトに上質なクリエイティブを届ける「Office io」さんと制作し、5作品目に公開した『Ghost is a ghost まだ見ぬ明日が怖いキミへ~1日の終わりに読む物語~』の続編となる第3弾の物語が誕生しました。







『Ghost is a ghost』について







「自分らしく生きていけばいい」をテーマした本作。様々な悩みを抱えるモンスターたちが、謎の生き物である「ゴースト」と出会うことで、前向きになっていく作品です。



今回は、過去2作に登場したモンスターとはまた違った悩みを抱えた、新しいキャラクターが登場します。そんなモンスターたちに共感したり、身近な人を思い浮かべたり…。モヤモヤとした気持ちに、おちゃめなゴーストが優しく寄り添い背中を押してくれます。読んでくださった方にとって、お守りのような存在の絵本になればうれしいです。





『Ghost is a ghost なにかを求めてここへ来たあなたへ~月の出ない夜に贈る物語~』あらすじ



物語の舞台は、前作に引き続き、モンスターたちが暮らす人間界によく似た街。今回登場するのは、インターネットの世界以外で居場所を見つけられない透明人間と、努力が報われず傷ついた心を包帯で隠すミイラ。何かを求めるように彷徨うモンスターたちが、月の出ない夜にふわふわした謎の生き物「ゴースト」と出会います。何一つ否定することなく、無邪気に前向きに捉えてくれるゴーストのやさしさに、心が救われていくモンスターたち。

足りない何かを求めたくなるような時でも、そのままの自分でいいんだと自信をもたらしてくれる作品です。













三部作ならではの仕掛けが楽しめるシリーズ『Ghost is a ghost』



1つのゴーストタウンを舞台に描いた『Ghost is a ghost』シリーズ。全3作品を通して、6人のモンスターたちが登場します。一人ひとりの登場人物をていねいに描いていることで、見てくださった方が自分自身と重ね合わせ、いつの間にか感情移入してしまう作品です。



実は、よく見ると1話と2話の登場人物に繋がりのある描写が隠れていたり、モンスターがもつちょっとしたアイテムが再度登場していたりと、三部作ならではの楽しい仕掛けも描かれています。これまでのお話をまだご覧になられていない方は、ぜひ過去の作品も併せてお楽しみください。



『Ghost is a ghost まだ見ぬ明日が怖いキミへ~1日の終わりに読む物語~』

https://www.teinei.co.jp/story-gift/story/ghost-is-a-ghost-ep1/



『Ghost is a ghost 自分が何者かわからなくなったあなたへ~途切れそうな夜に読む物語~』

https://www.teinei.co.jp/story-gift/story/ghost-is-a-ghost-ep2/





作 Office io コメント



文章・デザイン|hana(Office io CEO/デザイナー)





構成・キャラ設計|Andy(Office io COO/クリエイティブ・ディレクター)





他人から見たら大したことない悩みでも、自分にとってはとても重要な問題だってことはよくあります。でも、視点を変えることで、その悩みがまた違った見え方をすることだってあります。この物語で問題の解決はできなくても、どこか違った見方ができる、そのヒントの一つにでもなると嬉しいです。



Office io プロフィール

「アートの問題提起力にデザインの課題解決力を掛け合わせる」をテーマに、元アーティストでデザイナーのhanaと、動画からウェブまで幅広いメディアの立ち上げ、プロジェクト進行関わるクリエイティブ・ディレクターのAndyが立ち上げたクリエイティブ・オフィス。表面的なデザインの提供ではなく、クライアントに企画の立ち上げから寄り添うことで、本質をすくい取り、設計し、コンセプトを伴う奥行きあるデザインや、ブランディング・プロモーションを得意としている。





イラスト 松からじ コメント







2匹の猫と暮らす岡山在住のイラストレーター。ファッションイラストを中心に企業キャラクターの作画を担当する。それ以外にも雑誌、書籍、Webなどで挿絵を描くなど、メディアのジャンルを問わず、広く活躍中。

ポップカルチャーを意識した画風が人気で、Instagramには3万6千人を超えるフォロワーがいる。日本国内に限らず、海外にも10代、20代のファンが多く、そのイラストの魅力は国籍を問わず、少しずつ世界へと広がりはじめている。





ていねい通販 尾中志穂 コメント







ふわっと訪れたゴースト。その言葉からは、何者かになろうとあらがう必要はなく「自分らしく生きていけばいい」そんな大切なことに気付かせてくれます。今回、最後となる3作品目。回を重ねる毎に、ゴーストとのやりとりで生まれる優しい気持ちが、心にふわっと積もっていきます。おちゃめなゴーストの一面にもご注目です♪

一歩踏み出す勇気が出ないとき、そのまま進んでも大丈夫だと、優しく背中を押してくれる。読んでくださった方にとってそんなお守りのような存在になれますとうれしいです。





株式会社生活総合サービス



創業1997年、今年で創業24年目を迎えた株式会社生活総合サービスは、『頑張る女性を応援したい』というコンセプトのもと、女性に向けて元気とキレイを届ける健康食品や化粧品の通販ブランド「ていねい通販」を運営。「1日でも長いお付き合い」というブランドポリシーのもとお客様との関係作りに強みを持ち、定期購買の継続率は94%を誇っている。自分の近くの人から大切にしていくことが結果としてお客様を一番大切に出来る、という考えから「お客様よりも社員を大切に」という価値基準を掲げている。



ていねい通販 公式ホームページ :https://www.teinei.co.jp/

すっぽん小町 :https://www.teinei.co.jp/item/komachi/

公式インスタグラム(@official_teinei):https://www.instagram.com/official_teinei/

『小さな物語を贈ろう』公式サイト :https://www.teinei.co.jp/story-gift/



■所在地:〒550-0004 大阪市西区靭本町2-3-2 なにわ筋本町MIDビル6F

■代表者:代表取締役社長 古賀 淳一

■Webサイト: https://www.teinei.co.jp/

■事業概要: 健康食品・化粧品等の通信販売業

■設立年月日:1997年6月17日



