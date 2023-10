[PR Table]

~Beyondge社と共同支援で採用ブランディングから候補者コミュニケーションまで強化~



株式会社PR Table(本社:東京都千代田区、共同代表取締役:大堀 航/大堀 海、以下「PR Table」)とBeyondge株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:野上隆徳、以下「Beyondge」)は、株式会社TRAILBLAZER(本社:大阪市北区、代表取締役社長:奥田英雄、以下「トレイルブレイザー」)へ、「働く人」から企業の魅力を伝える採用ブランディングサービス「talentbook」を導入したことをお知らせいたします。







導入背景:個客体験の向上を進めるため、新会社を立ち上げてデジタル人材の採用を強化





近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)やビッグデータ活用による新しい価値創出に向けた動きが加速しています。一方で、その中心的役割を担うデジタル技術やデータの活用に関する専門知識を持ったデジタル人材の不足が、日本の大きな課題となっています。このような背景から、JR西日本は、高度デジタル人材の確保・育成を目的とし、トレイルブレイザーを設立いたしました。トレイルブレイザーは、JR西日本グループが持つ膨大なアセット、データを活用して、個客体験と鉄道体験の再構築を目指します。



● 個客体験の再構築

年間1.4億人に達する輸送人員に関するデータ、約2,600万枚のICOCAの利用データに加え、鉄道、商業施設、ホテル、旅行、不動産と言ったグループのアセットと西日本にあるグループ外のアセットをつなげていくことで、個客1人ひとりに合わせた最高の体験を届ける



● 鉄道システムの再構築

従来の定期メンテナンスから、各設備、車両等のコンディションに合わせたメンテナンスに変えていくことで、安全品質を向上しつつ、効率性を高め、故障を減らすことで、利用者の利便性向上を高める

これらの取り組みを実現するために、デジタル人材の獲得・強化が急務であり、デジタル人材にとって魅力的と感じるカルチャーや制度を備えた会社となります。



新会社の認知を高め、活躍して欲しい人材や働く魅力を候補者にきちんと伝えるために、人に焦点を当て、働き方をイメージしてもらい、納得して入社してもらうのに最も適したメディアプラットフォームとして「talentbook」を導入し、採用ブランディングを強化していきます。



採用候補者に魅力を伝える施策の全体像





本取り組みでは、Beyondgeの展開する採用候補者の体験をベースに採用力を高める「Beyond Recruiting」サービスを採用しており、新会社の構想策定から、ミッション、ビジョン、バリューの設定、会社設立、採用ブランディング戦略、採用実務まで一貫して支援しています。PR Tableは、Beyondgeと連携して、動画や記事コンテンツの制作、メディアプラットフォームへの配信、広告配信・運用面で支援しています。



株式会社TRAILBLAZER 取締役 宮崎 祐丞氏のコメント







今回の取り組みにおいて、反応を見ながら改善を繰り返すことで、採用領域のノウハウを身につけられるチャンスだと考えています。またその過程で我々は、PR TableさんとBeyondgeさんのエッセンスを吸収し、経験値が少ないながらも、昨日できなかったことを今日できるようになっていき、2社と一緒に成長していけたらと思っています。数年後には、JR西日本が勝っている競争力の源泉が実はトレイルブレイザー社であるという重要な存在になっていたいです。



TRAILBLAZER・Beyondge・PR Tableの鼎談記事





トレイルブレイザーについて(https://www.trail-blazer.co.jp/)





TRAILBLAZERは「GO WILD WEST!」をミッションに掲げ、JR西日本グループの保有するデジタルアセットを最大限に活用し、西日本を起点に日本全体の課題を解決することを目指します。その実現に向け、高度デジタル人材の雇用・育成を推し進め、「JR西日本グループの事業共創を、デジタルの力で加速させる」役割を担います。



会社名:株式会社TRAILBLAZER

所在地:大阪市北区芝田二丁目4番24

代表者名:奥田英雄

事業内容:

・鉄道オペレーションの生産性向上及び個客接点・体験に関する企画・開発

・JR西日本グループデジタル施策実行支援



候補者の体験ベースで採用力を強化する「Beyond Recruiting」サービスの概要





Beyondgeでは、採用ブランディング、コンサルティング、RPOを組合せて、採用候補者のカスタマージャーニーをベースに採用力を強化する『Beyond Recruiting』サービスを展開しており、従来の採用ブランディング、RPO等の個別業務の支援に留まらず、採用のあり方を抜本的にアップデートします。本案件ではデジタル人材の獲得に向けて、新会社の構想策定、ミッション、ビジョン、バリュー定義、人事制度・カルチャー醸成から、採用ブランディング、クリエイティブ制作ディレクション、採用実務まで一貫して支援することで、採用力を抜本的に再構築しています。



Beyondge株式会社について(https://www.beyondge.com/)





スタートアップの創出・育成「Go Beyond」とエンタープライズのグロースハック「Next Beyond」を強みとするイノベーションスタジオ。「Beyond the edge」最先端のその先を見据え、「Beyond the bridge」コラボレーションを通じて、「Beyond the image」想像を超えた新たな社会の創出に向けて、スタートアップ及びエンタープライズを支援しています。



会社名 :Beyondge株式会社(読み|ビヨンジ)

所在地 :東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール

代表者名 :代表取締役CEO 野上 隆徳

事業内容 :スタートアップの創出・育成及びエンタープライズのグロースハック



「働く人」から企業の魅力を伝える採用ブランディングサービス「talentbook」





『talentbook』は、「働く人」から企業の魅力を伝える採用ブランディングサービスです。企業の魅力と求職者のイメージギャップを埋めるための採用戦略をプランニングし、コンテンツの企画から、つくる、届けるを通してリーチ量や滞在時間、アクションデータを蓄積。PDCAを回しながら企業に最適化したデジタルPR施策をワンストップで提供します。

https://www.talent-book.jp/



PR Tableについて(https://prtable.com/)





2014年、PR業界出身の兄弟で創業。企業の採用課題を解決するPRプラットフォーム「talentbook」を通じて、これまで累計1,000社以上の大企業・成長企業の情報発信や採用広報の支援をしてきました。有名ベンチャーキャピタルより累計11億円強の資金調達を完了。テクノロジーと人の力で笑顔が生まれる“きっかけ”を増やし、「働く人の笑顔が“連鎖する“世界をつくる」をビジョンとして掲げています。



会社名:株式会社PR Table

所在地:東京都千代田区麹町4丁目8−1 THE MOCK-UP麹町312

代表者名:大堀航 / 大堀海

事業内容:「talentbook」の企画・開発・運営



