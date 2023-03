[株式会社Goldratt Japan]

正解のない世の中を生き抜くための教科書、ついに誕生



Goldratt Japanは、CEOの岸良裕司が執筆した書籍『いま、あなたに必要なのは答えじゃない。問いの力だ。』をAmazonで販売開始しました。世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士の愛弟子である岸良が、自身の最大の学びと断言するのが「問いの力」です。本書では、「良い問い」と「悪い問い」の違いから、正解を創る思考法まで、問いの立て方の極意を公開。論理思考の入門書として20-30代の若手・中堅社員の人材育成にも活用できます。本を読んで学ぶだけでなく、QRコードにスマホをかざすと著者の動画解説も楽しめる贅沢な問題解決の教科書です。









本書の3つの特徴

(1)“正解を創る思考法”へ変わる

本書が目指すのは、過去に誰かが創った正解を探す思考から、自ら正解を創る思考への大転換。「問いの力」があなたの人生を大きく変える第一歩をサポートします。







(2)入門書ながら奥深く学べる

イラストや図解も多く、文章も読みやすい入門書でありながら、その内容は新入社員から経営者まで繰り返し何度も読み直す度に学びがあり、まさに“座右の書”として活用できます。





(3)読んで学べて、観て学べる

文章で学んだ内容をスマホを使って別の角度から復習できる、著者自らの動画解説がつく贅沢なハイブリッド本。文章と動画を行き来して自分のペースで学べるから、奥深い内容でも着実に身につきます。





■岸良裕司

ゴールドラット・ジャパンCEO、アニメ制作プロデューサー

東京大学MMRC 非常勤講師 国土交通大学 非常勤講師

全体最適のマネジメント理論TOC(Theory Of Constraint:制約理論)をあらゆる産業界、行政改革で実践し、活動成果の1つとして発表された「三方良しの公共事業」はゴールドラット博士の絶賛を浴び、07年4月に国策として正式に採用される。08年4月、ゴールドラット博士に請われて、イスラエル本国のゴールドラット・コンサルティング・ディレクターに就任。博士の側近中の側近として、世界各国のゴールドラット博士のインプレメンテーションを、トップエキスパートとして、知識体系を進化させ、また、ゴールドラット博士の思索にもっとも影響を与えた一人と言われている。セミナーの累計受講者数は100万人を超え、楽しく、わかりやすく、実践的との定評がある。







■『ザ・ゴール』

イスラエルの物理学者であり、TOC(制約理論)の開発者であるエリヤフ・ゴールドラット博士が1984年に米国で出版した書籍。世界で1000万人が読んだベストセラーです。経営危機に陥った工場をたった3か月で立て直すという物語は実話にもとづき、TOC(制約理論)のコンセプトと考え方について書かれています。世界中の多くのMBAで使用され、Amazon創設者ジェフ・ベゾフ氏もマネジメントが読むべき書籍として、挙げています。







■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC(制約理論)」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレークスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう!」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL: https://www.goldratt.co.jp



■書籍概要

【書籍名】 いま、あなたに必要なのは答えじゃない。問いの力だ。 - The Force of Questions

【著者】 岸良裕司

【発売日】 2023年2月21日

【販売場所】 Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BW28MK62

【書籍紹介サイト】 https://www.goldratt.co.jp/force

【価格】 1,760円(税込)

【寸法】 13.97 x 0.86 x 21.59 cm

【頁数】 143ページ

【ISBN-13】 979-8369854037

【出版社】Goldratt Japan



