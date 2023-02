[一般社団法人ラブフォーニッポン]

さらに2月14日(火)より公式オリジナルグッズの一部先行販売が開始に!



2011年3月11日東日本大震災を受けて立ち上げた一般社団法人LOVE FOR NIPPON (代表:CANDLE JUNE、所在地:東京都渋谷区、以下:LFN)が主催で、2023年3月10日・11日・12日の3日間にわたり開催する復興支援イベント「SONG OF THE EARTH(ソング オブ ジ アース:以下、SOTE 311/ソテサンイチイチ)」はこの度、福島の食やワークショップを楽しめる出店ラインナップを発表します。またイベントの追加コンテンツとして昨年帰町宣言した双葉町駅前でのキャンドルナイトの開催が決定しました。さらに本日2月14日(火)より、LFNオンラインショップにて公式オリジナルグッズの一部先行販売を開始することをお知らせいたします。









福島の食やワークショップを楽しめる!当日の出店ラインナップを発表







福島をはじめ、これまでのLFNの活動を通じて出会ってきた仲間たちのフードやワークショップが集結します。今年は新たなパワーコンテンツも登場し、子どもたちも楽しめるワークショップやさまざまな取り組みを体験できるブースがラインナップされました。



<出店店舗一覧>

サントリー謹製 ビアボール / ONE POT WONDER・CATCH & EAT / 川内村 いわなの郷 / 道の駅ならは / DEENEY’S / 救州ラーメンプロジェクト / Little Nap COFFEE STAND / LOVE FOR NIPPON CAFÉ / LOVE FOR NIPPON BAR 石井麻木写真展【3.11からの手紙/音の声】 / 猪苗代野外音楽堂 / 幡ヶ谷再生大学 復興再生部 / スリーショット(玉入れゲーム) byコールマン / KiU × New Acoustic Camp & ACO CHiLL CAMP / CHUMS / カミツレ研究所 / みんな電力 / CHROME GRANTS STORE / KEEN JAPAN / 燕三条ファクトリーズ / HALF TRACK PRODUCTS・NATAL DESIGN / 福島、その先の環境へ。 / 福島県観光物産館 / 防災me / LOVE FOR NIPPON SHOP & WORK SHOP







昨年帰町宣言した双葉町駅前でのキャンドルナイトを追加開催決定







2011年から毎月11日に続けているキャンドルナイトですが、今年は福島浜通りの子どもたちの1,600以上もの夢が加わり、追悼の想いとともに、みんなの願いをサーチライトにのせて天高く飛ばします。さらに今年は、2022年8月末に「帰町宣言」をされた双葉町のJR双葉駅前にて、3月10日・11日の2日間にわたりキャンドルナイトを開催することが決定しました。



<追加コンテンツ情報>

名 称 :ただいま、おかえり 双葉町キャンドルナイト

日 時 :2023年3月10日(金)、11日(土)17:00~20:00

会 場 :双葉駅 駅前広場

入場料 :無料

共 催 :双葉町 / 一般社団法人LOVE FOR NIPPON / 一般社団法人日本キャンドル協会

協 力 :ふたばプロジェクト





LOVE FOR NIPPONオンラインショップにて公式オリジナルグッズが一部先行販売開始!







本日2月14日(火)より、LFNオンラインショップにて公式オリジナルグッズの一部先行販売を開始いたします。今年もSONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2023-の公式オリジナルグッズを展開する予定で、数々の有名アウトドア&ファッションブランドのを手掛けるイラストレーター、ジェリー鵜飼さんデザインのキャラクター「ジェリーマルケス」がプリントされているパーカーやTシャツ、手捺染 (てなせん) という製法で職人が一枚一枚丁寧に仕上げた手ぬぐい、SOTE311のロゴが入ったラブフォーニッポンメンバー手刷りのオリジナルパーカーやTシャツなど、バリエーション豊富なラインナップが発売となります。※発送は2月19日(日)より



LOVE FOR NIPPON オンラインショップ:https://lfn.theshop.jp/





イベント開催概要



<タイトル>

SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2023-

(ソング オブ ジ アース サンイチイチ フクシマ ニイゼロニイサン)

※略式 SOTE311(ソテ サンイチイチ)



<開催日時/内容>

2023年3月10日(金)、11日(土)、12日(日) ※雨天決行、荒天中止

・3.10(金)

SOTEシンポジウム



・3.11(土)

SONG OF THE EARTH 311 FESTIVAL -FUKUSHIMA 2023-

3.11夢の大凧あげ

ふたば巨大だるま引き合戦

CANDLE 11th

ふたば、ふたたびツアー

エンジョイサッカー



・3.12(日)

「福島、その先の環境へ」シンポジウム

ふたば、ふたたびツアー



<開催場所>

ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ ほか

(福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森8)



<Special Partners>

ヤフー株式会社 /コールマン / KiU / サントリー株式会社 / 天神浜オートキャンプ場・猪苗代野外音楽堂 /

サラヤ株式会社 / CHUMS / カメヤマローソク / キャンドルハウス / クライオバス /

大和ライフネクスト株式会社 / みんな電力 / 株式会社JTB福島支店 / 華密恋 /

クローム・インダストリーズジャパン合同会社 / KEEN JAPAN G.K. /

株式会社ハイサーブウエノ / 庖丁工房タダフサ / 村の鍛冶屋(山谷産業) / ひなた工房双葉 / 株式会社山櫻 /

株式会社高儀 / 三条凧〔いか〕協会 / 株式会社ハナマルキ / 株式会社ビッグウイング /

株式会社エムテック・スタイル / エル・パッケージ株式会社 / コーエィ株式会社 / 株式会社シミズオクト /

株式会社スローハンド・リレイション / TACTICS RECORDS / 株式会社TAKK PRODUCTION /

DeDee株式会社 / 東北テント株式会社 / 株式会社トライ・アーク / バーベイトロック株式会社 /

株式会社プリズム / 明治商工株式会社 / 株式会社ライジング・フィールド / リージョンポート合同会社 / Luftzug / 株式会社ELDNACS





<Special Support>

FUJI ROCK FESTIVAL / 朝霧JAM / GREENROOM FESTIVAL / New Acoustic Camp / ACO CHiLL CAMP



<後援>

福島民報社 / 福島民友新聞社 / 福島テレビ / 福島中央テレビ / 福島放送 / テレビユー福島 / ふくしまFM /

福島県 / 相馬市 / 南相馬市 / 広野町 / 楢葉町 / 富岡町 / 大熊町 / 双葉町 / 浪江町 / 葛尾村



<主催>

一般社団法人LOVE FOR NIPPON <企画・制作> 一般社団法人LOVE FOR NIPPON



<オフィシャルサイト>

http://songoftheearth.info



※コロナガイドラインを更新いたしました 新型コロナウイルスの感染状況により、開催方法や内容等について、変更する場合があります。開催に際し、福島県が定める全国的または大規模イベント開催時の感染防止対策を実施いたします。ご来場の際には、ご理解とご協力をお願いいたします。 詳しくはオフィシャルサイトにてご確認ください。



新型コロナウイルスの感染状況により、開催方法や内容等について、変更する場合があります。

開催に際し、福島県が定める全国的または大規模イベント開催時の感染防止対策を実施します。

ご来場の際には、ご理解とご協力をお願いいたします。





LOVE FOR NIPPON概要









2011年東日本大震災を受け、東京で発足した支援団体。物資提供や炊き出しからスタートし、常に被災された方々に寄り添うように仮設住宅や復興住宅などで様々な支援内容を提供します。毎月11日には福島県内各地でイベントを開催。その集大成として、3月11日には音楽や食、福島の子供達の夢を描いた大凧あげやキャンドルナイトで構成される復興支援イベントSONG OF THE EARTHを開催。震災から10年目を機に、環境省とともにシンポジウムをスタート。

これからも、LFNは「悲しみから喜びへ」をテーマに、緊急支援から心のケア、そして様々な企業とともに復興活動を続ける。



・団体名:一般社団法人LOVE FOR NIPPON(ラブフォーニッポン)

・代表:CANDLE JUNE(キャンドル ジュン)

・設立日:2011年 3月14日 任意団体LOVE FOR NIPPON発足、2011年6月 一般社団法人に改組

・所在地:〒151-0066 東京都渋谷区西原3-32-5#16

・活動内容:様々な災害時においての被災者支援

・ウェブサイト:https://lovefornippon.com/



