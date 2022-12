[株式会社 PLUIE]

大人の女性へ向けたヘアジュエリーを展開するPLUIEは、2022年12月9日(金)より4日間限定で岡山でのポップアップストアを初開催致します。カスタムオーダーリングや1点もの、新作商品も複数ご用意をしております。(https://pluie.co.jp/)







ジュエリーブランドPLUIE(プリュイ)は、2022年12月9日(金)より岡山でのポップアップストアを開催致します。カスタムオーダーリングや1点もの、新作商品も取り揃えて、 皆様のご来店をお待ちしております。



また、12月2日(金)よりモンドオーダーリング&ピアスが復刻し、オーダーの受付が開始致しました。催事場にてサンプルリングをご試着、オーダーを承っております。オーダーの受付は、2023年1月31日(火)までとなっております。また、新作のヘアクリップやチャーム、ホリデーギフトセットもご用意しておりますので、是非この機会に会場にてお試しください。









PLUIE in OKAYAMA

会期:12月9日(金)~12月12日(月)

時間:11:00~20:00

会場:〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町9-30 SDビル1F



about PLUIE

「プリュイ(PLUIE)」は、ロサンゼルスを拠点に活動するヘアスタイリストでデザイナーの高橋祐也が手がけるヘアジュエリー&ジュエリーブランド。ヘアスタイリストとしての知識と経験から、頭形の曲線や幅広い髪質への対応を視野に入れてデザイン。自然の法則に着想し、トレンドに流されず長く愛用できるジュエリーを追求している。



●PLUIE 公式オンラインストア

https://pluie.co.jp/



●Instagram

PLUIE official(@pluiehair) https://www.instagram.com/pluiehair/

PLUIE Tokyo(@pluietokyo) https://www.instagram.com/pluietokyo/

PLUIE homme(@pluie.homme) https://www.instagram.com/pluie.homme/

Yeux et ligne (@yeuxetligne) https://www.instagram.com/yeuxetligne/



