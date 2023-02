[GxPartners有限責任事業組合]

日本・シンガポール間でグローバル規模のスタートアップ支援を推進



福岡を拠点に活動するベンチャーキャピタルGxPartners.,LLP(代表パートナー 岸原稔泰、以下「GxPartners」)とOriggin Ventures PTE LTD (Managing Partner: Clarence Tan 、以下「Origgin」)は、2023年2月にMOU(Memorandum of Understanding :覚書)を締結したことをお知らせいたします。







MOU締結に至った背景、経緯



2022年、福岡市の紹介により訪日中のOrigginとGxPartnersが面談、お互いに両社の連携によるシナジーに大きな可能性を見出しました。

具体的には、GxPartnersの共同GP先の(株)FFGベンチャービジネスパートナーズが事務局を務める”九州から大学発ベンチャーを生み出す取り組み「PARKS」”における連携や、双方投資先に対する共同出資 及び 東南アジア/日本への進出支援を推進していく計画です。

Origgin Venturesの持つ独自の投資スタイルと、GxPartnersの持つ九州でのネットワーク/実績が連携することにより、グローバルなスタートアップの創出に大きく貢献できると考えています。





MOU締結の目的



日本シンガポール間でのグローバルなスタートアップ成長支援を目的とし

1.Origginの紹介する東南アジアスタートアップ/研究技術に対するGxPartnersからの投資検討及び日本進出支援

2.GxPartnersの紹介する日本スタートアップ/研究技術に対するOrigginからの投資検討及び東南アジア進出支援

3.日本のビジネスニーズに対する東南アジア研究技術を活用した共同事業創業/投資

を実施します。





各社コメント



Origgin Ventures Pte Ltd. Managing Director Mr.Clarence Tan

GxPartners is one of the prominent player based in Fukuoka. Origgin is glad to form this strategic partnership to uncover more hidden patents from universities for commercialise through the Venture-Co-Creation framework and help the next generation of startups to excel. We look forward to strength the bridge between Singapore and Japan innovation ecosystems and create values for the stakeholders.



GxPartners.,LLP 代表パートナー 岸原稔泰

シンガポールの著名シリアルアントレプレナーであるクラレンス・タン氏とは福岡市の紹介でお会いし、大学初スタートアップにプレシードから投資する独自のベンチャー・コ・クリエーションモデルに大変感銘を受けました。GxPartnersとしても九州大学初のスタートアップF.MEDに投資するなど大学初スタートアップへの投資にも力を入れていきたいと考えております。相互に出資先の発掘、成長支援を行うことでお互いのエコシステムの発展に貢献できるものと期待しております。



■Origgin Venturesについて

会社名 :Origgin Ventures Pte Ltd.

WEB :https://www.origgin.com

事業内容 :大学或いは研究機関のDeep Technologyに対する投資や事業化

設立年 :2017年

代表者 :Clarence Tan

所在地 :6 Temasek Boulevard, #42-02, Suntec Tower 4, Singapore 038986

ロゴ :





■GxPartners.,LLPについて

会社名 :GxPartners有限責任事業組合

WEB :https://gxpartners.vc

事業内容 :シード・アーリー期スタートアップへの投資及び育成

設立年 :2018年

パートナー :代表パートナー 岸原稔泰、マネージングパートナー&COO 中原 健、マネージングパートナー 寺井博志

所在地 :福岡市中央区天神1丁目15-5

ロゴ :





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-16:45)