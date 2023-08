[株式会社ボードウォーク]

NCT DREAM、NiziU、ZEROBASEONEはじめ豪華アーティストが出演決定!



SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO実行委員会は、2023年10月3日(火)・4日(水)に、ライブイベント『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』を東京・有明アリーナで実施することになりました。本イベントは、韓国を代表する音楽番組「SBS人気歌謡」の公開収録イベントとして、日本初開催されます。







『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』は、韓国を代表する人気音楽番組「SBS人気歌謡」の公開収録イベントとして、日本初開催されるライブイベントです。 NCT DREAM、NiziUをはじめ、世界中で注目を集めるアーティストが登場し、当日の模様は収録され韓国でオンエアされます。



さらに会場ではライブイベントの他に、飲食エリアや限定フォトスポット、協賛企業ブース、オリジナルグッズ売り場が展開予定で、ライブイベント以外にもお楽しみいただけるコンテンツも用意しております。



出演アーティスト

■10月3日(火)

NiziU / OH MY GIRL / ATEEZ / TEMPEST / ZEROBASEONE

■10月4日(水)

NCT DREAM* / KEY(SHINee)/ (G)I-DLE / INI / Kep1er / THE NEW SIX(TNX)**

* NCT DREAMのマーク / ヘチャンは出演いたしません。

** THE NEW SIX (TNX)のJUN HYEOKは出演いたしません。











『SBS人気歌謡』とは?

SBS人気歌謡(SBS INKIGAYO)は、1991年に放送開始した韓国を代表する音楽番組です。

韓国のトップアーティストがパフォーマンスをおこない、視聴者の投票やCD売上・ダウンロード数に応じて

毎週No.1アーティストが選出されます。





チケット情報

■チケット価格

全席指定 17,000円 (税込)



■購入特典

特典1 : 来場者様全員にランダムトレーディングカードをプレゼント

ー 10月3日 : NiziU

ー 10月4日 : (G)I-DLE

※ご来場いただいた方おひとりにつき、1枚となります。

※ランダムトレーディングカードはお選びいただけません。



特典2 : お見送り会へのご招待(チケット購入者から抽選で各日50名様)

― 10月3日 : NiziU / TEMPEST

― 10月4日 : (G)I-DLE

※当選者様へのご連絡方法・時期など詳細は後日ご案内いたします。



特典3

ミニステージ(トークショー)へのご招待(チケット購入者から抽選で各日50名様)

― 10月3日 : ZEROBASEONE

― 10月4日 : Kep1er / THE NEW SIX(TNX)

※有明アリーナのサブアリーナにて、コンサート開催前に実施する予定です。

※ミニステージの前方エリアへのご招待となります。

※当選者様へのご連絡方法・時期など詳細は後日ご案内いたします。



■チケット受付期間

SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO 最速先行

2023年8月4日 (金) 12:00 ~ 2023年8月20日 (日) 23:59まで



■購入サイト

ticket board https://ticket.tickebo.jp/sn/ingalive



イベント概要

タイトル:SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO

日程:2023年10月3日(火)4日(水)

時間:開場17:30 | 開演19:00

※サブアリーナ及び場外エリアは12:00開場予定

会場:有明アリーナ

住所:東京都江東区有明1丁目11-1



主催:SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO実行委員会

オフィシャルサイト:https://ingalive.jp/



本件に関するお問合せ先:

■公演について:キョードー東京

TEL 0570-550-799 (平日 11:00~18:00 土日祝 10:00~18:00)



■チケットについて: ticket boardインフォメーションセンター

TEL 0570-006-506 (12:00~18:00 ※休業 : 日・月・祝日)



