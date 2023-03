[株式会社コージー本舗]

多様な「かわいい」を叶える、新しい驚きと価値ある商品を送り出す 益若つばさプロデュースのアイメイクブランド「DOLLY WINK」から6種のカラーマスカラが新登場!



株式会社コージー本舗(本社:東京都台東区 代表取締役社長 小林義典)は、益若つばさプロデュースのアイメイクブランドDOLLY WINK (ドーリーウインク)より、絶妙カラーで日常使いしやすい“伸びるカラーマスカラ” 「MY BEST MASCARA(マイベストマスカラ)」全6種(内、限定2種)を、2023年3月29日(水)より新発売いたします。※3月4日(土)より一部先行発売。







DOLLY WINK 公式サイト: https://www.dollywink-jp.com/







「DOLLY WINK」について





DOLLY WINKは、益若つばささんをプロデューサーに迎え2009年に誕生したアイメイクブランドです。 「かわいい、をすべての人に。」をブランドコンセプトに、益若さんが持つ発想力やこだわり、そしてコージー本舗が持つ独自の技術力を結集し、多様な「かわいい」を叶える、新しい驚きと価値あるアイメイクアイテムの数々をお届けしています。







カラーマスカラの常識を覆す、機能性と絶妙カラーを実現した“伸びるカラーマスカラ” 「MY BEST MASCARA」





市場では様々なマスカラが発売されていますが「毎日のメイクが楽しくなるような、日常使いできるマスカラを発売したい!」とのブランドプロデューサー 益若つばささんの想いから「MY BEST MASCARA」が誕生しました。DOLLY WINKでは、カラーアイテムとしては、アイライナーの「MY BEST LINER」シリーズがブラウンベースのカラー展開で"カラーアイテムなのに毎日のメイクに取り入れやすい!"と好評をいただいており、新発売の「MY BEST MASCARA」は、そんな日常づかいしやすいカラーアイテムとしても、ブランド待望の商品です。







「MY BEST MASCARA」は、日常使いしやすい絶妙カラーで、機能も兼ね備えたカラーマスカラです。目力アップを叶えて繊細ロングな仕上がり。にじみにくく、お湯+洗顔で簡単にメイクオフが可能です。さらに、熱に強い処方で、ホットビューラーを使用しても液が溶けにくい点もうれしい特長。落ちついた色味なので、カラーマスカラに苦手意識がある方や大人の方も使いやすいカラーラインアップです。光に当たっても透けないカラーで、短いまつげも存在感が出ます。

パッケージのアイコンとなるイラストには人気つけまつげシリーズの「EASY LASH」と同じく、土谷尚武氏のイラストを起用。ブランドとしてのアイキャッチを強め、機能訴求のデザインが多いマスカラ売り場で存在感を高めます。







「MY BEST MASCARA」ラインアップ





全6種(内、限定2種)各1,650円(税込)











商品概要





伸びるカラーマスカラ

ドーリーウインク マイベストマスカラ



全6種(内、限定2種)各1,650円(税込)







シーンを選ばず、毎日使いやすい。

しっかり目力アップできる透けない絶妙カラーのカラーマスカラです。

光が当たっても透けないカラーなので、短いまつげも存在感のある仕上がり。印象的で大きな目元を演出します。



≪商品特長≫

1)繊細ロング仕上げ

マスカラ液自体が伸びるような効果がある液伸びポリマー※1配合。

極細ファイバーが重なり、ダマなし繊細ロングな仕上がり。



2)1日中にじまない※2

汗・水・油分・涙に強く、パンダ目にならない。

美しい仕上がりが長時間持続するウォータープルーフ処方。



3)お湯+洗顔で簡単メイクオフ

涙には強く、オフはしやすい!“落ちにくさ”と“落としやすさ”を兼ね備えた処方。



4)3種の保湿美容液成分配合

パンテノール、ツバキ種子油、センブリエキス。



5)まつげをスッと伸ばすストレートブラシ



ブラシの溝にほどよく含んだ液をまつげにつけながらとかして、

ダマのないスッと伸びたまつげに。ブラシ径が細くコンパクトだから、下まつげにも塗りやすい。



6)熱に強く溶けにくい

熱に強い処方なので、ホットビューラーでカールをしても溶けにくいマスカラ液。

※1 ポリアクリル酸Na ※2 当社調べ。持続性には個人差があります。





ヘアメイクさん、美容ライターさんからのコメント ~ここがいい!MY BEST MASCARA~







クラシックブラック



とにかくツヤやかで、ナチュラルに盛れるのに決してバサバサしない仕上がりが絶妙。黒なのにどこかやわらかな印象になれるところも素晴らしい。オフがスルッと簡単にできるのも嬉しい。(猪股真衣子さん)



ディープブラウン



優しげでありながらみんなが求めている目ヂカラもしっかり叶えてくれるデイリーにヘビロテしたい1本。まろやかなのにこっくりしている色のトーンで、あくまで上品にまつげを盛れるところも買い。(石橋里奈さん)



ピンクブラウン



今回のカラーバリエーションの中で一番マイルドでいい意味で存在感が抜け感になる可愛げのあるカラー。ミルキーなのに白みが強過ぎないから、目がぼんやりする心配もナシ。いつもより可愛い自分になりたい日にチョイスしてほしい1本。(猪股真衣子さん)



ビターグレージュ



赤みがないグレージュって感じの絶妙なカラーですね。色素薄い系メイクにもおすすめ。これ一本でシャレ感が出るのがいいですよね。絶対色んなヘアメイクさんのポーチに入りそう!全色そうだけどね!笑(KITAさん)



レッドブラウン(数量限定)



誰の目も気にせず自分本位でおしゃれを楽しみたい日に指名したいモードな華やぎカラー。まつげ1本1本を洒落色にしながら存在感を際立たせて、吸引力のあるまなざしが思いのままに。深みがあるからブラウンの延長線感覚でデイリーにも使える。(石橋里奈さん)



ダークラベンダー(数量限定)



6色の中で一番大人っぽくて、でもおしゃれって感じの色。まつげをカールしすぎないで、ちょっと下げ気味につけると、より色気が増します!(KITAさん)







ブランドプロデューサー 益若つばささんからのメッセージ







カラーマスカラは、かわいいけど毎日は使いにくい。そんな常識を覆す、日常使いしやすいけど機能も兼ね備えた

絶妙カラーのマスカラが完成しました!



今回はあえて「透けない」カラーラインアップで、短いまつげも存在感がしっかり出ます。自分の持っているまつげの良さを生かしながら「美しく」魅せる、私の理想としていたこだわりが全て詰まっています。



どんなメイクにも、シーンにも合うニュアンスカラーで毎日のアイメイクをドーリーウインクで楽しんでいただけたら嬉しいです。







DOLLY WINK全ラインアップ







10秒でまつげメイクが完了!初心者でも簡単に使える、部分用つけまつげ

■ドーリーウインク イージーラッシュ 全16種 各550円(税込)



自宅で簡単にサロンクオリティ。

まるでマツエクのように自然な仕上がりを叶える、ジャストサイズのつけまつげ

■ドーリーウインク サロンアイラッシュ 全12種 各1,320円(税込)



毎日使える絶妙くすみカラーのリキッドアイライナー

■ドーリーウインク マイベストライナー 全6種 各1,430円(税込)



しっかり色づき、ふんわり立体眉に仕上がるミルキーカラーのアイブロウマスカラ

■ドーリウインク アイブロウフィルター 全3種 各1,100円(税込)



ひと塗りで立体感のある涙袋が作れる、スティックアイシャドウ

■ドーリーウインク スティックラメシャドウ 全3種 各1,540円(税込)



こっそり影を潜ませて、自然に大きな瞳に。マルチに使える影色リキッドアイライナー

■ドーリウインク マルチシークレットライナー 1,320円(税込)



各商品の詳細は、ブランド公式サイトをご覧ください。

https://www.dollywink-jp.com/







MY BEST MASCARAを使ったおすすめメイクアップ





グレージュでカラーレス白湯メイク









【使用アイテム】

<アイブロウ>ドーリーウインク アイブロウフィルター 01ピンクベージュ

<マスカラ>ドーリーウインク マイベストマスカラ ビターグレージュ

<アイライナー>ドーリーウインク マイベストライナー グレージュ

<涙袋>ドーリーウインク スティックラメシャドウ 01シャンパンゴールド

ドーリーウインク マルチシークレットライナー





ピンクブラウンで甘カワ血色メイク







【使用アイテム】

<アイブロウ>ドーリーウインク アイブロウフィルター 04ダークグレージュ

<マスカラ>ドーリーウインク マイベストマスカラ ピンクブラウン

<アイライナー>ドーリーウインク マイベストライナー ピンクブラウン

<涙袋>ドーリーウインク スティックラメシャドウ 02ダスティピンク

ドーリーウインク マルチシークレットライナー







DOLLY WINKについて







誰だって、かわいくなれる。

そう信じているDOLLY WINKの使命は、

メイクを通してあなたの願いを叶えること。

世の中をあっと驚かせるアイデアと独自の技術力で、

あなたを新しい世界へと誘います。



ドーリーウインク 公式サイト

https://www.dollywink-jp.com/

ドーリーウインク 公式SNS

Instagram(@dolly_wink):https://www.instagram.com/dolly_wink/

Twitter( @DollyWink_koji ): https://twitter.com/DollyWink_koji







会社概要





会社名:株式会社コージー本舗

所在地:東京都台東区松が谷2-26-1

TEL:03-3842-0221(代表)

代表取締役:小林義典

URL:https://www.koji-honpo.co.jp/

事業内容:化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等



《お客様からのお問合せ先》

株式会社コージー本舗03-3842-0226(受付時間:平日9:00~17:00)







