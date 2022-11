[八木通商株式会社]

英国の老舗アウターウェアブランド「マッキントッシュ(MACKINTOSH)」は、11月9日(水)から15日(火)まで、阪急うめだ本店 3Fコトコトステージにて、POP UP STOREを開催。 昨年瞬く間に直営店、セレクトショップで完売した、ドロップショルダーで愛らしいAラインシルエットが魅力のシングルコート 「ハンビー」や、昨年秋冬登場後、絶大な人気を誇る、完全防水の高機能素材を採用したモッズコート型の「レインテック スカイパーカ」などの人気アウターに加え、レイングッズ、「マッキントッシュ クラフテッド バイ バトナー(MACKINTOSH CRAFTED BY BATONER)」などのコラボレーションアイテムなどを幅広く展開する。



MACKINTOSH POP UP STORE@阪急うめだ本店 3Fコトコトステージ



期日:11月9日(水)‐ 15日(火)



