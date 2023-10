[THE SEED]

シード投資家「THE SEED」(本社:東京都渋谷区、代表:廣澤 太紀、以下「THE SEED」)は、7回目となる関西の学生向けスタートアップイベント「スタートアップ関西supported by グラングリーン大阪」を10月14日にグランフロント大阪にて開催します。



関西の学生を対象に、起業家やVCとの接点や、スタートアップに関心のある同世代が情報共有できるコミュニティを作ることで、起業やスタートアップを目指す学生の若い才能を後押しします。





■スタートアップ関西に京都市さまが後援決定!



スタートアップ関西に京都市が後援いただくこととなりました。本イベントは関西圏の大学生が100名以上参加し、京都大学や同志社大学の方が多数ご参加いただきます。

本イベントを通じて関西圏のスタートアップ文化醸成につながる尽力いたします。



THE SEEDはこれまで、京都大学との共同研究や、京都元田中駅にインキュベーション施設「SEEDSHIBUYA」を運営するなど、京都で積極的に創業投資の活動を行っております。



■「スタートアップ関西 supported by グラングリーン大阪」とは

関西の学生が、スタートアップ・起業に触れる入り口を作るコミュニティイベントです。

【開催概要】

イベント名:スタートアップ関西 supported by グラングリーン大阪

日時:10月14日(土)13:00~17:00

規模:100名(最大150名)

場所:ナレッジシアター(グランフロント大阪内)

主催:シードファンド「THE SEED」

特別協賛:グラングリーン大阪

共催:一般社団法人うめきた未来イノベーション機構

協賛:さくらインターネット株式会社、ロート製薬株式会社、マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社Progate、クラスター株式会社、株式会社ROXX ※上記敬称略



HP:https://startupkansai.com/20231014

申込はこちら:https://share.hsforms.com/16Hi30G0pSP-exWSv3mANBAno064



■スタートアップ関西 スポンサー企業一覧

・特別協賛:グラングリーン大阪

・共催:一般社団法人うめきた未来イノベーション機構

・協賛:さくらインターネット株式会社、ロート製薬株式会社、マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社Progate、クラスター株式会社、株式会社ROXX、株式会社Helpfeel

▪️うめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」について



「グラングリーン大阪」は、大阪府大阪市のうめきた地区におけるまちづくり計画です。

『「みどり」と「イノベーション」の融合拠点』を目指し、JR大阪駅前に約4.5haの都市公園を中心に、オフィス、ホテル、商業施設、イノベーション支援施設など、さまざまな用途を複合的に開発するプロジェクトです。2024年夏頃の先行まちびらきを目指し、現在開発を進めています。

詳細:https://umekita2.jp/



■シード投資家「THE SEED」概要



ファンド名:THE SEED

代表者:廣澤 太紀

投資対象:日本を中心とするシードラウンドのIT系スタートアップ。EC、CtoC、ブロックチェーン関連事業、AR/VR、ゲーム関連事業等など。

HP:https://theseed.vc/

ファンドブログ:https://theseed.vc/magazine

投資相談の面談について:https://theseed.vc/theseedtalk

スタートアップ関西:https://startupkansai.com/20231014



■THE SEED 代表プロフィール



廣澤 太紀(Hirozawa Daiki)

1992年生まれ 大阪府出身。

2015年シードVCに入社。

新規投資先発掘や投資先支援に従事。

2018年9月 独立し、シードファンド「THE SEED」を設立。

2021年3月 2号ファンドの設立を発表

現在、1、2号+追加投資ファンドで約22億円を運用。

20代の若手起業家へ創業出資。スマートコーヒースタンド「root C」、農業技術のSaaSサービス「AGRIS」やVR/AR事業など、現在約50社へ創業投資。

Facebook:https://www.facebook.com/Daiki.Hirozawa

Twitter:https://twitter.com/HirozawaDaiki



■「SEEDSHIBUYA」施設概要

スタートアップエコシステムの強化を目的に、定期的にスタートアップ交流会やVC・エンジェル投資家によるメンタリングデーなどのイベント開催を予定しています。

運営 : THE SEED

場所:東京都渋谷区

対象:投資先もしくは、投資検討先

ご利用について:THE SEEDにご連絡ください

日本経済新聞にSEED SHIBUYAが掲載されました。:https://theseed.vc/news/PINXpLLT

シードVCのTHE SEED、スタートアップ向け コミュニティスペース「SEEDSHIBUYA」をスタート!:https://theseed.vc/news/2jGSb_IT



