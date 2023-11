[サン電子株式会社]

ゲームボーイで発売された『早すぎた!?動物たわむれゲーム』がカラーになって令和によみがえる





サンソフト(サン電子株式会社)は、2023年11月30日(木)、Nintendo Switch(TM)向けダウンロード版「トリップワールドDX」の販売を開始したことをお知らせいたします。



「トリップワールドDX」発売情報





■配信タイトル:トリップワールドDX (トリップワールドデラックス)

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■配信日 :ダウンロード版 2023年11月30日(木)

■ジャンル :アクション、アドベンチャー

■対応言語 :日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、韓国語、中国語(繁体字)

■価格 :2,800円(税込)

■My Nintendo Store :https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000072911.html



カラーになって復活!トリップワールドDX

跳ねて、泳いで、飛んで。ふしぎな生き物ヤコプの冒険。

みんなの変身ヒーローヤコプが、Newカラーバージョンのオリジナルトリップワールドで登場です!





パッケージ版につきましてはこちら!

通常版・DELUXE EDITIONの詳細は、パッケージ版を販売するSUPERDELUXE GAMESの『SDX公式ストア』をご覧ください。

https://superdeluxegames.jp/collections/tripworld

■発売日 : 2024年3月28日(木)



(C) 2023 SUNSOFT, All rights reserved. (C) 2023 Limited Run Games



早すぎた!? 動物たわむれゲームとは





「トリップワールドDX」に含まれる開発ディレクター植田祐一氏のインタビュー映像より

・コンセプトの作成について

・GBゲームのプログラミング











新規要素





◇当時の開発ディレクター植田祐一氏監修によるカラー化

◇未公開の開発資料を多数掲載

◇当時の開発ディレクター植田祐一氏インタビュー映像

◇ミュージックプレイヤーにはオリジナル版リマスタートラックに加え、サプライズとして別のレトロタイトルのアレンジ版を収録











トリップワールドDXってどんなゲーム?







1992年に発売されたゲームボーイ用のアクションゲーム「トリップワールド」が、当時の開発ディレクター植田祐一氏監修のもと、カラーになって復活!

平和の象徴である「マイタの花」が奪われたため、主人公のヤコプは犯人を追って5つの世界からなる「トリップワールド」へ冒険の旅に出ます。空を飛び、大地を駆け、水中を泳ぎ、特別なアイテムを集めながら、マイタの花を取り返してトリップワールドを元に戻そう。



ヤコプの特技は、いつでも3つの姿に変身できること。陸上を歩きキックで攻撃する「陸上ヤコプ」、魚のように泳いで泡爆弾で攻撃する「水中ヤコプ」、はばたいて空を飛ぶ「空中ヤコプ」。

その他にも特殊アイテムを取れば、ぽんぽんと弾むボールになったり、敵を倒すしっぽが生えたりします。

そびえる山、海中の遺跡、花が咲き乱れるお城などの世界には、それぞれボスが待ち構えています。



【当時の取り扱い説明書より】

たいへんだ!

平和の象徴、マイタの花が盗まれた。これまで仲の良かったみんなが急にけんかばかり。

ついには、草や花まで凶暴になってしまったぞ。ヤコプよトリップワールドに平和を取り戻せ。





続!サンソフト最新情報





30年以上続く、パズルゲームの王道『上海』の最新作

もうすぐ!Nintendo Switch(TM)版「上海LEGEND」が2023年12月7日(木)に発売予定!

15年ぶりにアルゴリズムを一新し、積み込みパターンの増加、積み方に関するパラメータの種類・設定範囲を拡張!マニア向けに特化した「サンソフト史上最高の難易度」をご堪能ください。



発売を祝してサンソフト公式Vtuber「サンソフト之介」が12月4日(月)より『上海LEGEND!5日間連続ライブ配信』を実施します。自称上海パズルマニアの腕をご覧いただき、サンソフト史上最高難易度に一新された「上海LEGEND」をお確かめください。



・中毒性無限大の決定版

・300を超えるステージ数

・二人で協力してクリアできる「おすそわけプレイ」

・先読みが重要な「グレートウォール」

・爽快感がクセになる「北京(ベイジン)」



【上海LEGEND】

■配信タイトル:上海LEGEND

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■配信日 :2023年12月7日(木)

■ジャンル :パズル

■対応言語 :日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、フランス語、ドイツ語、

スペイン語、イタリア語、ポルトガル語

■価格 :ダウンロード版 2640円(税込)

パッケージ版 3,960円(税込)

【予約受付中】

My Nintendo Store :https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000072675.html





【サンソフト之介5日間連続ライブ配信日程】

2023年12月4日(月)19:30~21:00:クラシック上海を一人でプレイ

2023年12月5日(火)19:30~21:00:グレートウォールを二人でプレイ

2023年12月6日(水)19:30~21:00:北京(ベイジン)を二人でプレイ

2023年12月7日(木)19:30~21:00:初級タイムアタック!1時間でどこまで行けるか

2023年12月8日(金)19:30~21:00:上級タイムアタック!1時間でどこまで行けるか





サンソフトとは





SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中!こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。



【SUNSOFT情報】

■YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/sunsoftdemo

■公式Twitter:https://twitter.com/sunsoftgames



※その他、記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。



【本件に関するお問合せ先】

サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで

https://www.sun-denshi.co.jp/soft/support/



