テクノホライゾン株式会社(STANDARD:証券コード6629) (本社:名古屋市南区千竃通二丁目13番地1 代表取締役社長:野村 拡伸)は、即効性・持続性・安全性を持つ光触媒「ナノゾーンコート」を使った抗菌・抗ウイルスサービス「ELMO光触媒コーティングサービス」を本日より提供開始いたします。







ELMO光触媒コーティングサービスの概要





ELMO光触媒コーティングサービスは、ナノゾーンコートを使ったコーティングサービスです。ナノゾーンコートは、自己結合性酸化チタン分散液「ナノゾーンソリューション」を原料とする、空間ケアコーティングです。酸化チタンの光触媒作用で、菌やウイルスを大幅に低減。抗菌状態を保ちながら、花粉、VOC*1 などのアレルゲンや、カビ、汚れ、臭いも持続的に抑制します。

*1 シックハウス症候群の原因物質とされる、ベンゼンやホルムアルデヒドなど揮発してガス状となる有機化合物の総称。



さらに、ナノレベルの超微小な光触媒粒子を高密度で付着させる技術により、次の3つの特長を持っています。

1. 光触媒粒子が高密度に付着することで、ウイルスや菌を不活化する即効性

2. 抗ウイルス・抗菌効果が長持ちし、拭き掃除などをしてもはがれることのない持続性

3. 無味・無臭・無害という安全性

これらにより、人体や環境に安心な抗ウイルス・抗菌作用だけでなく、汚れや臭気物質の分解・除去まで可能な新しい空間ケアサービスとなります。



企業オフィスや商業施設、飲食店、医療機関、交通機関、学校、動物のいる様々な施設などで、画面に触れて操作する電子黒板や端末、手で操作する書画カメラ(実物投影機)といった機器はもちろん、不特定多数の方が利用される椅子や机など共用機器など幅広い利用が可能です。











主な特長







1) 特殊スプレーガン噴霧施工(養生不要、短時間でナノレベルのコーティング施工完了)

酸化チタン分散液を速効性のマイクロミストとして噴霧できる専用スプレーガンを使用することで、酸化チタンだけを瞬時に高密度でコーティング。対物が濡れないため、施工前の養生(マスキング)不要、短時間で施工完了、引き渡しが可能です。

これまで難しかったガラスをはじめとする平滑度の高材質へのコーティングを可能にしました。

特殊スプレーガンで噴霧するだけで施工が完了するため、吹き付ける場所を選びません。



2) 即効性(有害有機物を瞬時に不活化)

酸化チタンは光と反応し、効果を発揮させる、光触媒作用で空間をクリーンにします。

室内であっても、わずかな光や、LEDなどに反応して、光触媒作用を発揮させます。



3) 持続性(効果が長持ち)

酸化チタンの粒子が非常に小さく施工面にしっかり付着し剥がれません。そのため、ELMO光触媒コーティングサービスは長期的に効果を発揮。菌を水とCO2に分解するので、防臭・防汚効果もあります。



4) 安全性(無味・無臭・無害)

ELMO光触媒コーティングサービスで使われる自己結合性酸化チタン分散液は、経口毒性や皮膚刺激がない成分を使用しているので、人体や環境に優しく安全です。



5) 多様な対象製品

特殊スプレーガンで噴霧するため精密機器にも可能です。

対象製品は、一体型電子黒板/デジタルホワイトボード、書画カメラ(実物投影機)、サービスロボット、GIGAスクール向けタブレットの他、椅子や机などの共有物にも可能です。

設備・什器などの施工につきましては当社までお問い合わせください。



サービス紹介動画URL: YouTubeが開きます。

□光触媒コーディングサービス紹介動画



□光触媒コーディング~身近なもので実証実験~



『光触媒』について

光触媒は酸化チタンを主成分としたコーティング剤で、酸化チタンや壁面や様々な製品の表面に塗布し、そこに光が当たると表面に酸化還元反応が起こることで、空気の浄化やコーティング面の汚れ防止効果を発揮する技術です。



ELMO光触媒コーディングサービスは、7月に開催される「Japan IT Week名古屋」と8月に開催される「関西教育ICT展」でも出展いたします。ぜひこの機会に当社ブースにお立ち寄りください。



第3回 Japan IT Week名古屋出展について





Japan IT Week名古屋内、クラウド業務改革EXPOは、社内のDX化・業務改革を推進する専門展です。7月19日(水)- 21日(金)にポートメッセなごやにて開催され、当社も出展いたします。



▼イベント紹介ページ

https://www.elmo.co.jp/event/2023/11060/



第8回関西教育ICT展出展について





教育関係者が多数来場する教育専門展示会です。8月3日(木)- 4日(金)にインテックス大阪にて開催され、当社も出展いたします。



▼イベント案内ページ

https://www.kyouikuict.jp/



- ELMOロゴは、テクノホライゾン株式会社の商標です。

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。



お問合せ先







テクノホライゾン株式会社 ELMOグローバル事業本部 教育事業企画部

電話:052-811-4465 FAX:052-811-5142 住所:愛知県名古屋市南区塩屋町1-3-4

e-mail:ict@elmo.co.jp

URL: https://www.elmo.co.jp/product/option/anti-bacteria-anti-virus-construction/ (リリース予定)



