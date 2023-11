[株式会社ライブラリーデザイン]

東京発信のアロマブランド、BALLON(株式会社ライブラリーデザイン 本社:東京都渋谷区)が、2023年11月8日(水)より、「THE MAGIC OF WHITE」をテーマとした2023ホリデーギフトコレクションを発売致します。







2009年設立の東京発信のアロマブランド、BALLON(バロン)。

全て東京のアトリエで一点一点ハンドメイドで制作される、石膏のアロマディフューザー、アロマオーナメント(R)をシグニチャーに、アンティーク感ある静謐な独自の世界観とアロマの静かな空気感を表現した香りに関するライフスタイルプロダクトを発表。現在、東京、パリを中心に20か国以上で展開しています。



2023年11月8日(水)より、ホリデーギフトコレクションを発売致します。

今回発表されるホリデーコレクションのテーマは『THE MAGIC OF WHITE』。



今年の冬は、真っ白の魔法をお届け致します。



白は始まりのいろ。そしてすべて。



白の光を分解すると虹の7色に分かれるとか、色を全部あわせると白になるとか。



様々な色が溢れてかえっていた街も、冬の白い魔法にかかると、

まるで生まれ変わったかのように美しい純白に変わります。

それはまるで、世界が生まれ変わる魔法の物語。



今年の終わり、そして新しくやってくる新しい年を夢見る真っ白をお届けします。



あなたにも、白い魔法をかけましょう。



今年の終わりが素敵なものでありますように、

そして来年はもっといい年がやってきますように。



BALLON 2023 Holiday Collection 詳細





発売日(全商品共通):2023年11月8日(水)

発売場所:BALLONオフィシャルウェブサイト(https://ballon.jp/)及び全国のセレクトショップ







Aroma Ornament Polar Bear

Fragrance:Winter Forest 5ml 価格:9,790円(税込)

白の魔法にかけられてクリスマス気分なしろくま親子のアロマオーナメント。白のブレードつきのギフトボックス仕様。

Aroma Ornament Cristmas Village 2023

Fragrance:Winter Forest 5ml 価格:9.790円(税込)

様々なクリスマスツリーが楽しい真っ白なクリスマス村のデザイン。

白のブレードつきのギフトボックス仕様。













Sachet Ornament クリスマス限定パッケージ入り

6種/Christamas Tree/ Cat Cake/Apple/Penguin/Dragon/THE WORLD 価格:各1,980円(税込)成分:コットン100%/ナチュラルドライハーブ(ラベンダー/レモングラス/ペパーミント)

毎年人気のクリスマスツリーのオーナメントに最適なサシェオーナメント。純白のシルクコード&純白パッケージ仕様。来年の干支のドラゴンやタロットの最高のカード「THE WORLD」を始め、ラッキーモチーフをベースにした幸運を願うデザイン。











Aroma Candle -Winter Forest- 2023ホリデー限定エディション

価格:6,160円(税込

2023年限定デザインのアロマキャンドル。BALLONのクリスマステーマの香りであるWINTER FORESTの香りです。白のブレードつきのギフトボックス仕様。

















Aroma Christmas Wreath

Fragrance:Winter Forest 5ml

価格:Sサイズ各4,180円 Lサイズ各7,700円(税込)

Shining Stars/ Snow Flakesのデザイン2種・各2サイズ

純白のドライフラワーやプリザーブドフラワーをベースに、スノーフレークや星に見立てたスターアニス型のアロマオーナメントがあしらわれた香りのクリスマスリースです。









WINTER FOREST -ホリデーシーズン限定フレグランス―

BALLONの例年のクリスマスシーズンのテーマのフレグランス、”Winter Forest”の香りが今年も登場。

ホットワインをイメージした、シナモンとカシスに花々の香りが混じり合う、冬のパーティの香りです。







Aroma Bath Salt -Winter Forest-

価格:2,475円(税込) 成分:ヒマラヤ岩塩 容量:160g























Aroma Spray for room&Fabric -Winter Forest-

価格:2,750円 成分:特殊電解還元性イオン水/香料 容量:150ml



















2023 ホリデーコフレコレクション





ギフトにもおすすめなコフレコレクションが今年も登場。ちょっぴりお得なセットやスペシャルなギフトボックス仕様です。







ミニコフレセット

2種(Herbal Blendのセット/ Damask Roseのセット)

セット内容:ハンドクリーム/アロマバスソルト Winter Forest(ミニサイズ)/サシェオーナメント(Christmas Tree)

価格:各5,280円(税込)

















サシェオーナメントセット

セット内容:ホリデーシーズン限定サシェオーナメント6種

(Christamas Tree/ Cat Cake/Apple/Penguin/Dragon/THE WORLD)白のブレードつきのギフトボックス仕様。

価格:10,780円(税込)

















Aroma Bath Salt -Gift set-

人気のアロマバスソルトのクリスマス限定ギフトセット

セット内容:Winter Forest/ Rose/ Sanctuary/ Citron/ Herbal Forest/ Noel Flower Tube

価格:3,850円(税込)













ABOUT BALLON







2009年、東京にて設立。ブランド名”BALLON”は、フランス語で“気球”あるいは“風船”を意味し、世界を旅しているようなゆったりとした時間を過ごせるようにという願いが込められています。



設立以来、すべて東京のアトリエにおいて独自の技術で制作される石膏のアロマオーナメント(R)を中心に独自の世界観とフィロソフィーに基づき香りのプロダクトを発表。アートのように精巧な石膏のアロマオーナメントは高い評価を受けており、日本国内だけでなくフランス、台湾、香港、中国、イギリス、北米など海外へも展開中。そのデザイン性とクオリティは、パリのColetteやミラノの10 Corso Comoなど、世界中の有名セレクトショップや有名百貨店からも注目を集めています。



また、2015年にコラボレーションラインの 『Bibliothèque Blanche by BALLON』を発表。ヴェルサイユ宮殿が監修した“マリー・アントワネット展 美術品が語る王妃の真実”やChristian Dior生誕70周年記念のエキシビジョンなど、様々な展覧会でもオリジナル商品を販売。その他、世界のファッションセレクトブランドやパリコレクションブランドなどとのコラボレーションなど、様々な分野とのコラボレーション商品を発表しています。



2020年にはサスティナブルな社会への取り組みとして、ヴィーガンコスメにこだわったBALLONのケアコスメライン“BALLON APOTHECARY(バロン アポセカリ―)をローンチ。アロマオーナメント(R)と並び、BALLONのシグネチャー商品となっています。



現在、BALLONは世界20ヵ国以上で展開しております。



■BALLONオフィシャルインスタグラム:@ballontokyo_official

https://www.instagram.com/ballontokyo_official/



