[株式会社FERNANDA JAPAN]

フェルナンダは、サスティナビリティの観点から香料や資材にも着目し、今年のスイーツシリーズの第1弾となる『ショコラコレクション』として2種類のフレグランスをご用意しました。



2023年1月初旬より、株式会社FERNANDA JAPAN(代表取締役:流合貴之)は、天然由来成分を香料原料として使用した「ショコラコレクション」を直営店とオフィシャルECサイト、全国のバラエティーショップ等で限定発売致します。







今年のスイーツシリーズ第1弾のショコラシリーズは、「ココアショコラ」と「イチゴショコラ」の2つのコレクション。







『濃厚で大人なココアチョコレートの香り』



「ココアショコラ」は、コクのあるビターチョコレートにスパイシーなシナモンリーフ、芳醇なカカオが重なり合う、まるで本物のチョコレートのような濃厚ですこし大人なチョコレートの香りです。

天然由来成分・100%ヴィーガン処方の香料となっており、さらにアップサイクルとしてスパイス産業で廃棄されるはずだったシナモンリーフを配合しています。







『濃密でミルキーなイチゴチョコレートの香り』



「イチゴショコラ」は、ぎゅっと甘さがつまった完熟なイチゴとコクのあるミルクチョコレートが溶け合う、濃密でミルキーなイチゴチョコレートの香りです。

天然由来原料の香料として北海道産ミルクを配合。北海道は全国の生乳生産量の55%、 約400万tが生産されている「酪農王国」。乳製品の製造の過程で発生する未利用資源をアップサイクルされたフレグランス原料 として使用しています。





今回はハンドクリームのクリーム自体もチョコレートの色味を再現し、思わず食べてしまいたくなるような見た目にも楽しいハンドクリームに仕上がりました。手肌をしっとりと保湿してくれるので、乾燥するこの季節のギフトにおすすめのアイテムです。今年のバレンタインやホワイトデーは、“香るショコラ”をギフトとして選んでみてはいかがでしょうか?まるで本物のような2種類のチョコレートの香り。ぜひこの機会にお試しください。







【オードパルファム】各¥4,180/25mL

【プレミアムハンドクリーム】各¥1,540/50g

※全て直営店&オフィシャルECサイト限定商品となります。





【オードパルファム&プレミアムハンドクリームギフトセット】 各¥5,720

※全て直営店&オフィシャルECサイト限定商品となります。







【ボディスプラッシュ】各¥1,760/95mL

【リッチハンドクリーム】各¥990/50g





【ボディスプラッシュ&ミニリッチハンドクリームギフトセット】各¥1,980

※全国バラエティーショップ等で販売となります。



オードパルファム&プレミアムハンドクリーム、ボディスプラッシュ&ミニリッチハンドクリームがそれぞれセットになったギフトセットはプレゼントにもぴったり。



『Do good for us and our planet!』

フェルナンダは「人のため、地球のために良いことをしよう!」をスローガンに、可能な限りサスティナブルな商品作りを追求しております。



【『ショコラコレクション』のサスティナブルな取り組みについて】

1.植物由来バイオマスエタノール使用/オードパルファム、ボディスプラッシュ

2.天然由来原料配合の香料を使用/100%ヴィーガン処方(ココアショコラ)、北海道産ミルク(イチゴショコラ)

3.サステナブル原料配合/廃棄されるシナモンリーフを配合(ココアショコラ)、乳製品の製造の過程で発生する未利用資源原料として使用(イチゴショコラ)

4.リサイクル・バイオマス原料の容器を使用/プレミアムハンドクリーム、ボディスプラッシュ、リッチハンドクリーム、ミニリッチハンドクリーム

5.リサイクル可能なガラスビン使用/オードパルファム

6.FSC認証紙、リサイクル古紙50%使用/オードパルファム、オードパルファム&プレミアムハンドクリームギフトボックス

7.FSC認証紙/ボディスプラッシュ&ミニリッチハンドクリームギフトボックス





【FERNANDAオフィシャルサイト】

https://www.fernanda.jp



【FERNANDAオフィシャルインスタグラム】

https://www.instagram.com/fernanda_jp/



【FERNANDAオフィシャルツイッター】

https://twitter.com/fernanda_ltd



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/04-19:16)