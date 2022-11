[株式会社Coupe]

新CEOには2021年3月末付けで取締役の中村慎之介が就任しました



2014年創業のタレント・インフルエンサーマネジメントプロダクション株式会社Coupe (本社:東京都渋谷区)は、2022年11月1日(火)に「株式会社BOY NEXT DOOR(ボーイネクストドア)」へ社名変更し、中村慎之介をCEOとする新経営体制にて、メンズインフルエンサーマネジメントを中心としたエンタメスタートアップとして事業強化することをお知らせいたします。













社名変更の背景



当社はInstagramが日本に上陸した2014年に創業しました。



創業以来、ヘアカタログ等に掲載されるサロンモデルと美容師をマッチングするWebプラットフォーム「Coupe」を運営して参りました。(「Coupe」とはフランス語で「Cut=髪を切る」という意味です)



瞬く間に浸透したSNSによって、誰もが発信できるようになり、個人がメディアになりました。



当社事業としては、2018年よりインフルエンサープロダクションの先駆けとして「COUPE MANAGEMENT」を始動し、InstagramやTikTok、YouTubeやライブ配信アプリ上で活躍するインフルエンサーのマネジメント事業を行って参りました。また所属インフルエンサーの人気の高まりを受け、インターネット番組をはじめ、地上波番組、映画、舞台などの芸能領域におけるプロデュース、マネジメントまで一貫して行って参りました。



今後はこれまで培ってきたSNS×芸能のハイブリッドマネジメントノウハウを基盤に、テック領域への挑戦も含め、これまでにないエンタメスタートアップの在り方を形作っていきます。



尚、新社名を「BOY NEXT DOOR(ボーイネクストドア)」にした理由ですが、当社が強みを持っている"男性マネジメント"を更に強化していくということ。そして、ゆくゆくは、性別や年齢を問わず、 無邪気さ、快活さ、挑戦心、すなわち「BOYNESS(男子性)」をもった人を増やしていきたいという想いを込めております。



またその過程でユーザーの皆様にとっての"心の拠り所や居場所"を恒常的に創造していきたいと考えております。







株主変更及び経営体制について



2019年3月にサイバーエージェントグループ傘下となり、グループシナジーの元、SNS総 フォロワー数100万人を超えるメンズYouTuberグループ「真夜中の12時」のプロデュースやライバーマネジメント事業の拡大など、事業成長を遂げて参りましたが、2021年3月にサイバーエージェントが保有する当社株式の全てを譲り受け、新CEOの中村慎之介が筆頭株主となりました。



また新たに上場企業経営者複数名を含む計23名の投資家、金融機関からの融資により総額1億円の資金調達を実施いたしました。これによって、より中長期での事業計画推進や戦略的な投資活動を加速度的に進めて参ります。



組織体制面では、経営体制を一新し、中村慎之介が新CEOに就任いたしました。なお、創業者の竹村恵美は、2021年3月付けで経営陣から退任しております。



当社は2022年10月より9期目に入りましたが、引き続きスタートアップ的な急成長を遂げるために、新たなビジネスモデルに充分なリソースを投下できる組織体制の構築及び、先行投資型事業領域への積極的なチャレンジを行って参ります。





■株式会社BOY NEXT DOOR 代表取締役 中村慎之介コメント



正直ここに至るまでに様々なドラマがありました。



Coupeとの出会いは2014年で、1サロンモデルとしてでした。



その後2018年に事業サイドに参画し、日々仕事に熱狂する過程で、SNSやエンタメの可能性、魅力に惚れ込み、気がつけばCoupeが自分の人生の多くを占めるようになっていました。



今後は、私自身がそうだったように、自社のサービスを通して、ひとりでも多くの人に"心の拠り所や居場所"を創っていきたいと思います。



これから始まる、新BOY NEXT DOORにご期待ください。



※中村の代表就任に向けた想い全文はこちらのnoteをご覧ください。

https://note.com/papaboynextdoor/n/nb67e95a64210





■新CEOのプロフィール

代表取締役 中村慎之介

1992年神奈川県横浜市生まれ。 高校卒業後、都内ベンチャー企業に長期インターンを経てそのまま就職。2014年、Coupeの初期ユーザーとしてサロンモデル登録、首都圏50以上の美容室のサロンモデルや、メンズ美容ブラ ンドのモデルを経験。2018年に事業サイドへ参画、創業者の竹村恵美とマネジメント事業の 立ち上げを行い、2019年に取締役に就任。2021年3月、代表取締役に就任。プライベートでは2児の父。







株式会社BOY NEXT DOORについて



株式会社BOY NEXT DOORは「ヨリドコロを創り、笑顔のキッカケを増やす」をビジョンに掲げ、2018年よりタレント、インフルエンサーのマネジメント事業を開始いたしました。 主要事業である『COUPE MANAGEMENT(11月中にBOY NEXT DOORに変更予定)』では、SNS総フォロワー数100万超のメンズYouTuberグループ『真夜中の12時』をはじめ、メンズインフルエンサー、タレント、俳優のプロデュース、マネジメントを提供しております。



社名:株式会社BOY NEXT DOOR

HP:http://coupe-management.com

※ドメインは11月中を目処に変更予定

所在地:東京都渋谷区神南1-20-13 JMFビル01 4階

設立:2014年12月17日

代表者:代表取締役 中村 慎之介



