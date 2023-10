[株式会社 小宮山書店]

"この先生物" 強進化 −アーティスト COOKIE(野性爆弾 くっきー!)による新作キャンバス作品の展示と共に、2019年-2023年の作品を収録した特装画集を出版。







KOMIYAMA TOKYO Gでは、アーティスト COOKIE(野性爆弾 くっきー!)による個展を開催いたします。2019年から展開するキャンバス作品では、地球上が水浸しの海だけになってしまった架空の未来世界で生き抜く人間=「この先人間」を描き、海に対応する為に進化した人間の形を表してきました。

新たにスタートする「この先生物」(このさきせいぶつ)には、さらに生命力を増し、"強進化" を遂げた生き物の在りようが描かれています。アーティストの新境地が示された作品群を、ぜひご高覧ください。



本展を記念し、「COOKIE」として制作した2019年から2023年の作品を収録した画集を出版いたします。初版限定300部の特装本をご用意しておりますので、併せてお楽しみ頂けますと幸いです。



"この先生物 強進化"

「この先人間」で描かれた、ヒトが海の中で生きるための擬態や身体の進化を起点に、COOKIE自身の創作が大きな進化を遂げた。アーティストの視線は人間を含むあらゆる生物へと拡張し、既存の分類や区別を超えた「強進化」によって未知の生命体が新たに出現。キャンバス一点に一体という描き方には、個体に対する思い入れの強さが投影されており、生物の深淵をのぞく好奇心に溢れている。進化した作品世界では、文明と野生がフラットなキャンバスに混在し、より強く共存の真価を問うように表現されている。



プロフィール

お笑いコンビ「野性爆弾」くっきー!(吉本興業)として活動し、ネタ作りからコントの小道具まですべてを手掛ける。2019年より「COOKIE」としてアーティスト活動をスタート。近未来のヒトをモチーフに描いた「この先人間」シリーズなどの奇怪なキャラクターは、見るものに語りかける "新言語" 的な絵画として唯一無二の作風を築く。ブリティッシュテイストのファッションスタイルやバイクコレクション、音楽活動など好きな世界を追求し、常に新しさがある独創的な作品を制作している。



展示記念出版

『COOKIE COLLECTION OF ARTWORKS 2019 - 2023』

作家:COOKIE

出版:KOMIYAMA TOKYO

発行日: 2023年10月5日

初版限定300部 ハードカバー クロス装 三方金 帯付

言語:日本語 英語

サイズ:H305 × W218 × D25 mm

ページ:144



COOKIE SOLO EXHIBITION Vol.2

会期:2023年10月6日(金) - 22日(日)

開廊:木 - 月 12:00-18:30 日 祝 12:00-17:30

休廊:火 水

会場:KOMIYAMA TOKYO G

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-20-4 第2龍名館ビル 1FD

協力:吉本興業株式会社 アドバイザー:久々野智 小哲津(くくのちこてつ)

主催:KOMIYAMA TOKYO G



COOKIE SOLO EXHIBITION Vol.2

6 - 22 October 2023

Opening Hours: 12:00-18:30

*Sunday and National holiday 12:00-17:30

Closed on Tuesday and Wednesday.

Access: 1F D Dai2-Ryumeikan Bldg. 3-20-4 Kanda Ogawamachi Chiyoda-ku Tokyo 101-0052

KOMIYAMA TOKYO G

Supported by YOSHIMOTO KOGYO HOLDINGS CO., LTD. Advisor: Qukunochi Kotetsu



PROFILE

COOKIE started his career as a comedian in the duo "Yasei Bakudan." (YOSHIMOTO KOGYO HOLDINGS CO., LTD)

In 2019, his career as a painter started under the name of "COOKIE" at KOMIYAMA TOKYO. The strange characters depicted in the "Future Human" series, which is based on the fictional humans in the near future, have established a one-of-a-kind style as the "new language" of his artistic career. Aside from the work, COOKIE pursues his passion for comedy, rock-band activities, motorcycle collection, and mods fashion, and always creates new and unique works.



BOOK LAUNCH

COOKIE COLLECTION OF ARTWORKS 2019 - 2023"

Artist: COOKIE

Publisher: KOMIYAMA TOKYO

Published on October 5, 2023

First edition of limited 300 copies, Hard cover, Cloth, Three edges are gilded, Wraparound band.

Language: English and Japanese.

Size: H305 x W218 x D25 mm

Page: 144



We hope to see you at the gallery.



KOMIYAMA TOKYO G

Phone: 03 6811 7355

Email: gallery@book-komiyama.co.jp



