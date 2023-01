[株式会社プラスエム]

~3 年ぶりとなるリアル開催が復活!~



女性のためのフィッシングアパレルブランド『Shipsmast』 魚好きのためのマニアックなお魚雑貨ブランド『PechePeche』が3 年ぶりのリアル開催が復活した釣り業界最大級のイベント「釣りフェスティバル 2023 in Yokohama」に出展決定!!











『Shipsmast』&『PechePeche』のブースでは、女性アングラーに大人気の “マリンウエア” や “レインウエア” の展示。快適に釣りをするために必要なアイテム “フィッシンググローブ” や小物等もサイズを揃えて準備しております。そして今回、アパレルが試着可能となっており サイズ選びに迷っている方はご来場の際、ぜひチェックしてください!

その他、注目の透湿防水素材ウエアや人気の魚アイロンアップリケも手にとっていただけます。



【特別ゲスト】



イカ釣り師yacco さん

「Shipsmast」の契約モニターでもあるyacco さんが、1 月 20 日~22 日の3日間、愛用している商品についてアドバイスをしてくれます。

YouTube 撮影ではみなさまの質問にもお答えします!

@superpink_yacco





杉田千紘さん(ちーちゃん)

YouTube 番組「ちーちゃんフィッシング倶楽部」でお馴染み!

「Shipsmast」契約モニターのちーちゃんがYouTube 撮影で来場。撮影見学も可能です。

@chiichan_fishing



【来場特典】



プラスエム公式 LINE 友だち追加で『Shipsmast』オリジナルステッカーを先着でプレゼント

『Shipsmast』Instagram フォローでオンラインショップ限定クーポンプレゼント ※詳しくは当日スタッフにご確認ください。





【開催概要】



イベント名:「釣りフェスティバル 2023 in Yokohama」

開催日程:2023 年 1 月 20 日(金)~1 月 22 日(日)

開催場所:パシフィコ横浜展示ホール





~釣りフェスティバル出展記念として Shipsmast × PechePeche コラボ T シャツ発売~

“Get More Wild” をテーマにオンラインショップにて数量限定発売が決定。

「釣りをもっと楽しく・自由に!!」と魚たちが自由に泳ぎ回るイラストになっております。

イベント会場ではスタッフがこの T シャツを着用しておりますので、ぜひチェックしてください。 ※開催当日から購入可能です。







【会社概要】

会社名株式会社プラスエム(代表取締役 金子マミ)所在地東京都目黒区自由が丘 1-4-10-402

電話番号 03-5731-1938

設立日2010 年 12 月 25 日



