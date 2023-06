[株式会社電通クリエーティブX]

クリエーティブ戦略と体験実装の専門性を拡張し、“つくる力”を次のステージへ



株式会社電通クリエーティブX(本社:東京都港区 代表取締役社長執行役員:松木俊介)は、異分野の精鋭クリエーターが集う「Dentsu Craft Tokyo※」を機能拡張し、クリエーティブハウス「Think & Craft」(シンク・アンド・クラフト)として再始動させます。新しいパートナーとしてクリエーティブ・ディレクター・コレクティブ(つづく)から菅野薫に加え保持壮太郎が、国内最大規模のイベント・スペース専門会社である株式会社電通ライブから原田慎也らが加わります。代表には、クライアントの新しい挑戦に伴走し、信頼を集める当社所属エグゼクティブプロデューサー・藤岡将史が就任いたします。







(上段左から)猪田 創、安東 岐国子、鎌田 貴史、西村 保彦、徳井 直生(下段左から)原田 慎也、堀 宏行、藤岡 将史、菅野 薫、保持 壮太郎



現在、社会や企業が直面するコミュニケーション課題は複雑化し、解決に向けた道筋も一段と高度化しています。Think & Craftは、企画と制作が別れた従来型のプロセスではなく、“考えること(Think)”と“つくること(Craft)”を行き来しながらゴールを目指すアプローチでこれらに応えます。思いついたものをすぐに形にでき、そのプロトタイプからさらにアイデアが生まれる、これを繰り返すプロセスでユーザーの心をリアルに動かす新しい体験をつくることが、Think & Craftの強みです。



今回、クライアントの事業成長に貢献するクリエーティブディレクションに定評のある菅野薫と保持壮太郎が、空間・イベントにおける体験実装の専門性を持つ電通ライブが参画したことにより、クリエーティブディレクションからコンテンツ開発、イベントプロダクションまで、統合的なデジタルクリエーティブをワンストップで開発・実装する体制が実現いたしました。



従来の広告やソリューション開発にとどまらず、カルチャー&エンターテインメントの分野へも活動領域を拡張し、パートナーの理想や課題に直接向き合いながら、アウトプットの枠に捉われない効果的なコミュニケーション設計や話題性のあるコンテンツ、リアル体験を提供いたします。各分野で専門性を発揮するメンバーが、中目黒の一つ屋根の下で共に “考えながらつくり、つくりながら考える”スタイルで、前例のないコンテンツ・体験を世界クオリティで実現してまいります。



※Dentsu Craft Tokyo:“クリエーティブハウス”の考えのもと、2019年2月に発足。テクノロジー、デザイン、映像、プロデュースなど、国内外・異分野の才能が中目黒にあるオフィスに集結し、テクノロジーを活用した広告案件やアプリ/サービス開発、国際的なスポーツイベントの演出、アートインスタレーション、ミュージックビデオ、テレビ番組の企画開発など多岐にわたるプロジェクトに取り組む。クラフト力は世界的に高く評価され、国内外の主要アワードで100以上の賞を受賞。



Think & Craft ウェブサイト





https://thinkandcraft.tokyo



Think & Craft 代表, Head of Production・藤岡 将史/電通クリエーティブX コメント







プロデューサーとしてアイデアを実現するために、つくりかたを考え、クラフトの力を信じて経験を重ねてきました。Think & Craftになってもそこは変わりません。むしろ、そのクラフトの力や実装力を追求することが、求められているのではないかと信じて、Think & Craftをスタートします。



この非常に困難な時代に生存できる形を考えに考えて、Think & Craftという体制に辿り着きました。これまでも大事にしてきたクラフトの過程におけるトライ&エラーを繰り返す重要性は守っていきながら、そこにアイデアを実装できればと思い、Sound of Hondaをはじめ、様々な現場をご一緒した戦友である(つづく)の菅野さん、保持さん、国際的なイベントを一緒に潜り抜けた電通ライブの原田さんチームにお声がけしました。



制作会社の自分が代表であるという強みを最大限に活かし、Think & Craftのメンバーはもちろん、これからご一緒していただく方々が「また仕事をしたい」と思ってもらえるような、仕事や環境をプロデュースできればと思っています。中目黒オフィスが最もThink & Craftのことが伝わると思いますので是非、気軽にお越しください。



Head of Technology・西村 保彦/電通クリエーティブX コメント







本当に毎日新しい技術が登場しワクワクする反面、ついていくのが大変な時代になりました。全部理解しようと思うとどれだけ時間があっても足りません。しかし一緒に仕事をさせていただくクライアントやパートナーの方が求めるものは本質的にはあまり変わっていないのではないかと思います。この技術をどう使うかではなく、どうやったらこの商品が売れるか?このメッセージを届けられるか?この感動を伝えられるか?これを解決するのが私達のクリエーティビティだと思っています。





2019年にDentsu Craft Tokyoを立ち上げて以降、多くのエンジニアが加入してくれました。一人でテクノロジーの進歩をすべて追いかけることは難しくても、一人ひとりが得意領域を深めながら共有しあえるのがこのチームの強みだと思っています。中目黒のオフィスには機材もスタジオもあり、様々なバックグラウンドを持ったメンバーが揃っていて、たくさん試行錯誤できる環境が整っています。この試行錯誤の過程から菅野さんや保持さん、電通ライブや旧Dentsu Craft Tokyoのメンバーの皆さんと共有しエンジニアだけでは気づけない価値を見つけ、新しい体験を作っていけたらと思っています。





この立ち上げはゴールではありません。時代や課題によって作るものを変えていかなければいけませんし、我々自体も常に変化していかなければいけないと思っています。Think & Craftではこの変化自体も楽しみながら、つくりながら考える仲間を募集しています。少しでも興味を持っていただけたらぜひ一度中目黒オフィスにお越しください。このチームで誰も見たことがない新しい体験を作れることを楽しみにしています。Think & Craftをよろしくお願いいたします。



Head of Creative・菅野 薫/(つづく)コメント







Think & Craftのメンバーとは、もうどれくらい一緒に仕事をしてきたわからないくらいたくさん一緒に仕事をしてきました。ここ数年でも森ビル「Designing Tokyo」、YAKUSHIMA TREASURE 「ANOTHER LIVE」、Eテレ「へんテナ」、サントリー天然水「ENDLESS DAWN そしてまた、朝が来る。」と、僕にとって大事な仕事をたくさん一緒につくってきました。



特に代表の藤岡さんはプロデューサーとして、まだクリエイティブの仕事をやったことのなかった僕が言い出した定石外れで奇天烈な制作方法を、馬鹿にすることなく、根気良く、前向きに付き合ってくれて、「Sound of Honda /Ayrton Senna1989」のような常識外れの新しい方法論の仕事を世の中に出すことを実現し続けた同士のような存在です。混沌としたプロジェクトの中、なぜいつもそんなに笑顔なのか。謎の多い人物です。



組織としての「Dentsu Craft Tokyo」とも、2017年頃の最初期の構想段階から、立ち上げをお手伝いさせていただき、動き出してからも担当の執行役員も兼任させていただいてメンバーとして参加させていただいてきました。そして、「Dentsu Craft Tokyo」は、このたび「Think & Craft」として新しいコンセプトや方法論、新しい仲間とともに、活動領域を更に広げて再始動する。こんな大事な進化のタイミングに、改めてメンバーの一人として参加させていただくことになったことは、本当に嬉しいことです。



改めて「Think & Craft」のみんなと一緒に世の中やクライアントのためにいい仕事をつくりたいと、気持ちを新たにしています。これまで以上に様々な方と一緒にこれまでにないタイプの仕事をしたいと思っています。気楽に相談してください!



新メンバーコメント





Head of Creative・保持 壮太郎/(つづく)



Think & Craftのメンバーとは、かれこれ16-7年ほど前からさまざまなプロジェクトをご一緒してきました。やり方のわからない案件に出会うと、とりあえず藤岡さんたちに相談する、というのがもはや基本動作になっています。Sound of Hondaも、万博誘致も、東京2020も、Kaze Filmsも。自分自身が仕事の領域を拡げてきた道のりに、ずっと並走してくれた同志たちという感覚です。



このたび、そんなThink & Craftの一員に加えていただけることになりました。(つづく)もやりつつ、Think & Craftにも籍を置くというスタイルです。違う分野・世代の仲間と刺激しあいながら、これまで以上に良いチームワークで誰かのためになる仕事をしていきたいと思います。



Head of Production・原田 慎也/電通ライブ



このような素敵なチームに参加できるご縁を大変嬉しく思います。



「極められないからおもしろい。」をモットーにしておりますが、イベントはまさにそんな分野だと思っています。人が集まり、感動を共有する、という極めてプリミティブな行動欲求でありながら、そのハードルはテクノロジーの進化と共に高まり、イベントのアプローチ・演出技法は日々進化しています。



私自身、より高いハードルを求め、斬新な体験価値を提供しつづけていきたいと強く考えておりましたが、自分一人では達成できません。Think & Craftの素晴らしい仲間と共に、世の中に未体験のコンテンツをアウトプットできることを楽しみにしています。



プロフィール







藤岡 将史 Think & Craft代表, Head of Production/エグゼクティブ・プロデューサー/電通クリエーティブX

2002年CM制作会社から電通テック入社を経て、2009年から電通クリエーティブXへ転籍。2019年にDentsu Craft Tokyoに参画。広告・エンターテイメント領域の制作プロデューサーとして活動中。金沢美術工芸大学非常勤講師。プロデュース作品として、本田技研工業インターナビ「Sound of Honda/Ayrton Senna1989」「Hondaハート」「VEZEL」、町工場による音楽レーベル「INDUSTRIAL JP」、2025年大阪・関西万博誘致映像、NTTドコモ「KAZE FILMS」、森ビル「DESIGNING TOKYO」、サントリー天然水「ENDLESS DAWN そしてまた、朝が来る。」、YAKUSHIMA TREASURE「ANOTHER LIVE」、リクルート「Follow Your Heart 迷ったら、ドキドキする方へ」、TOKYO2020スポーツプレゼンテーションなど。



西村 保彦 Head of Technology/エグゼクティブ・テクニカルディレクター/電通クリエーティブX

1980年長崎県生まれ。大学卒業後、WEBプロダクションでFlashサイトの構築等に携わる。WEBだけでなく、フィジカルな体験を伴ったコンテンツを提供することを目指し、2011年電通クリエーティブX入社。テクニカルディレクターとして、イベントやサイネージ、アプリ等のコンテンツ開発のディレクションを行いながら、自ら実装も行う。



菅野 薫 Head of Creative/クリエーティブ・ディレクター/クリエーティブ・テクノロジスト/(つづく)

2002年電通入社。データ解析技術の研究開発職や、電通総研での主任研究員を経て、2013年クリエーティブ部門へ異動。デジタルテクノロジーと表現という専門性を活かして国内外のクライアントの商品サービス開発、広告企画制作など、幅広い業務に従事。2022年1月電通から独立して、クリエーティブ・ディレクター・コレクティブ(つづく)を設立。経営戦略や事業戦略の立案、広告制作、プロダクト・サービス開発をはじめとしたデザイン、エンターテイメントの領域のクリエーティブ・ディレクションを中心に活動をしている。



保持 壮太郎 Head of Creative/クリエーティブ・ディレクター/プランナー/(つづく)

2004年電通入社。広告の企画・制作をはじめ、新商品や新サービスの開発、ライブパフォーマンスの企画、アクセラレーションプログラムの立ち上げ、国際事業のプレゼンテーション、音楽イベントのプロデュース、テレビ番組の企画、小説の原案、大学向け教育プログラム開発など、幅広い分野の仕事を手がける。2022年3月より(つづく)に参加。



原田 慎也 Head of Production/イベントプロデューサー/エクスペリエンスプロデューサー/電通ライブ

2009年電通テック入社。入社以降イベントを中心としたプロモーションに従事。2017年より電通ライブへ。運営・空間施工・テクニカルなどトータルなイベントのプロデュースを主戦場としながら、スポーツやエンタテインメントから、式典などステージ演出が得意領域。国際的大規模イベントにおける会場演出の企画制作でDentsu Craft Tokyoとの協業経験を経て、デジタルクリエイティブとの統合によるリアルな体験価値の向上・進化を目指すべく、2023年にThink & Craftへ参画。



Headメンバーリスト







藤岡 将史

Think & Craft 代表, Head of Production|Executive Producer|電通クリエーティブX

西村 保彦

Head of Technology|Executive Technical Director|電通クリエーティブX

安東 岐国子

Head of Business|Business Producer|電通クリエーティブX

徳井 直生

Head of Technology|Technical Director, Researcher, Artist|Qosmo

鎌田 貴史

Head of Design|Art Director, Web Designer|spf design

カワシマ タカシ

Head of Design|Creative Director, Designer, Artist|Studio Kawashima

堀 宏行

Head of Technology|Technical Director, Creative Coder|PAN

菅野 薫

Head of Creative|Creative Director, Creative Technologist|(つづく)

保持 壮太郎

Head of Creative|Creative Director, Planner|(つづく)

原田 慎也

Head of Production|Event Producer, Experience Producer|電通ライブ





電通クリエーティブXについて







広告の枠を超え、クライアントの期待を超え、質の高いコンテンツをスピーディーにつくりだす“クリエーティブ・プロダクション”です。プロデュース/映像ディレクション/プランニング&コピーライティング/デザイン/WEB/デジタルエクスペリエンス/グローバルの7つの専門性を掛け合わせ、高いエグゼキューション力を発揮するとともに、時代やニーズに合わせてさまざまなチーム、プロジェクト、ブランドを創出しています。





