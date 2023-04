[アラスジャパン]

テーマは「Reimagine Your Possibilities~可能性を再び想像する~」



複雑化する製品の設計・製造・運用を担う、ローコードプラットフォームアプリケーションをグローバルに提供するArasの日本法人であるアラスジャパン合同会社(本社:東京都千代田区、社長:久次昌彦)は、ArasのグローバルコミュニティイベントであるACE 2023 Japanを6月15日(木)・16日(金)の二日間、ANAインターコンチネンタルホテル東京にて開催いたします。













日本では11回目の開催となるACE(アラス コミュニティ イベント)では、Arasのユーザー様や導入をご検討中のお客様、パートナー様、そしてAras社員が一堂に会し、参加者同士のコラボレーションおよびコミュニケーションによる情報共有の機会を提供するイベントです。



今回はテーマを「Reimagine Your Possibilities ~可能性を再び想像する~」で、著名人や導入企業による講演、そしてArasや業界の最新情報等のセッションを通してモノづくりのデジタル化に関わる課題の解決をお客様と一緒に考えていきます。



ユーザー基調講演にはEIZO株式会社様、株式会社クボタ様、本田技研工業株式会社様(五十音順)にご登壇いただき、Aras Innovatorの活用についてお話いただく予定です。

本イベントの事前参加登録は本日、4月3日(月)から開始いたします。ぜひ、ACE 2023 Japanにご来場ください。



また、ACE 2023 Japanに先立ち、米国フロリダ州オーランドにおいてACE 2023が2023年5月2日(火)、3日(水)に開催されます。



■アラスジャパン合同会社 社長 久次昌彦 コメント

昨年に引き続き、ACE 2023 Japanもリアルイベントで開催できることを非常に嬉しく思っております。また、業界の専門家やノウハウの情報交換を通じて、イベント参加者同士の活発なコミュニケーションが行える機会になることを願っています。製造業DX推進を牽引する導入企業様によるAras Innovatorの活用方法や、DXを進めるトップリーダーの特別講演は必見です。本イベントが業界全体の盛り上がりにつながるよう、皆様のご来場を、関係者一同お待ちしております。



■「ACE 2023 Japan」開催概要

イベント名称:ACE 2023 Japan

イベントテーマ:Reimagine Your Possibilities ~可能性を再び想像する ~

開催日: 2023年6月15日(木)午後、16日(金)全日

会場:ANA インターコンチネンタルホテル東京 B1

https://anaintercontinental-tokyo.jp

東京都港区赤坂1-12-33 / Tel. 03-3505-1111

対象業界:自動車、航空機、重工業、産業機器、ハイテク・エレクトロニクス、

医療機器、建設、化学、プラント 等

参加者数:1,000名(予定)

参加費:無料(事前登録制)

特設サイト:https://events.aras.com/ACE2023-JP

登録開始:2023年4月3日(月)

主催:アラスジャパン合同会社

協賛:全18社



主なプログラム:

Aras 代表挨拶/ Aras最新情報 /外部基調講演 / ユーザー講演 / 分科会 / Arasロードマップ/ Arasアンカンファレンス / Aras及びスポンサーによるソリューション展示 / 懇親会 他



■「ACE 2023」実施概要

イベント名称:ACE 2023

開催日:2023年5月2日(火)、3日(水)

開催地:米国フロリダ州 オーランド

特設サイト:https://events.aras.com/ACE2023



Arasについて

Arasは、複雑化している製品の設計開発、製造、および運用を支援するアプリケーションを備えた、最も強力なローコードプラットフォームを提供しています。このテクノロジーにより、柔軟でアップグレード可能なソリューションが迅速に提供可能になり、ビジネスのレジリエンス性の向上に貢献します。Aras のプラットフォームおよび製品ライフサイクル管理(PLM)アプリケーションは、製品ライフサイクル全体およびサプライチェーンの、あらゆる部門・部署のユーザーを重要な製品データやプロセスと繋ぎます。



主要顧客:川崎重工業、クボタ、デンソー、日産自動車、日立製作所、富士フイルム、三菱重工業、村田製作所、ルネサス エレクトロニクス、Airbus、Audi、Microsoftなどの顧客に採用されています。



詳細については以下まで。

URL:https://www.aras.com/ja-jp

ソーシャルメディア:

Twitter:https://twitter.com/ArasJapan

Facebook:https://www.facebook.com/ArasPLMJapan

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/aras-japan



※ArasおよびAras Innovatorの社名、ブランド名、製品名、または商標は、米国および/またはその他の国々におけるAras Corporation およびその子会社、関連会社の登録商標または商標です。その他のすべての社名、ブランド名、製品名、または商標は、各所有者に帰属します。



