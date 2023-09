[株式会社スマッシュ]

10月21日(土)~10月22日(日)静岡県富士宮市 富士山麓 朝霧アリーナ ・ ふもとっぱら▶︎https://asagirijam.jp/



20回目の開催を迎える今年、総勢28組の豪華アーティストが朝霧JAMに出演!

遂に出演日別ラインナップの発表です!



9/15(金)12:00~チケットの一般発売が開始、伴い1日券も取り扱いスタート。

2日間の参加が難しくても、日帰り参加の方に向けたバスプランも新登場。



富士山を一望しながら「ととのう」贅沢なひととき、今年は新たに「サウナ・エリア」が登場します。

そのほかにも、ナチュラルファッションやハンドメイドのアクセサリー、雑貨など取り扱うマーケットや、富士山をバックに行う朝ヨガやアクセサリー作りなどのワークショップなど、アクティビティの豊富さも朝霧JAMの魅力の一つです。



最高のロケーションの中で、最高のライブパフォーマンスとさまざまなアクティビティを楽しみながらキャンプができる至福の2日間。晴れた日の夜は満天の星空も朝霧JAMの魅力です。





出演日別ラインナップ発表!





20回目の開催を飾るにふさわしい、総勢28組の出演者が集う今年の朝霧JAM。

遂に出演日別ラインナップの発表です!



▽現在出演アーティストからのコメント動画、続々到着!

https://youtube.com/playlist?list=PLepzPPdPeqbOgWT49L-7p2KE6aUeHFZ96&si=wPyFhU8OR94b5Mh6



USインディーロック / ポストロックを代表する重要アーティストTHE ALBUM LEAF、ジャズ・ドラマー兼MCと卓越したスキルを持ち新作も話題のKASSA OVERALL、ドラマの主題歌やTVCMソングの担当、映画の主題歌から楽曲提供など活躍の場を広げる折坂悠太、Nick Murphyとしても知られ8年ぶり待望の来日となるCHET FAKER、3兄妹からなるスーパー・ロックンロール・バンドKITTY, DAISY & LEWIS、昨今のシティポップ・ブームを作り出し日本でも絶大な人気を誇るプロデューサー兼DJのNight Tempo、10/13公開の新アルバム誕生までを綴ったドキュメンタリー映画「くるりのえいが」が話題のくるり、錚々たるアーティストへの楽曲提供・プロデューサーとしても活躍するマルチプレイヤーTENDRE、スケーターとしても世界のストリートシーンに影響を与え、オリジナリティ溢れるサウンドで多くの支持を得ている真のストリート・アーティストTOMMY GUERRERO 他、全28組が富士山麓・朝霧アリーナに集結!



10/21(土)に出演のtoeは、clammbonの原田郁子と、音楽プロデューサーでキーボーディストの皆川真人を迎えたスペシャル編成での朝霧出演を発表!



昼間は富士山を一望する中、夜は満点の星空の下、贅沢なロケーションで最高のパフォーマンスをお楽しみください。



《ラインナップ》

▶︎https://asagirijam.jp/artist/



チケット一般発売開始!1日券販売スタート!





いよいよチケット一般発売開始です!

新たに1日券の取り扱いもスタート、2日間の来場が難しい方も日帰りで参加がしやすくなります。



場内駐車券は完売につき販売終了、キャンプの聖地「ふもとっぱら」でオートキャンプができる「オートキャンプ駐車券」や、1日駐車券なども売り切れ次第販売終了となります。

各種チケットのお求めはお早めに!!



【入場券】価格は全て税込



※小学生以下のお子様は保護者同伴に限り入場無料です。

※お車でご来場のお客様は入場券と合わせて駐車券をお求めください。駐車券のみの販売はございません。



【駐車券】価格は全て税込



※駐車券は、2名様分の入場券と合わせてのみ購入可能です。単体での発売がありませんのでご注意ください。

※駐車券がない場合、お車を駐車することができません。

※車1台に3名様以上でお越しの場合は2名を超える人数分の入場券を別途お求めください。

※各駐車場、それぞれ入出庫時間が決まっています。▶︎https://asagirijam.jp/attention/#shutsunyuko



《チケットの購入方法》

▶︎https://asagirijam.jp/ticket/buy.html



便利なバスツアー、会場最寄り駅「新富士駅(JR新幹線)」「富士駅(東海道線)」からの日帰り新コースが登場





レンタルテントプラン、宅配便サービスなど、便利なサービスが好評のバスツアー。設置~撤収までお任せのレンタプテントプランは残数わずか。

入場券付きバスツアーであれば、バスのお申し込みと入場券の購入が同時に完了!



会場の最寄り駅であるJR新幹線「新富士駅」・JR東海道線「富士駅」と会場を結ぶアクセスバスプランに、新たに日帰り参加の方に向けた新コース、土曜の夜会場発ー最寄り駅行き便 と 日曜の朝最寄りの駅発ー会場行き便 が登場!

※最寄駅から会場まで直行の公共交通機関はございません。電車でお越しの方は『会場最寄り駅「JR新幹線・新富士駅」「JR東海道線・富士駅」発着、会場までのアクセスバス』をご利用ください。



この他、首都圏・関西・中部発、会場内まで直行のバスツアーも好評発売中。

オフィシャルバスツアーの受付は10/2(月)まで!



★バスツアーおすすめポイント★

POINT1.入場券付きバスツアー

・バスとチケット同時にお求め可能。

POINT2.レンタルテントプラン

・テントは事前に設置、返却・撤収もなし。

楽々キャンプが可能なレンタルテントプランは、バスツアー限定のオプションです。

POINT3.宅配便サービス

・会場内受け取り可能な宅急便サービスは、バスツアー限定のオプションです。



《朝霧JAM'23 オフィシャルツアーセンター》

▶︎https://www3.collaborationtours.com/asagiri/



こだわりグルメ!朝霧JAMの「フェスごはん」





キーワードは地産地消。こだわりが詰まったフードは朝霧JAMの魅力の一つです。



名物・富士宮やきそばをはじめ、地元食材を使ったジビエ料理やぐるぐるウインナー、富士山麓の清らかな水で育てられたニジマス(虹鱒)、朝霧高原の牛乳を使った酪農製品、駿河湾の海産物を使った料理に地産材料を使ったクラフトビールまで。

地元食材にこだわったローカルフードやB級グルメ、アジアンやエスニックなど、今年も様々なジャンルのお店が来場者の心と胃袋を満たしてくれます!



《フェスごはん出店一覧》

▶︎https://asagirijams.info/fujiyamanchu/



MORE FUN アクティビティ満載!





ライブ以外も、様々なアクティビティで子供から大人まで一日楽しめる朝霧ジャム。

今年は新たにサウナエリアが登場!



(注)イメージ画像です。

富士山を一望しながら"ととのう"!

キャンプサイトB内、いちばん奥の「Qサイト」にサウナエリア『サウナ・サンセット』登場!バレルサウナ、サウナカー、テントサウナの3種類をご用意。



さらに、広大なエリアに雰囲気満載のわくわくするお店がところ狭しと並ぶマーケットエリアには、ナチュラルファッションや、ハンドメイドのアクセサリーや雑貨、フェス・ファッションなど個性溢れるアイテムのお店から、富士山をバックに行う朝ヨガやアクセサリー作りなどのワークショップまで。

豊富なアクティビティも朝霧JAMの重要な要素です。



《MORE FUNアクティビティ》

▶︎ https://asagirijam.jp/about/



Festival Echo ~世界遺産の麓で地域とともにある、朝霧JAM





私たちは来場者の皆さんとともにその素晴らしい環境のためにできることはないかと考え、イベントで派生する環境負荷の軽減を試みると共に、 未来に向けて様々な対策に取り組んでいます。



富士山が初冠雪となり、夕暮れ時には美しい赤富士が観られる時期に、富士山という素晴らしい山、そして酪農家の皆さんが築いた美しい緑の朝霧高原で開催する朝霧JAM。その素晴らしい環境を守るため、少しづつでも環境負荷の軽減を試みて、未来に向けた1歩となる対策に取り組んでいきます。



【「リユース」そして、リサイクル出来るものは「リサイクル」】

会場内では、使用済みの製品をごみにせずに「繰り返し使う」「再使用する」ワークショップなども行っています。限りある資源を大切に使い、廃棄物を減らすことで富士山の麓の自然環境への負担を抑える工夫をしています。

【美味しい牛乳を飲んで地元酪農家を応援!】

飼料や燃油の高騰などの影響をうけ、多くの酪農家の方達が苦しい状況に置かれています。

毎年、朝霧にきたら牛乳を飲もう!キャンペーンを通じて酪農家の皆さんを応援しています!

【富士宮市ふるさと納税】

チケットなどのお礼の品提供を通じてお寄せいただく富士宮市への寄付金は「酪農家の皆さんの支援」に活用されます。

【気候変動の原因となるCO2を削減するために】

ライブステージの電力を使用済み天ぷら油をリサイクルしたバイオディーゼル燃料を使用し、CO2削減に貢献します。また、エネルギー効率の高い照明(LED)を使用しています。



地域と共に創るフェスティバル~朝霧JAMは、主催はフジロックを手がけるプロモーターSMASHと富士宮市民とで共に作る「朝霧JAM実行委員会」、運営は地元が富士・富士宮を中心としたボランティアチーム「朝霧ジャムズ」と共創しています。



《Festival Echo》

▶︎ https://asagirijam.jp/about/festivalecho.html



ふるさと納税返礼品としてチケットほか取り扱い中。〆切:9/30(土)まで!





朝霧JAMの開催地:静岡県富士宮市へのふるさと納税の返礼品として、朝霧JAM'23チケットや、入場券付きツアーバス、その他会場で利用可能な食事券などを提供し、一緒に地域の発展に取り組んで行きたいと思います。



【ふるさと納税 返礼品】

¥10,000の寄付金でもらえる会場内飲食店限定お食事券(¥3,000相当)から、朝霧JAM’23のチケットや駐車券、バスツアー、レンタルテントなどがセットになったもの、更に開催20回目記念グッズ(オリジナルTシャツ、特別企画コラボクラフトビール)まで全16種類が、朝霧JAMの開催地・静岡県富士宮市へのふるさと納税の返礼品として、ふるさとチョイス限定で取り扱い中。(9/30(土)まで。)



《ふるさとチョイス特集ページ》

▶︎https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/22207/16856



~It’s a beautiful day~

Camp in ASAGIRI JAM ’23

2023年10月21日(土)22日(日)

静岡県富士宮市 富士山麓 朝霧アリーナ・ふもとっぱら

▶︎ https://asagirijam.jp









企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-16:46)