アイティーエンタテインメント株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:伊藤 康晴)が展開する、ギャラリーとカフェが融合したアートスペースを企画する「and GALLERY」は、「アサルトリリィ Last Bullet collaboration cafe 百合ヶ丘ティーパーティー2023」 を2023年10月5日(木)~10月29日(日)の期間限定、池袋・道頓堀・名古屋の3ヶ所で開催します。







スマートフォン向けゲームアプリ『アサルトリリィ Last Bullet』の世界観が楽しめるコラボカフェをand GALLERY池袋・道頓堀・名古屋で、2023年10月5日(木)~10月29日(日)の期間限定で開催します。



コラボカフェのコンセプトは、百合ヶ丘女学院のリリィたちがもてなす 「ティーパーティー」。 ゲームアプリ『アサルトリリィ Last Bullet』 メインストーリー「運命のトリニティ」一柳隊編の開催とTVアニメ『アサルトリリィ BOUQUET』の3周年 を記念するとともに、 百合ヶ丘女学院の雰囲気を特別にご体験いただき、作品の世界観が存分に楽しめるコラボメニュー、コラボグッズをご用意しております。





『アサルトリリィプロジェクト』とは





武器×美少女をテーマに、少女たちの終わりない戦いを具現化したアクションドールシリーズ『アサルトリリィ』を多種多様な展開で広大な世界観を描くメディアミックスプロジェクト。 アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲーム等で連動し、様々なメディアで展開中です。



■『アサルトリリィ』プロジェクト公式サイト:https://assaultlily-pj.com/

■『アサルトリリィ』公式Twitter:@assaultlily_pj

■『アサルトリリィ Last Bullet』公式Twitter:@assaultlily_lb



(C)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト (C)Pokelabo, Inc. (C)SHAFT





コラボカフェ開催概要





■タイトル

「アサルトリリィ Last Bullet collaboration cafe 百合ヶ丘ティーパーティー2023」



■開催期間

2023年10月5日(木)~10月29日(日)



■開催店舗

and GALLERY池袋

Twitter:https://twitter.com/andGALLERYike

所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目5-7 LABI1 LIFE SELECT池袋7F

電話番号:03-5927-8377

アクセス:JR各線、東武鉄道、西武鉄道「池袋駅」東口から徒歩1分

LABI1 LIFE SELECT池袋:http://www.yamadalabi.com/ikebukuro/index.html



and GALLERY道頓堀

Twitter:https://twitter.com/andGALLERYsaka

所在地:〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目9-19 大阪松竹座ビル B1F

電話番号:06-4400-4246

アクセス:御堂筋線、四つ橋線、千日前線「なんば」駅 徒歩1分

大阪松竹座:https://www.shochiku.co.jp/city/estate/shochikuza/



and GALLERY名古屋

Twitter:https://twitter.com/andGALLERYnagoy

所在地:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-40

電話番号:052-228-3578

アクセス:名城線、名港線、鶴舞線「上前津駅」、徒歩5分

万松寺ビル1F:https://www.banshoji-bldg.com/





コラボメニュー











コラボグッズ









各種ノベルティ









来場者特典

・ポストカード 全3種(池袋店、道頓堀店、名古屋店)



フードのご注文特典(1品ご注文につき1枚)

・メッセージトレーディングカード 全9種(ランダム配布)



ドリンクのご注文特典(1品ご注文につき1枚)

・ペーパーコースター 全18種(ランダム配布)

第一弾:10月5日(木)~10月15日(日) / ミニキャラクターver.(全9種)

第二弾:10月16日(月)~10月29日(日) / 等身キャラクターver.(全9種)





▼コラボカフェのご予約はこちら▼

https://oshi-tike.com/assaultlilyevent/



※各回間の20分間はご入店いただけません。

※ラストオーダーは退店時間の30分前となります。

※お席は70分制です。

※当日席もございます。

※予約方法はサイト内にてご確認ください。

※ご予約はワンドリンク制です。

(ワンドリンク対象メニュー:キャラドリンク一柳梨璃、キャラドリンク白井夢結、キャラドリンク楓・J・ヌーベル、キャラドリンク二川二水、キャラドリンク安藤鶴紗、キャラドリンク吉村・Thi・梅、キャラドリンク郭神琳、キャラドリンク王雨嘉、キャラドリンクミリアム・ヒルデガルド・v・グロピウス)

※ご予約に関する注意事項をよくお読みになりご予約ください。

サイト内記載事項に関するお問い合わせにはご対応致しかねますのであらかじめご了承ください。





and GALLERY











and GALLERYは、作品展・コラボカフェ・大型ビジョン映像など五感でアート作品を楽しめる空間作りを目指しています。

公式サイト:http://and-gallery.com/

公式Twitter:https://twitter.com/andgallery_info



【会社概要】

社名:アイティーエンタテインメント株式会社

所在地:東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル9F

https://it-enta.jp/



