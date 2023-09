[New Relic株式会社]

~開発時の不具合や負荷課題時の調査から再テストにかかる期間を約80%短縮、B2B最強ECサイトの実現に向けて「高速な仮説検証能力」を強化~



デジタルビジネスに可観測性プラットフォームを提供するNew Relic株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小西 真一朗、以下「New Relic」)は、提供するオブザーバビリティ(可観測性)プラットフォーム「New Relic」が、アスクル株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:吉岡 晃、以下「アスクル」)が開発を進める企業向け通販サービス「ASKUL」「SOLOEL ARENA」を統合した新アスクルWebサイトに導入されたことを発表します。









導入の背景と経緯

オブザーバビリティプラットフォーム「New Relic」は、アスクルによる中小事業所向け通販サービス「ASKUL」と中堅大企業向け通販サービス「SOLOEL ARENA」の統合プロジェクトにて導入いただきました。最新のテクノロジーを全面的に採用した新アスクルWebサイトでは新機能のリリースサイクルや機能改修のスピードアップ、および全社レベルでSRE(Site Reliability Engineering)の考えを浸透させることを目指しており、それらの実現に向けて、New Relicが活用されています。



New Relicの導入と想定効果

New Relicは、新アスクルWebサイトの開発において、エンジニアと非エンジニアが協力してユーザー体験やサービス品質を継続的に改善・向上させ、顧客とともに進化するアスクルを実践するために活用されています。

New Relicの導入により、CI/CDを実践するモダンなアプリケーション開発に「高速な仮説検証能力」が組み込まれ、不具合等を出さない開発プロセスへとさらなる進化を遂げました。不具合や負荷課題があった際の調査、修正および再テストまでの期間が約80%短縮されるといった効果も出ています。

また、運用フェーズでは、多数の機能コンポーネントが連携するマイクロサービス環境で、複雑なサービス連携の全体像を誰の目にもわかるよう可視化し、トラブルシューティングを迅速化しています。

さらに、New Relicの観測データは、エンジニアと非エンジニア(経営層やビジネス部門)を結ぶ「共通指標」「共通言語」としての役割も果たしています。アスクルが全社で取組む「品質KPI」では、商品の破損率、誤出荷率、納期遅延率などを評価しながら改善活動を進められておりましたが、New Relicの観測データのひとつである「ECサイトの可用性と応答速度」が、新たに加えられました。



アスクル株式会社 テクノロジー本部 プロダクトマネジメント 統括部長 内山陽介氏 コメント

「ECサイトでのお客様体験やサービス品質の向上は、部門や業務を問わず全社員が意識すべき指標であると考えています。新アスクルWebサイトを通じてビジネスを成長させるために、CI/CDを実践するモダンな開発チームと、顧客視点を持ったモダンなインフラチームを整えました。両者をより強く結びつけて高速な仮説検証のサイクルを生み出すために、そしてB2B最強ECサイトの実現のために、SREの考え方とNew Relicを活用していきます。」



New Relic 代表取締役社長 小西真一朗 コメント

「新アスクルWebサイトとB2B最強ECサイトの実現に向けたチャレンジに、New Relicが貢献できることを大変光栄に思います。高速な仮説検証能力を備えたテックカンパニーへの変革にも、New Relicのエンドツーエンドオブザーバビリティ(可観測性)をお役立ていただけるものと確信しています。」





「アスクル」New Relicご採用事例の詳細は以下をご参照ください。

https://newrelic.com/jp/customers/askul

その他のお客様によるNew Reilc採用事例は以下からご覧いただけます。

https://newrelic.com/jp/customers

本プレスリリースのURLはこちらです。

https://newrelic.com/jp/press-release/20230907

New Relicのファクトシートやロゴ等は、以下からご確認いただけます。

https://newrelic.com/jp/about/media-assets



