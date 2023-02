[イオンエンターテイメント株式会社]

全国に「イオンシネマ」94劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社(本社:東京都港区)は、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャル ショップ』を、イオンシネマ日の出(東京都西多摩郡日の出町)に導入いたします。













近年、カプセルトイは市場規模が拡大し、子どもだけでなく大人向けのエンターテイメントとしても注目が集まっています。映画にとどまらないエンターテイメントのプラットフォームとして、当社は2022年に初めて『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』をイオンシネマ内に導入し、それ以降当ショップはイオンシネマで4店舗目となります。西多摩郡内初展開※となる当ショップでは、バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取り揃え、その他、映画作品に特化した商品も取り扱い、「映画」と「ガシャポン」の魅力をお客さまにお届けいたします。

※ 2023年2月現在 当社調べ



当社は、これからも、映画だけでなく、あらゆるエンターテイメントをお客さまに提供し、劇場ロビーに足を踏み入れた瞬間からの、イオンシネマでの感動体験を創出してまいります。



イオンシネマ日の出内『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』概要

所在地 : 東京都西多摩郡日の出町大字平井237-3 イオンモール日の出 3F

営業時間: 9:00~22:00 ※イオンシネマ日の出の営業時間に準ずる

施設面積: 約17坪 設置面数: 350面

店舗HP : https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/hinode/



【ショップの特徴】

1.豊富な商品ラインアップ

2.公式オンラインショップで購入した商品の受け取りサービス

3.オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」



■豊富な商品ラインアップ

当ショップでは、バンダイカプセルトイ新商品をすべて取り揃え、映画キャラクターの限定商品も登場するなど、豊富な商品ラインアップを展開。また、『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから、商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

※画像はイメージです。 ※価格は全て税込みです。※商品は在庫がなくなり次第終了です。



カプセルブーティー おジャ魔女どれみ







「おジャ魔女どれみ」魔女見習い服のブーツがミニチュアコレクションになって登場!

価格:400円/1回(全5種)

(C)東映アニメーション







ならぶんです。 恐竜さん ~あなざーからー~









「ならぶんです。 恐竜さん」のあなざーからーVer.が登場!

あの恐竜さんたちが新しいカラーになって戻ってきた!

価格:300円/1回(全6種)

(C)BANDAI







From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第九海戦







細部の造型に徹底的にこだわりぬいた、ワンピースの公式デフォルメフィギュアの決定版!尾田栄一郎氏激推しの大人気シリーズ『ワンピの実』の第九弾です。

価格:500円/1回(全6種)

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション







仮面ライダー電王 イマジンまちぼうけ・続









「イマジンまちぼうけ」シリーズの続弾が登場!待ちくたびれてしまったモモタロスに加え、前弾にはいなかったイマジンたちを新規ラインアップ!

価格:400円/1回(全4種)

(C)石森プロ・東映







メンソレータム リトルナース カプセルグッズコレクション







乾燥や肌荒れの強い味方、メンソレータムのリトルナースをデザインしたトートバッグ、ポーチ、マスキングテープのグッズコレクションが新登場!

価格:300円/1回(全6種)







ガシャポン!コレクション 「ドラゴンボール」シリーズ









ガシャポン!コレクションシリーズにドラゴンボールがついに登場!

「ドラゴンボール」シリーズに登場する様々なモチーフがフィギュアになり、専用台座にのせて飾ることができます!

価格:400円/1回(全5種)

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション







Ringcolle! Winnie the Pooh







Ringcolle!シリーズにWinnie the Poohが登場です。ハチミツのつぼをイメージしたケースの中に、キャラクターのリングが入っています。リングとしてはもちろん、カプセルごと飾ってもかわいい商品です!

価格:400円/1回(全4種)

(C)Disney

Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.







クレヨンしんちゃん つまんでつなげてますこっと3









大人気「つまんでつなげてますこっと」シリーズ、「クレヨンしんちゃん」の第3弾が登場!

たくさん集めてつなげよう!

価格:300円/1回(全10種)

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK







【ジャンボカードダス/フラットガシャポン】

僕のヒーローアカデミア クリアビジュアルポスター2









TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より、イラストが映えるクリアビジュアルポスターが登場!!

価格:200円/1回(全16種)

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会





■公式オンラインショップで購入した商品の受け取りサービス

欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にてご購入された商品を、映画館のグッズ売り場カウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



■オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」





「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、エンターテイメントあふれるサービスを提供します。

※購入キャンペーンは、後日開始予定です。





※「ガシャポン(R)」は、株式会社バンダイの登録商標です。



