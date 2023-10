[株式会社カナダグースジャパン]

この特別なコラボレーションでは、Pyer Mossのシグネチャーである鮮やかなカラーを基調としたアウターウェア、アパレル、アクセサリー、シューズが揃います。







カナダグースは、クールなデザインで知られるファッションブランドPyer Moss(パイアー・モス)とのカプセルコレクションを発表します。カナダグースのコラボレーションの歴史は約20年前に遡り、2006年のカナダグース50周年を記念したALIFEとのコラボレーションがその始まりです。以来、Y/ProjectやJuun.J、VETEMENTSなど多くのブランドと共に話題のコレクションを発表してきました。今回の最新グローバルキャンペーンは、デザイナーのカービー・ジーン=レイモンドが中心となり、Pyer Mossの特徴的なブランドロゴとカラーを取り入れた9つのアイテムを展開します。





カルチャー、 アクティビズム、 そして伝統が融合するこのブランドは、ストーリー、討論、演劇、そして社会的な評論を取り入れたコレクションやショーで、自らを再定義し続けています。2021年にフランス・パリのオートクチュール・ウィークでショーを行った、初の黒人デザイナーであるカービー・ジーン=レイモンドは、そのデザインとストーリーで常に新たな境地を切り開いています。



ペニー・ブルック(カナダグースCMO兼CXO)





「Pyer Mossは創造性とスタイルの域を超え、重要な会話を絶えず巻き起こす文化の強力な牽引役であり、このコラボレーションは、私たちにとって特に刺激的なものです。私たちは、今回のコラボレーションを "ラグジュアリーパフォーマンス "と定義します。それは、大胆なデザイン、細部までこだわったクラフトマンシップ、そして機能性を強化することを重視し、ウェアに最高のパフォーマンスと品質を期待しながらも、自らのスタイルを楽しみたい人々のためにデザインしているからです。」



カービー・ジーン=レイモンド(Pyer Moss創設者)





「ラグジュアリーなパフォーマンスとデザインを表現しているカナダグースとのコラボレーションを発表できることを誇りに思います。私たちは共に、快適さと暖かさを提供し、大胆かつ鮮やかで機能的なアイテムを作り上げました。このコレクションは、これまでのPyer Mossのコレクションの鮮やかな色彩と、私たちがよく知るカナダグースのラグジュアリーなアウターウェアの伝統的なシルエットを融合させたものです。私が育ったブルックリンのダイナミックなスタイルに新たなテイストを加え、街中から自然の中を散策する際も、どんな場所でも着用できるように再構築しています。」



2022年4月、Pyer Mossは初のハンドバッグシリーズと自社ブランドのウィメンズシューズラインを発表しました。鮮やかな赤と黄色を基調としたこれらのアイテムは、黒人が創造した発明品を身に纏った、2021年のオートクチュールコレクションを彷彿とさせるものです。2023年、カナダグースとPyer Mossによる新たなコレクションでは、この鮮やかなカラーリングを復活させました。このユニークなパートナーシップは、Pyer Mossの個性的で大胆なデザインとカナダグースの優れた保温性と機能性が融合したスタイルを提案します。



コレクションについて





保温性を保ちながら個性的なスタイルを表現したい人々に向けて、風を感じさせる波のようなデザインと楕円形のヘムラインを組み合わせ、ユニークで躍動的なルックを作り出しました。赤、黄、青、黒といった鮮やかなカラーに、エンボス加工を施したライニング、大きなカナダグースのディスクロゴ、Pyer Mossを象った刺繍、そして各モデルに配されたPyer Mossのワードマークなど、それぞれのブランドのディテールが唯一無二の存在感を与えます。カナダグースとPyer Mossによるカプセルコレクションは、10月21日(土)、カナダグース銀座店と公式オンラインストアにて発売します。



Wave - Parka 001 ¥218,900(tax in)

カラー展開:Pyer Moss True Black





波をイメージしたキルティング、コントラストカラーのコンビネーション、サイドのシームジッパーが特徴の<ウェーブ-パーカ001>。撥水性と防風性を備えたリサイクルフェザーライトリップストップシャイニー素材を使用し、ソフトな肌触りと耐久性に優れた光沢感のある仕上がりです。内部にはバックパックストラップ、フードにはショックコード、胸にはDリング取り付けのパッチポケットが付いています。



Crop Wave - Puffer 001 ¥177,100(tax in)

カラー展開:Pyer Moss True Black / Pyer Moss Primaries





リサイクルフェザーライトリップストップシャイニー素材を使用した、<クロップ ウェーブ-パッファー001>は、波をイメージしたキルティング、コントラストカラーの組み合わせ、絶妙なハイローヘムが風を感じさせるようなシルエットを演出します。リバーシブル仕様で、胸ポケットを備えたすっきりとした仕上がりのカラーブロックシェルに切り替わり、1着で2つのユニークなスタイルを楽しめます。



CG Disc - Puffer 001 ¥171,600(tax in)

カラー展開:Pyer Moss Yellow / Pyer Moss True Black





波からインスパイアされた大胆なカラーブロッキングと2つの大きなフロントのフラップポケットが特徴の<CGディスク-パッファー001>。Pyer Mossの”PM”ステッチとコントラストを効かせたパッド入りのエルボーパッチがスタイルを際立たせます。



CG Disc - Vest 001 ¥108,900(tax in)

カラー展開:Pyer Moss Blue / Pyer Moss True Black / Pyer Moss Primaries





<CGディスク-ベスト001>は、波をイメージしたキルティング、コントラストの効いたカラーコンビネーション、絶妙なハイローヘムが風を感じさせるようなシルエットを演出します。



CG Disc - Anorak 001 ¥127,600(tax in)

カラー展開:Pyer Moss Red / Pyer Moss Blue / Pyer Moss True Black





<CGディスク-アノラック 001>は、ハーフジップのクラシックなアノラックジャケットです。このスタイルは、裾とフードに施されたブランドロゴ入りのショックコード、コントラストの効いたカラーと混合素材が特徴です。カインドハイパイルフリースとリサイクルフェザーライトリップストップシャイニー素材を使用し、抜群の柔らかさと保温性、そして耐久性を提供します。



Wild Brick - Overall 001 ¥127,600(tax in)

カラー展開:Pyer Moss True Black





カナダグースの定番モデル<ツンドラ ビブ オーバーオール>にPyer Mossのアレンジを加えた<ワイルド ブリック-オーバーオール001>は、カラーコントラストを効かせたトリムとステッチ、Pyer Mossイエローのジッパープルが特徴です。



CG Grab - Cargo 001 ¥99,000(tax in)

カラー展開:Pyer Moss Red / Pyer Moss Blue / Pyer Moss True Black





快適な履き心地を追求した<CGグラブ-カーゴ 001>は、カインドハイパイルフリースとリサイクルフェザーライトリップストップシャイニー素材を使用し、最高級の柔らかさと暖かさ、そして最高の耐久性を提供します。



Wild Brick - Boot 001 ¥127,600(tax in)

カラー展開:Pyer Moss Black Yellow White / Pyer Moss Black Yellow





<ワイルド ブリック-ブーツ001>は、街中や大自然のトレッキングでも履くことができる革新的なブーツです。デザイン、パフォーマンス、快適性を重視し、あらゆる場面で保温性を発揮します。伸縮性のあるコードと独自のシンチングシステムが、フィット感をカスタマイズし、熱を逃がしません。



Logo - Balaclava 001 ¥41,800(tax in)

カラー展開:Pyer Moss Red / Pyer Moss Yellow / Pyer Moss Blue / Pyer Moss True Black





100%メリノウール製の<ロゴ-バラクラバ001>。マスクを下げるとバラクラバになり、厳しいコンディションにも対応します。



展開店舗





<カナダグース銀座店>

〒104-0061

東京都中央区銀座4-2-2 第一弥生ビルディング

TEL:03-6228-7845



<公式オンラインストア>

canadagoose.jp



カナダグースについて





1957年にカナダ・トロントの小さな倉庫で設立されたライフスタイル・ブランドであり、パフォーマンスラグジュアリーウェアのメーカーです。すべてのコレクションは北極圏の過酷な環境からインスピレーションを得て、職人たちのものづくりの技術と伝統を継承し続けています。2020年、カナダグースはサステナビリティと価値観に基づくイニシアチブを統合する目的プラットフォーム「HUMANATURE」を発表し、地球を冷たく、住む人々を暖かく保つというコミットメントを強化しました。パフォーマンスアウトドアシューズデザイナー兼メーカーであるBaffin(バフィン)も所有しています。 詳細は、カナダグース公式サイトcanadagoose.jpをご覧ください。



Pyer Mossについて





Pyer Mossは2013年の誕生以来、アートとファッション業界に新たな旋風を巻き起こしてきた最先端のファッションブランドです。カービー・ジーン=レイモンドによって創設されたこのブランドは、斬新なデザインとアバンギャルドなシルエット、そして社会問題に対する確固たる姿勢で高い評価を得ています。アパレル、映画、音楽のコレクションにおいて、ハイファッション、アート、ユーモア、そして社会対話を融合させるという能力を持ち、幅広く支持されています。ブラックアメリカンの体験から着想を得て、精神の在り方、人種、アイデンティティ、そして偽善組織などを探求した作品を数多く発表しています。





2021年、ファッション界の先駆者としての地位を確固たるものにする重要な功績を残し、黒人デザイナーとして初めてフランス・オートクチュールおよびファッション連盟に認められ、歴史的な快挙を成し遂げました。これは、優れた技術と革新へのブランドのこだわり、そして業界における多様性と包括性の促進に対する取り組みを評価したものでした。また、MoMA、メトロポリタン美術館、Reebok、Cross Colours、Fubu、Sean Johnなど、名立たるブランドや機関とのコラボレーションでも高い注目を集めています。これらのコラボレーションは、ブランドの核となる価値観と美学に忠実でありながら、更なる発展と影響をもたらしてきました。





革新的なデザインに加え、Pyer Mossは社会活動や慈善活動でも知られており、地域社会から疎外された人々の地位向上や社会変革の促進を目指す取り組みを支援しています。社会正義に対するブランドのコミットメントは、「Your Friends In New York」や「Exist to Resist」など、社会的に十分な支援を受けていないブランドや組織にスポットライトを当て、それを支えるプログラムに反映されています。Pyer Mossのショーでは、多様なモデルを起用し、様々な背景を持つ新進気鋭のクリエイターの作品を紹介することが多く、今や重要なチケットとなっています。



カナダグース公式SNSはこちら





LINE

https://lin.ee/jcCrMds



Facebook

https://www.facebook.com/CanadaGooseJP



Instagram

https://www.instagram.com/canadagoose



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-10:46)