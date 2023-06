[チケミー]

2023年8月28日に開催の「SPEAKEASY NIGHT in SHIBUYA」のチケット販売がチケミーで開始。古市コータロー氏、ウエノコウジ氏、 松本素生氏、古市健太氏が所属するSPEAKEASY BANDが渋谷の夜を華麗に彩る。







本日6月3日に、2023年8月28日に渋谷クラブクアトロにて開催の「SPEAKEASY NIGHT in SHIBUYA」のチケット販売がチケミーで開始されました。



購入ページ:

https://ticketme.io/event/ticket/bf08cca8-797e-4e7e-89db-7d1a16998311/f513505d-2f9b-4176-a5ed-5df1d50d25e6



以下、当日のイベント情報です。



『SHIBUYA CLUB QUATTRO 35TH ANNIV. "NEW VIEW" SPEAKEASY NIGHT in SHIBUYA』

■出演:

SPEAKEASY BAND :

古市コータロー(G./Vo.) / ウエノコウジ(B.) / 松本素生(G./Vo.) / 古市健太(Dr.)

GUEST:

増子直純(怒髪天) / 百々和宏(MO'SOME TONEBENDER)

■開場開演:

18:00/19:00

■スペシャル桟敷席:

¥15,000(税込/飲み放題付/弁当付/スペシャルデザインNFTチケット付)

■購入ページ:

■そのほか情報:

※購入枚数制限:お一人様2枚まで ※小学生以上要チケット



多くのお客様のご来場を心待ちにしております。



■株式会社チケミーについて



チケミーはブロックチェーン技術を用いたNFT関連サービスを通じ、コミュニティの創生、維持、運営、財やサービスの利用権の流動性の向上をサポートするスタートアップです。

「世の中の隠れた価値を見つけ出し、あるべき場所にあるべき価値を届ける」ことをミッションに、未来のエンタメ、物流、不動産を支える社会インフラを構築します。

業界を問わずリアル×ブロックチェーン技術にフォーカスしたサービスを提供しておりますので、お気軽にHPよりお問い合わせください。



名称:株式会社チケミー (英名: TicketMe Inc.)

所在地:東京都文京区小石川3丁目11番地6

代表者:代表取締役 宮下 大佑

資本金:1,850万円(資本準備金を含む)

事業内容:「TicketMe」の開発と運営、NFT・Dapp関連コンサルティング、コミュニティマネジメントサポート

Web: https://corp.ticketme.jp/

Service: https://ticketme.io/



■関連リンク



公式Twitter:https://twitter.com/TicketMe_yeah



