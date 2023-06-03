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2023年8月28日に渋谷クラブクアトロにて開催の「SPEA…

2023年8月28日に渋谷クラブクアトロにて開催の「SPEAKEASY NIGHT in SHIBUYA」のチケット販売が開始しました。

［チケミー］

2023年8月28日に開催の「SPEAKEASY NIGHT in SHIBUYA」のチケット販売がチケミーで開始。古市コータロー氏、ウエノコウジ氏、 松本素生氏、古市健太氏が所属するSPEAKEASY BANDが渋谷の夜を華麗に彩る。



本日6月3日に、2023年8月28日に渋谷クラブクアトロにて開催の「SPEAKEASY NIGHT in SHIBUYA」のチケット販売がチケミーで開始されました。

購入ページ：
https://ticketme.io/event/ticket/bf08cca8-797e-4e7e-89db-7d1a16998311/f513505d-2f9b-4176-a5ed-5df1d50d25e6

以下、当日のイベント情報です。

『SHIBUYA CLUB QUATTRO 35TH ANNIV. "NEW VIEW" SPEAKEASY NIGHT in SHIBUYA』
■出演：
SPEAKEASY BAND ：
古市コータロー（G./Vo.） / ウエノコウジ（B.） / 松本素生（G./Vo.） / 古市健太（Dr.）
GUEST：
増子直純（怒髪天） / 百々和宏（MO'SOME TONEBENDER）
■開場開演：
18:00/19:00
■スペシャル桟敷席：
￥15,000（税込/飲み放題付/弁当付/スペシャルデザインNFTチケット付）
■購入ページ：
https://ticketme.io/event/ticket/bf08cca8-797e-4e7e-89db-7d1a16998311/f513505d-2f9b-4176-a5ed-5df1d50d25e6
■そのほか情報：
※購入枚数制限：お一人様2枚まで ※小学生以上要チケット

多くのお客様のご来場を心待ちにしております。

■株式会社チケミーについて

チケミーはブロックチェーン技術を用いたNFT関連サービスを通じ、コミュニティの創生、維持、運営、財やサービスの利用権の流動性の向上をサポートするスタートアップです。
「世の中の隠れた価値を見つけ出し、あるべき場所にあるべき価値を届ける」ことをミッションに、未来のエンタメ、物流、不動産を支える社会インフラを構築します。
業界を問わずリアル×ブロックチェーン技術にフォーカスしたサービスを提供しておりますので、お気軽にHPよりお問い合わせください。

名称：株式会社チケミー （英名: TicketMe Inc.）
所在地：東京都文京区小石川3丁目11番地6
代表者：代表取締役 宮下 大佑
資本金：1,850万円(資本準備金を含む)
事業内容：「TicketMe」の開発と運営、NFT・Dapp関連コンサルティング、コミュニティマネジメントサポート
Web: https://corp.ticketme.jp/
Service： https://ticketme.io/

■関連リンク

公式Twitter：https://twitter.com/TicketMe_yeah

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/03-17:16）

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