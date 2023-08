[株式会社ルーフ]

Lurf MUSEUM(ルーフミュージアム)2Fでは、アーティスト・大桃洋祐 個展「Walk around my town」を開催いたします。本展は、大桃洋祐の初個展「ぼくの街においでよ」から5年を経て今現在までの自身を総括する展示となっており、初の大型ペンティングを含む約30点以上を展示いたします。また、大桃洋祐の作品集『ON THE CORNER 大桃洋祐作品集』(玄光社)も発売が決定。発売に先がけて本展にて先行販売を行うほか、本展に合わせて制作した大桃洋祐のグッズをLurf MUSEUMの店頭・オンラインストアにて販売いたします。展示会期は2023年9月8日(金)~10月2日(月)まで。







展示概要







大桃洋祐 個展「Walk around my town」



会期|2023年9月8日(金) - 10月2日(月)

時間|11:00 - 19:00 *不定休

入場|無料

会場|Lurf MUSEUM / ルーフミュージアム 2F

住所|150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1

※ 展示作品は販売いたします。(一部非売あり)





アーティストステートメント







「Walk around my town」では、実際には存在しない架空の街を描いている。その街には雰囲気の異なるエリアと、ランドマークとなる特徴的な場所が存在する。僕はキャンバスの上に道を敷き、建物を並べ、木を植えて、街灯を灯す。積み木で遊ぶような感覚で、街の姿が広がっていくのを楽しんでいる。そして自分が生活の中で感じるささやかな喜びや感動を、この街に暮らす人々の姿を通して描いている。





この度、僕の過去5年ほどの画業をまとめた作品集『ON THE CORNER』が玄光社より出版されることとなった。僕が初めての個展「ぼくの街においでよ」を開いたのが5年前のこと。今回の個展「Walk around my town」は「ぼくの街においでよ」から今現在までの自分を総括する意味を持っている。展示されている作品の中には、僕が過去に描いてきたモチーフや似た構図が、セルフオマージュとして沢山描かれている。僕のこれまでの活動を見てきてくださった方は勿論、今回はじめて僕の絵を観てくださったという方も、是非『ON THE CORNER』のページをめくってみてほしい。僕が“今”描いているものも、僕がこれまで描いてきた全てのものに繋がっているのだと感じてもらえるんじゃないだろうか。



-大桃洋祐



プロフィール











大桃洋祐

1985年生まれ、千葉県出身。東京藝術大学デザイン科卒業、同大学院修了。アニメーション作家、イラストレーター、絵本作家として活動する。著作に絵本『 ぼくらのまちにおいでよ』(小学館) 、『ハムおじさん』(徳間書店)がある。



Website|http://omomoyosuke.com

Instagram|http://instagram.com/omomo_yosuke

X(Twitter)|https://twitter.com/omomo_yosuke





作品集詳細











『ON THE CORNER 大桃洋祐作品集』

版元|玄光社

価格|3,600円+税

発売日|2023年9月20日

頁数|178ページ



イラストレーター、アニメーション作家、絵本作家という3つの軸で活動する大桃洋祐さんの“絵”に焦点を当てた、初めての商業作品集。

初めての個展「ぼくの街においでよ」から、2023年9月開催の「Walk around my town」にいたるまで、この5年間で描いてきた作品の中から代表作を余すところなく収録しています。

大桃さんのこれまでの絵画作品を総覧できる、“ベストアルバム”のような1冊です。













グッズ詳細







大桃洋祐 × Lurf MUSEUMオリジナルグッズ全4種を発売。2023年9月8日(金)11:00より店頭とオンラインストアにて販売します。















Tシャツ(1種、サイズ:S~XL展開、税込4,950円)、トートバッグ(1種、税込4,400円)、マグ(1種、税込3,080円)、ジークレー版画 額装サイン付き(1種、額縁外寸法:488×436mm、税込55,000円 ※受注生産)

オンラインストア|https://lurfmuseum.art/collections/all





トークイベント詳細











■ 大桃洋祐 × BRIDGE SHIP HOUSE トークイベント



Lurf MUSEUMでの個展を記念してアーティスト大桃洋祐とBRIDGE SHIP HOUSEのトークイベントを2023年9月8日(金)に開催いたします。本展についてやお二人の繋がりの話などを聞ける特別な機会となりますので、皆様のご参加をお待ちしております。



<イベント概要>

出演|大桃 洋祐 、BRIDGE SHIP HOUSE

日時|2023年9月8日(金) 18:30 - 受付開始 / 19:00 - トークイベント(20:00終了予定)

定員|約80名 (席数50席、その他は立見)

会場|Lurf MUSEUM / ルーフミュージアム 2F

住所|150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1

対象|Lurf MUSEUM店頭にて大桃洋祐 、 BRIDGE SHIP HOUSE関連商品を3,300円(税込)以上ご購入された方



<対象商品発売日>

BRIDGE SHIP HOUSE|2023年9月6日(水)11:00より発売

大桃 洋祐|2023年9月8日(金)11:00より発売

※オンラインでのご購入は対象となりませんのでご注意ください。



<ご持参いただくもの>

■ トークイベント限定参加チケット

※Lurf MUSEUMの店頭にて対象商品3,300円(税込)以上ご購入のお客様で、イベント参加希望者の方にお渡しいたします。

※定員に達し次第、チケットの配布は終了いたします。



【ご購入時の注意事項】

・関連商品購入レシート金額の合算は可能です。[ 対象レシート 2023年9月6日(水) - 9月8日(金) ]

・限定チケットの権利の譲渡・転売行為は、固くお断りいたします。

・ご購入者1名様につき、12歳以下のお子さまのご同伴が2名まで可能です。ただし席に限りがあり立見となる場合がございますので、予めご了承ください。



【イベントに関する注意事項】

・当日は先着順でのご案内となります。

・席に限りがあり立見となる場合がございますので、予めご了承ください。

・当日の18:00よりLurfMUSEUM2F入口にてお並びいただけますが、それより前にお並びいただくのは近隣のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

・当イベントに関わる宿泊費、交通費、駐車場等の費用はお客様のご負担となります。

・イベント中は、いかなる機材においても録音/録画/撮影は禁止となっております。

・会場周辺での徹夜等の行為は、近隣のご迷惑になりますので固くお断りしております。

・都合によりイベントの内容変更や中止する場合がございます。予めご了承ください。

・安全面、防犯面、警備強化の為、開場時にお客様のお荷物検査をさせていただく場合がございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

・イベント会場内外で発生した事故、盗難等には主催者、会場、出演者は一切責任を負いません。貴重品は各自で管理してください。









BRIDGE SHIP HOUSE | ブリッジシップハウス

インディペンデントアーティスト。

主にブラシを使い、オルタナティブコミックやアートトイに影響を受けた作風でインナーワールドを描く。

都内のアトリエにてアートワークやグラフィックデザイン、撮影を一人で行っている。

“Matthew”という4つ目のウサギが代表的なアイコン。



Website|http://bridge17.com

Instagram|https://www.instagram.com/bridge_ship_house/







販売詳細







■ 展示作品

2023年9月8日(金)11:00よりLurf MUSEUM店頭より受付いたします。

※ウェブサイトで販売受付を行う場合はLurf MUSEUMのHPまたはInstagramにてお知らせします。

ウェブサイト|https://lurfmuseum.art/collections/art-works



■ 作品集『ON THE CORNER 大桃洋祐作品集』(玄光社)

2023年9月8日(金)11:00よりLurf MUSEUM店頭にて先行販売します。

※オンラインストアでの販売を行う場合はLurf MUSEUMのHPまたはInstagramにてお知らせします。



■ グッズ

2023年9月8日(金)11:00よりLurf MUSEUM店頭とオンラインストアにて販売します。

オンラインストア|https://lurfmuseum.art/collections/all





Lurf MUSEUM / ルーフミュージアム











2022年6月、東京・代官山駅徒歩5分の場所にオープンしたLurf MUSEUM(ルーフミュージアム)は、ミュージアム規模のギャラリーです。2Fはアーティストが柔軟で自由な表現や実験的な試みが展開できる面積70坪天井高約4メートルのオルタナティヴ・スペース。1Fは1930年代のデンマークヴィンテージ家具で揃えられたカフェスペースになっており一杯ずつ淹れるハンドドリップのコーヒーなどを提供。アートを鑑賞しながらゆっくりとした心地よい時間を過ごすことができます。また、アーティストのグッズが購入できるショップも併設。アーティストと人々が対話をつづけるための新たな場所になることを目指します。



営業時間:11:00-19:00 *不定休

住所:150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1 1F・2F

アクセス:代官山駅から徒歩5分



Website

https://lurfmuseum.art

Instagram

https://www.instagram.com/lurf_museum

X(Twitter)

https://twitter.com/lurf_museum



