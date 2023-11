[トレノケートホールディングス株式会社]



人材育成のトレノケートホールディングス株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:杉島泰斗) は、世界で最も優れたITトレーニング企業20社に贈られる「2023 Top IT & Technical Training Companies」に4年連続で選出されました。Top Training Companies(TM) は、世界最大級の人材育成の情報プラットフォームTraining Industryが各分野で優れたトレーニング企業20社を選定・発表するものです。今年は特に、データサイエンスやクラウドコンピューティングなどの分野で高い品質を示した企業や、AIやバーチャルラボなど先進的な技術を活用している企業が選ばれています。







■2023年度の選考基準

・ Breadth and quality of program and service offerings. - プログラムやサービスの幅広さと品質

・ Industry visibility, innovation and impact in the IT and technical training market. - ITトレーニングの市場における知名度や革新性、影響度

・ Client and customer representation. - 代表的な顧客企業

・ Business performance and growth. - ビジネスの成果および成長性



Training Industry の発表全文はこちら

https://trainingindustry.com/top-training-companies/it-and-technical-training/2023-top-it-training-companies/



■Training IndustryおよびTop 20 Training Companiesについて

Training Industry ( https://trainingindustry.com ) はラーニングに関する最も信頼性の高い情報を提供しているメディアです。450名を超える専門家が知見や情報の提供を行っており、ウェブ上の記事、定期刊行物、ポッドキャストや調査などは年間1,000万以上のインタラクションを生んでいます。またTop 20 Training Companies Listsは、ビジネスリーダーへ適切なトレーニングパートナーを探す支援を行う目的で発表されています。



【トレノケートホールディングス株式会社 会社概要】

代表者: 代表取締役社長 杉島泰斗

設立:2017年10月5日

本社所在地: 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20階

事業内容: IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務の統括業務

URL: https://www.trainocate-holdings.com/

* 掲載された社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です。



