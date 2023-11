[株式会社コンテンツセブン]

株式会社コンテンツセブンはタイドラマ「Love in The Air」Blu-ray BOXを2024年1月25日に発売いたします



「TharnType」シリーズ、「Don’t Say No」のMe Mind Y&MAME氏が贈る大ヒット作「Love in The Air」Blu-ray BOX発売









日本でも大ヒットを記録した「TharnType」シリーズ、「Don’t Say No -心が近づくとき-」を手掛けた作家兼脚本家のMAME氏&制作会社Me Mind Yが贈るタイBLドラマ「Love in The Air」Blu-ray BOXの発売が決定しました。



本作は同氏の人気小説「Love Storm」と「Love Sky」が一つの物語として生まれ変わり、Payu(嵐)、Rain(雨)、Prapai(風神)、Sky(空)の4名が主役を飾る物語。突然の出会いが巻き起こす恋と、一夜の関係から始まる恋。嵐の訪れと共に、2組の激しくも優しい愛が展開していきます。





タイ国内のみならずアジア中で大ヒットを記録! 2023年、日本で字幕版が公開された作品の中で最も人気を博した作品の一つとして話題を集めています。



2024年1月25日(木)に発売するBlu-ray BOXは、未公開シーンを追加した本編にプラスし、【4時間30分】を超える特典映像を収録した豪華版!

タイで発売されたBOX SETに収録にされた、未公開シーンを含む本編と【3時間25分】の日本語字幕付きメイキング映像を収録。



さらに、1時間を超える主演4名の撮り下ろしインタビュー、主演の2組が名シーンのセリフを再現する「Payu&Rain、Prapai&Skyのセリフ紹介」は未公開映像をプラスした再編集版となっています。



合計【4時間30分】超! 大ボリュームの特典映像をお楽しみいただける、豪華版でお届けいたします。



また日本語字幕には、通常字幕のほかにタイ語の表現を可能な限りいかした特別字幕【まるわかり日本語字幕】も収録!



細かいニュアンスも知れる【まるわかり日本語字幕】で、"お天気"の世界をさらに深くお楽しみください。







■ストーリー

嵐が吹き荒れるある夜、大学生のレイン(Rain)は車の故障により道路の真ん中で立ち往生してしまう。困り果てたレインの前に現れたのは、バイクに乗った青年。慣れた手つきで車を修理し、名乗ることなくその場を去ってしまう。助けてくれた彼のことがずっと頭から離れないレインは、同じ学部の友人スカイ(Sky)がうんざりするほどあの夜の出来事を聞かせ、憧れを募らせていた。

そんな折、2人が通う建築学部に伝わる“伝説の先輩”の話をレインは耳にする。そしてその先輩こそ、あの日自分を助けてくれた彼・パーユ(Payu)だったことを知るのだった。学部の先輩との集まりで再会を果たした2人だったが、パーユはレインのことを覚えておらず、レインはがっかりしてしまう。しかしその日の帰り道、またしても車の故障で動けなくなったレインは再びパーユに助けられ彼の自宅へ行くことに。そこでなんとパーユは修理代と称し身体を要求、レインはパーユの色気に抗えず危うく受け入れてしまいそうになる。何とか理性を取り戻したレインはパーユをはねのけ、その場を乗り切るのだった。

しかしその後もレインの目の前に現れ、修理の対価を求めるパーユ。なんとか回避するも、苛立ちが収まらないレインは仕返しをするためスカイを連れてパーユが参加する違法のバイクレース開催会場に忍び込む。しかし厳重に警備された会場でピンチに陥ったレインを救ったのは、またしてもパーユだった。そして騒動に巻き込まれた友人のスカイもまた、そこである人物と最悪な出会いを果たすのだが…。







■店舗別限定特典も実施中!



Love in The Air Blu-ray BOX

■発売元:コンテンツセブン/WebTVAsia

■発売日:2024年1月25日(木)

■公式サイト:https://www.c7-collection.com/loveintheair

■初回生産限定版特典

・BOX型アウターケース

・フレーム付きアクリルスタンドセット

・フォトブックレット(24p)

・L判ブロマイド4枚セット

・両面四つ折りミニポスター

・ロゴ&キャラクターステッカー

・両面トレカ2枚(4種のうち2枚)



■初回生産限定版/通常版共通特典

・相関図&あらすじリーフレット



■収録映像(初回生産限定版/通常版共通)

・本編全13話+スペシャルエピソード

・日本語字幕付きメイキング映像【3時間25分】

※本編&メイキングはタイで発売されたBOXSETと同様です

・スペシャルインタビュー【合計1時間7分】

Boss&Noeul/Fort&Peat/4名全員

※撮り下ろし

・Payu&Rain、Prapai&Skyのセリフ紹介

※未公開映像も収録



【タイ語の表現を可能な限りいかした「まるわかり日本語字幕」収録!】



Me Mind Y Co.,Ltd. (C)all rights reserved





