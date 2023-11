[株式会社ムーンラビット]

株式会社ムーンラビットはPC向けオンラインゲーム『晴空物語 あげいん!』において、11月1日(水)にツバサ族の新一次職「レイヴン」実装や晴空城の新フロア開放を含むアップデートVol.9.1を実施したことをお知らせします。







■ツバサ族の新職業実装や晴空城の新フロア開放のアップデートVol.9.1!



・アップデート1.:ツバサ族 新一次職「レイヴン」

ツバサ族の初期職業として新たに「レイヴン」を追加しました。二次職は「ヤタガラス」か「ルフ」のどちらかを選んで転職可能です。「ヤタガラス」は、その神秘の力で味方にシールドを纏わせ、さらには自らのHPを犠牲にしてまで仲間を甦らせるという、救命のスキルを駆使します。一方「ルフ」は、周囲の敵に雷撃を浴びせ、彼らを圧倒するだけでなく、妨害効果を付与することで戦局を有利に導きます。



・アップデート2.:晴空城の第51~100フロアが開放

晴空の名を冠し果てなく広がる力試しの場「晴空城」の第51~100フロアが開放されました。ここでは、各フロアに設けられた目標をクリアすることで次の階層へと進めるようになっています。挑戦するたびに高まる難易度に見合ったより豪華な報酬が皆様を待っています。また晴空城で獲得した「スキル書のページ」は、NPCが販売しているカバーを用いて合成すると、各種スキル書を獲得できます。晴空城の踏破を目指しましょう。



■毎日こつこつログインボーナス!ツバサ族実装記念イベント開催!



イベント期間中、冬枯の森にいる「<ログボ配布>ツグミ」に話かけると、22時間に1回「ツバサ族実装記念ログボBOXII*」が1個もらえます。BOXを開封するとスターコインのほかヒスイのスロットナイフ*など、冒険に役立つアイテムが獲得できます。毎日貰いに行くのをお忘れなく!



■モール&チャレンジのラインナップ更新情報!



チャレンジのラインナップに、雪の降る日でも大活躍なもふもふ暖かなコートの衣装アバターが新たに登場しました。モールでは、衣装強化に役立つ各種「ベアクリスタルII」が獲得できるBOXやお得な「48枠拡張リュック*」などが登場しています。





【タイトル概要】

タイトル:晴空物語 あげいん!

ジャンル:ノスタルジックファンタジーMMORPG

開発会社:X-LEGEND Entertainment Corp.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2023 MoonRabbit Corporation.

(C) 2020 - 2023 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.



