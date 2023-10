[A'alda Japan 株式会社]

A’alda Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中健太、CEO:祭原祐 以下、A’alda)は、ワンヘルスグループ総院長の渡利真也獣医師がANIMAL HEALTH, NUTRITION & TECHNOLOGY INNOVATION ASIAに登壇したことをお知らせいたします。





A’aldaは、「Pet to Partner~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurposeに、国内外において動物病院事業をはじめとする各種ペット関連事業(ヘルスケア事業・ライフスタイル事業)を展開しております。



2023年10月18日、東京都新宿区のヒルトン東京で開催されたANIMAL HEALTH, NUTRITION & TECHNOLOGY INNOVATION ASIA(https://animalhealthasia.com/events/animal-health-innovation-asia)にて、「A Deep-Dive into Southeast Asia: A Market Update on the Latest Opportunities and New Innovations in the Region(東南アジアマーケットの深淵を覗く: ビジネスチャンスとイノベーションの最新状況)」というテーマで、弊社のワンヘルスグループ(DCC動物病院グループ)の総院長、渡利真也獣医師が登壇いたしました。





現在、ペット数と家族化の増加によって、東南アジア全域でペットケア市場が拡大し、イノベーションが競合優位性を得るための鍵となっています。このセッションでは、東南アジアにおけるペットケアの現在のトレンドや動向、そしてこれから重要となる革新的な製品やサービスについて議論が行われました。その中で、日本のみならずインド・ ベトナムで50近くの動物病院を展開するA’aldaが果たす役割や、電子カルテと連動したペットオーナー向けアプリを開発しているA’aldaが目指すイノベーション(AI診断、治療)などについても、ディスカッションが行われました。



■ ワンヘルスグループ総院長 渡利真也 略歴

東京大学 獣医学専修 卒業

大阪の高度医療専門病院 ネオベッツVRセンターに勤務

ミシガン州立大学 International Surgical Fellow 修了

カリフォルニア大学 ディビス校 比較病理 修士課程 卒業

ボストン・コンサルティング・グループ コンサルタントとして勤務

2014年より(株)ライフメイト代表取締役に就任、11病院のM&Aとマネジメントに携わりつつグループ統括獣医師として臨床に従事

2022年10月よりA'aldaへ参画、ワンヘルスグループ(DCC動物病院グループ)の総院長に就任





■ A’aldaについて

A’aldaは、「Pet to Partner ~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurpose、「世界で最も影響力のあるAnimal Health Tech Companyになる」をVisionに掲げ、ペットの医療業界を基点にTechnologyを活用して、顧客体験の再定義、非連続的な成長を実現するAnimal Health Tech Companyです。アジア各国にて動物病院事業をはじめとして、各種ペット事業を展開しております。



■ 会社概要

会社名:A’alda Japan 株式会社

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 3F

代表者:代表取締役 田中 健太、CEO 祭原 祐

設立:2020年7月

URL:https://aalda.com/company/japan/



■ 報道関係者お問い合せ先

A’ALDA Pte. Ltd,. 広報室お問い合わせフォーム:https://aalda.com/contact/



