[大阪文化服装学院]

~学生ブランドの展示に加え、公開授業、3Dモデリングのデモンストレーションなどを実施~



デザイナーおよびファッション人材を育成する大阪文化服装学院(以降OIF、学校法人ミクニ学園 理事長・校長:岩崎

一哉 所在地:大阪市淀川区三国本町)は、合同展示会「NEW ENERGY」にて、従来の学生ブランドの展示に加え、OIFデザイン教員による公開授業、3Dモデリング技術のデモンストレーションなどを実施。また、2023年4月にローンチされる、卒業生や在校生が運営するブランドのPRを支援するプレスルーム事業「SPICE ROOM powered by OIF」のアンテナショップも同時オープン。これらを媒介に、産業界と教育機関、学生のコミュニケーションの活性化を図り、ファッション業界の未来をともに語る「共創の場」とすることを目指します。









■「NEW ENERGY」出展内容のバージョンアップの目的と経緯

当校OIFは、2008年のスーパーデザイナー学科設立以来、積極的な国際戦略などを進め、クリエイション教育のレベルアップに注力して参りました。その結果として、コンテストや就職活動において、継続的に成果を上げることができており、ファッション業界やメディア、教育業界、学生など、あらゆるステークホルダーからのOIFに対する評判が高まっていることを実感しています。



更に近年では、国内初となる「3Dモデリストコース」を新設するなど、DX教育へも積極投資しています。「3Dモデリング教育」の分野における「トップランナー」として、教育内容の検討はもちろん、今後の教育法を示唆する研究発表や取材対応なども行ってまいりました。

この成果は、様々な企業からの新たな協業オファーやメディア各社からの取材が急増しているという現状に表れています。



こういった状況下、人材の育成や輩出だけでなく、業界自体を盛り上げていくような取り組みに着手するなど、OIFが次のステージに進み、人や企業を有機的に繋ぐ「ハブ」の役割を果たし、活発なコミュニケーションが交わされる機会を創出することが、ファッション業界の一翼を担う教育機関としてなすべきことと強く感じるに至った次第です。





■「NEW ENERGY」にて披露するコンテンツ

1.現役学生ブランド 展示

スーパーデザイナー学科3・4年から選抜された現役学生8名による8つの学生ブランドを発表。買付やリース、協業など各種オファーを受け付けています。









2.プレスルーム事業「SPICE ROOM powered by OIF」初披露 *新コンテンツ

OIFの卒業生や在校生によるブランドを集積し、スタイリストへのリースサービスを主に、ブランドのPRを行うことを目的とした「SPICE ROOM powered by OIF」のアンテナショップをオープン。2023年4月からの本格稼働に先駆け披露。









*プレスルーム「SPICE ROOM powered by OIF」とは





ブランド「DOKKA VIVID(ドゥッカビビット)」を運営するOIF卒業生デュオ 菅内のど佳&夏明豊 と OIFが協同で運営するプレスルーム事業。OIFの現役学生や卒業生によるブランドに対しタレントやアーティストなどからのリース依頼が急増している状況に対応すべく、ローンチされることになった。運営主体は、菅内のど佳&夏明豊。自身のブランドに加え、数ブランドをセレクトしたプレスルームを運営し、PRからリース対応までを行う。OIFは、経済的支援に加え、学生への情報提供、メディアや業界へのPRなど当事業の広報面でのサポートを担う。2023年4月ローンチ予定。





3.ファッションデザイン公開授業 *新コンテンツ

ヨーロッパの教育手法をベースとした、OIF独自のデザイン教育メソッドを公開。専門学校生や大学生、高校生などファッションデザインに興味のある方を対象に体験講座を開講。会場内オープンスペースにて実習形式で実施する。

*開催日時は、2月26日(日)13:00~16:00。授業内容や参加方法など詳細は、OIF公式ホームページにて2月10日公開予定。



*講師:杦山晶(すぎやまあきら)









OIF 教務部長 兼 クリエイティブ・ディレクター。イタリアのファッションスクール POLIMODA のマスターコースを 首席で卒業。スーパーデザイナー学科をはじめ全学科のクリエイティブ面での統括を行っている。





4.3Dモデリング デモンストレーション *新コンテンツ

2021年度 国内初となる「3Dモデリストコース」新設以来、この分野のトップランナーとして「3Dモデリング教育」の発展をけん引しているOIFによる3Dモデリング技術のデモンストレーションブース。企業の企画現場での活用方法、協業、人材育成・採用について、意見交換ができるコミュニケーションの場を提供。



※披露するコンテンツの内容等は一部変更される場合がございます。



■NEW ENERGYの開催概要



ファッションやファッション雑貨、ライフスタイル雑貨、エシカル商品、ビューティー、フード、アート等、様々な分野 の注目デザイナーやアーティスト、企業がジャンルを超えて一同に集結するクリエイティブの祭典。主催は、クリエイションコミュニティ「Blue Marble(ブルーマーブル)」。今回は2023年2月25~28日、新宿住友ビル三角広場で開催。架空の街をイメージした会場では、ファッション・ビューティー・ アート・インテリア・エシカルなど総勢約250組のブランドやアーティストが出展。



名称:NEW ENERGY TOKYO

開催スケジュール:

2月25日(土) 11:00 - 18:00 | MARKET DAY

26日(日) 11:00 - 18:00 | MARKET DAY

27日(月) 10:00 - 18:00 | BUSINESS DAY

28日(⽕) 10:00 - 17:00 | BUSINESS DAY

※全日、商談や取材などを受け付けております

※MARKET DAY は、一般の方にも開放されています



開催場所:新宿住友ビル三角広場 (「都庁前駅」直結・「新宿駅」徒歩7分)

参加ブランド:約250組 (予定)(WEBサイトにて出展社情報順次更新中)

来場予定:12,000名

来場方法:業界関係者は公式サイトにて来場登録受付中。また、MARKET DAYの入場チケットは現在発売中。

詳細:https://www.new-energy.ooo/





<Appendix>

■大阪文化服装学院(OIF)について

創立76年の歴史を持つ、西日本最大級のファッション専門学校。「ファッションで社会に貢献する」という経営方針のもと、近年は海外のファッションスクールとの連携を高め、国際的に活躍できる人材の育成に注力。また、世界的にDXへのニーズが高まるなか、デジタルコンテンツへの投資も積極的に行い、「国際感覚」と「デジタルスキル」を融合し、新たな価値を生み出す創造力を養成している。「日本で最も高い成果をあげ、アジアを牽引する発信力を持ち、世界から信頼されるファッション教育機関であり続ける」ことをビジョンに掲げている。

学校法人ミクニ学園 大阪文化服装学院

所在地:大阪市淀川区三国本町3丁目35-8

理事長:岩崎 一哉

TEL:06-6392-4371 / FAX:06-6391-5600

https://www.osaka-bunka.com/



■この件での取材・お問合せは以下まで

大阪文化服装学院

経営企画本部:加藤 圭太、豊田 晃敏 IR・広報課:齋藤 佳孝

TEL:06-6392-4371 / FAX:06-6391-5600

e-mail: ir_oif@osaka-bunka.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-21:40)