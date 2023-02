[株式会社Magic Shields]

~ 日本最高の「ものづくり」スタートアップ代表として、今夏に行われる世界大会への出場が決定!~



株式会社Magic Shields(本社:静岡県浜松市、代表取締役:下村明司、以下マジックシールズ)が開発した、世界初の衝撃吸収床材が評価され、「GET IN THE RING OSAKA 2023 - Health Tech - 」ヘビー級*で優勝。今夏の世界大会出場が決定しました。日本の「ものづくり」の力を海外の投資家・企業・政府へアピールしていきます。







優勝したピッチコンテスト「GET IN THE RING(ゲットインザリング)」とは



「GET IN THE RING」は2012年にオランダで始まったスタートアップのピッチコンテストで、世界100か国以上で地域大会が行われます。ライト級・ミドル級・ヘビー級に分かれたスタートアップ企業が、ビジネスモデルや実績など事業内容について英語のみで5ラウンド対戦する、スピード感と迫力のある大会です。



*本ピッチコンテストのエントリー階級。

企業評価金額によって参加階級が決まり、ヘビー級は2,5K€以上(約3億5,000万円)以上。

(投資額・純利益・成長率等を元に階級判定、評価額は日本国内基準とは異なります)





日本代表選考大会の「GET IN THE RING OSAKA 2023 - Health Tech - 」は、医療や介護分野などの「ヘルステック」をテーマに開催され、決勝には勝ち残った国内外のスタートアップ6社が登壇しました。なお、従来は本物のリング上で対戦が行われていましたが、新型コロナ感染予防対策のため今大会では登壇者はオンライン登壇の形で開催されました。



GET IN THE RING OSAKA 2023

https://www.innovation-osaka.jp/gitr/



決勝戦の動画配信はこちらからご覧いただけます。

(弊社代表 下村の登壇は、1時間22分57秒からです。)

https://www.youtube.com/watch?v=hdTu5iJZqjA







出場を決めた世界大会「Global Meetup 2023 」とは





「Global Meetup」は、グローバル スタートアップ コンペティション ゲット イン ザ リングの最終戦です。毎シーズン、グローバル ミートアップの型にはまらないソリューションの最も壮大なショーケースに、世界各国から最高のスタートアップ100社が集まります。





※2023年6月~7月開催予定の第7版の開催地やプログラム内容については未公開です。



※第6版の2022年はオランダのハーグにて、3日間のプログラムで開催され、スタートアップ創業者同士の食事会や、投資家などさまざまなバックグラウンドを持つパートナーとの1対1ミーティングなどが行われました。

プログラム2日目の夕方には、世界各国の代表国の中からグローバルファイナリスト4社が選出され、最終日に数百人の投資家、企業、政府の前で、Global Winner の称号をかけて戦われました。



Global Meetup 2022

https://getinthering.co/gm22-2/







代表取締役 下村明司(しもむら ひろし)よりコメント









この度「GET IN THE RING OSAKA 2023 - Health Tech -」ヘビー級で優勝することができ、大変光栄に思っています。

今夏に開催される世界大会では、さまざまな国や業種の方々と交流できる時間が設けられています。新しいビジネスモデルやサービスにも出会うでしょうし、世界中の最新技術や製品開発情報を知れる機会なので、多くの刺激を受けたいと思っています。ビジネスの最新動向や経済情勢についても、ぜひ肌で感じてきたいと思います。



世界中のビジネスパーソンと今後の海外進出についてリアルで打ち合わせを設けられる千載一遇のチャンスですので、弊社としては海外実証実験先があるフランスとアメリカにターゲットを絞ってビジネスパートナーを見つけ、事業を加速させる考えです。



これだけ多くのビジネスパーソンに一度に接触を持てる機会は滅多にありませんので、多くのアドバイスもいただけると思います。貴重な経験を楽しみつつ、その上で最終選考に選ばれるようアピールしたい。 弊社にとって「Global Meetup 2023」出場が追い風となり「ころやわ」を世界に広め多くの人々に安心と安全を提供できるよう、全力で取り組んでいきます。







「ころやわ」について



「ころやわ」は、医療・福祉施設内の転倒による骨折リスクを軽減する「転んだ時だけ柔らかい床」です。現在「マットタイプ(おくだけ ころやわ)」と「組み立てタイプ(どこでも ころやわ)」の2タイプを展開しています。日本全国400施設以上の医療機関(大学附属病院/総合病院など)や福祉施設(有料老人ホーム/グループホームなど)で、導入されています。





「ころやわ」の特徴は下記の通りです。





歩行安定性:歩行時の踵やつま先、杖・車いす使用時の沈み込みが少なく、凹まない硬さであり、「歩行時/車いす移動時の安定性」を実現しています。

衝撃吸収性:椅子やベッドからの転落、車いすへの移乗や歩行からの転倒時には、大きく沈み込み、大腿骨の骨折リスクを軽減する「衝撃吸収性」を実現しています。転倒時にはフローリングに対して約半分に衝撃を抑え、骨粗鬆症の大腿骨骨折の目安荷重(221kgf)を下回ります。



※ころやわは、株式会社Magic Shieldsの登録商標です。





株式会社Magic Shields(マジックシールズ)について



マジックシールズは2019年に設立された、自動車工学と医学をベースに新素材と構造「メカニカル・メタマテリアル」の研究開発、および製造・販売を行うスタートアップです。世界で増加している高齢者の転倒による骨折を減らすため、マジックシールズは転んだときだけ柔らかい「可変剛性構造体」を使った「ころやわ」を開発し販売しています。



名称: 株式会社Magic Shields

所在地 : 静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE

代表者 : 代表取締役 下村 明司

設立年月 : 2019 年 11 月

https://www.magicshields.co.jp/

https://www.facebook.com/magicshields



