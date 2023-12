[DFSグループリミテッド]





2023年12月15日-世界をリードするラグジュアリートラベルリテーラーであるDFS グループはTギャラリア沖縄by DFSの3階に、「チームラボ 学ぶ!未来の遊園地 沖縄」を常設。

このインタラクティブなデジタルアート空間は2023年12月15日(金)にオープンいたしました。





この新しいアトラクションのオープンを記念して、沖縄県 文化観光スポーツ部 参事監 川上 睦子(かわかみ むつこ)様、那覇市副市長 古謝 玄太(こじゃ げんた)様、一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 専務理事 真鳥 洋企(まとり ひろき)様、チームラボインテグレート株式会社代表取締役 松本明耐(まつもと あきたえ)様など、錚々たるゲストが一堂に会し、テープカットが行われました。





DFSは、常にエクスペリエンス・リテールの革新の水準を高めようとするパイオニア精神を原動力に、世界の象徴的なブランドや革新的な企業とコラボレーションをしてきた長い実績があります。

DFSグループ ジャパン、ミッドパック、マネージング・ディレクターのリチャード・グスタフソンは、「DFS内に、ラグジュアリーなショッピングとユニークなデジタルテクノロジーをシームレスに融合させた体験型デスティネーションが本日誕生いたしました。3年前から始まったこのプロジェクトですが、今日この日を迎えられることを大変光栄に思います。沖縄県の観光地としてのさらなる発展にも貢献できることを願い、従業員一同、皆様に忘れられない思い出をご提供できることを目指して努めていく所存でございます。」と語っています。





DFSの「チームラボ 学ぶ ! 未来の遊園地 沖縄」は、他者と共に自由に世界を創造することを楽しむ「共創」をコンセプトにした未来の遊園地です。



デジタルテクノロジーのイノベーターであるチームラボとの画期的なパートナーシップにより、DFSは、ショッピング、インタラクティブアートの比類なき組み合わせを通じて、デスティネーション・リテールテイメントの新たなモデルを確立します。



チームラボのアート作品《花と共に生きる動物たち II》のほか、「共創」をコンセプトにした教育的なプロジェクトであり、他者と共に世界を自由に創造することを楽しむ「学ぶ!未来の遊園地」から、《鼓動する谷のグラフィティネイチャー》、《つぶつぶの滝、全身ですくうと小さきも大きなうねりとなるだろう》《世界とつながったお絵かき水族館》、《すべって育てる! フルーツ畑》、《坂の上のつぶつぶの滝》、《光のボールでオーケストラ》、《弾む水の天才ケンケンパ》などを展示します。





「お絵かきファクトリー」では《鼓動する谷のグラフィティネイチャー 》《世界とつながったお絵かき水族館》で自分が描いて動き出した魚やサンショウウオが、その場でグッズになり、体験を持ち帰ることができます。





「学ぶ!未来の遊園地」は、子どもから大人まで楽しめる展覧会で、2013年11月に沖縄のデパート「リウボウ」にて初めて展示を行って以来、シドニー、バンコク、上海、トリノ、ブタペスト、ジャカルタ、ヨハネスブルグ他、世界各地で開催され、常設展もシンガポール、ドバイ、深セン等、各地で展開中。これまでに、世界中で1500万人以上が体験しました。



チームラボ 学ぶ!未来の遊園地 沖縄

https://www.teamlab.art/jp/e/futurepark-okinawa/

#チームラボ沖縄 #teamLabOkinawa

会期: 2023年12月15日(金)-常設

Tギャラリア 沖縄 by DFS(沖縄県那覇市おもろまち4丁目1)



共同で創造する「共創(きょうそう)」

https://www.teamlab.art/jp/concept/co-creation





DFSグループは、世界をリードするラグジュアリートラベル リテーラーです。1960年に香港で創業して以来、グローバルなラグジュアリー トラベル リテール業界の先駆けとして、非常に人気の高い750以上の一流ブランドから、選りすぐりの逸品をお客様に提供しています。現在、DFSのネットワークは、世界4大陸の15の主要国際空港と21のダウンタウンの ギャラリアに44店舗を構えるにほか、提携先やリゾート地において店舗を展開しています。世界最大のラグジュアリー コングロマリットである、モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン社(LVMH)および、DFS共同創業者であるロバート・ミラーを株主とし、6,000名以上のスタッフがお客様にインスピレーションをもたらすようなお買い物体験を創り出しています。DFSグループは香港を本社とし、オーストラリア、中国、フランス、インドネシア、イタリア、日本、マカオ、ニュージーランド、シンガポール、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、ベトナムにオフィスを構えています。





詳細は、www.dfs.comをご覧ください。







チームラボについて

アートコレクティブ。2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されている。

チームラボは、アートによって、自分と世界との関係と新たな認識を模索したいと思っている。人は、認識するために世界を切り分けて、境界のある独立したものとして捉えてしまう。その認識の境界、そして、自分と世界との間にある境界、時間の連続性に対する認知の境界などを超えることを模索している。全ては、長い長い時の、境界のない連続性の上に危うく奇跡的に存在する。





ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、シリコンバレー、北京、メルボルンなど世界各地でアート展を開催。ミュージアム・大型常設展を、東京「チームラボボーダレス」、「チームラボプラネッツ」、上海「teamLab Borderless hanghai」、マカオ「teamLab SuperNature Macao」、北京「teamLab Massless Beijing」などで開館した他、今後もアブダビ、ジッダ、ハンブルク、ユトレヒトなどでオープン予定。





チームラボの作品は、ビクトリア国立美術館(メルボルン)、ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館(シドニー)、南オーストラリア州立美術館(アデレード)、アモス・レックス(ヘルシンキ)、ロサンゼルス現代美術館(ロサンゼルス)、サンフランシスコ・アジア美術館(サンフランシスコ)、ボルサン・コンテンポラリー・アート・コレクション(イスタンブール)、アジア・ソサエティ(ニューヨーク)に収蔵されている。







