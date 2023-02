[ストライプジャパン株式会社]

保険会社の顧客ニーズへの対応にデジタルインフラが貢献



農業、トラック運送業、新聞社など、長い歴史を持つ業界には、eコマースによって新たな財務上の安定性がもたらされており、保険会社においても同じ動きが見られます。マクロ経済における課題により、保険会社は新しい戦略を採用し、運営コストを削減する必要に迫られています。 Stripe は、保険会社、代理店、顧客間の摩擦を減らし、新しいビジネスモデルや経済状況の変化を受け入れるために拡張可能な金融インフラによって、このトレンドへの対応を支援しています。2020 年以降、Stripe を利用して保険のオンライン販売を行う企業数は 2 倍以上に増え、過去 12 カ月間だけで、合計約 80 億ドルの決済を処理しました。







カスタマーエクスペリエンスの発展

小企業向け労災保険を提供する Pie Insurance 社は、顧客の銀行口座から直接支払いができるようStripe を導入しました。Stripe Billing の活用で、カスタマイズされた課金ソリューションを構築し、ACH ダイレクトデビットの普及率を 2 倍の 58% に向上させ、支払い失敗率の低減と取引コストの削減に貢献しました。



また、Stripe Invoicing で集金と照合のプロセスを自動化し、スマートリトライやアダプティブアクセプタンスなどの高度な機能により、顧客が計画通りに支払いを行えるよう支援します。



Pie Insurance の最高商業責任者である David Samuels 氏は、次のように述べています。



「保険はシンプルでなければいけませんが、優れた販売モデルを持つことは、優れた保険商品と同じく重要です。Stripe を採用することにより、顧客体験を大幅に向上させ、成長目標を達成し続けることができました」



顧客と代理店のニーズに合わせてカスタマイズ化

Stripe Financial Connections のようなデータ統合インフラは、保険会社による顧客のニーズに合わせたサービス提供をサポートします。中小企業向け保険を提供するデジタルインシュアテック企業である NEXT Insurance 社は、Financial Connections を利用し、中小企業が銀行口座を容易にに連携させ、継続的かつ自動的に支払い処理できるようにしています。



NEXT Insurance のパートナーシップ担当副社長である Eric Harnden 氏は、次のように述べています。



「現在のビジネス向けの保険商品の構築には、膨大な時間とリソースが必要です。Financial Connections で顧客の銀行口座に迅速に対応できるようになったことで、機動性を維持し、シームレスでシンプルな保険の利用体験を顧客に継続的に提供できるようになりました。」



デジタルインフラは、保険業界全体で顧客や代理店とプロバイダーの関係を発展させています。中小企業が保険を簡単に理解し、購入、管理できるようサポートする保険会社 CoverWallet 社は、Stripe Payments と Stripe Connect を導入して、代理店や他のプロバイダーへの複数の当事者による支払いの流れを合理化しています。



CoverWallet の最高製品責任者である Amanjot Khaira 氏は次のように述べています。

「お客様は、何を購入するかにかかわらず円滑な購入体験を求めており、Stripe 導入でそれを実現することができました。Stripe Connect による決済の流れの自動化により、複数のパートナーとの決済を手動で分割・調整する必要がなくなり、顧客への優れたサービスの提供に専念できるようになりました」。



規模に合わせた構築

保険会社は長い間、柔軟性に欠ける旧来のシステムに依存してきました。パリに拠点を置く持続可能な住宅保険会社である Luko 社は、Stripe を通じて 100% オンライン加入を提供し、顧客経験を刷新しました。これにより、Luko はコストを抑制しながら、支払いプロセスの自動化と現地の支払い方法の統合を実現しました。



Luko の CEO である Raphaël Vullierme 氏は、次のように述べています。

「Stripe を利用することで、全地域において顧客に対してデジタル対応ができるようになりました。新しい顧客を迅速に取り込むことができるため、新しい市場を開拓する際にも柔軟性を保つことが可能となりました。」



Stripe のデジタルツールは、保険会社による新市場の開拓や新商品の発売もサポートしています。オーストラリアの保険会社 Flip 社は、Stripe Billing を利用し、必要に応じてオン・オフできる日払い・週払いのオンデマンド保険という新しいカテゴリーを立ち上げました。顧客には、万が一の事故の際にも、即座に柔軟な補償が承認され、銀行口座に振り込まれるなどのメリットがあります。



時代の最先端へ

より多くの経済活動がオンラインに移行する中、eコマース詐欺は、特に金融サービスにおいて、ビジネス・クリティカルな課題となっています。2022 年第 1 四半期、金融サービス業界に対するランサムウェア攻撃は 35% 増加した反面、他の多くの業界では減少しました。



このように詐欺や不正による被害が増加する中、Stripe Radar のような不正防止技術は、ますます重要なツールになっています。Cuvva 社、Sofía 社、Pie Insurance 社などのプロバイダーは、すでに Radar を決済スタックに統合し、進化する詐欺の脅威に対抗しています。



保険会社は Stripe を利用して従来とは異なるビジネスを展開し、その結果、成功を収めています。デジタルインフラは、今後もビジネス環境に変化を与え続け、保険会社と消費者にとって新しい価値を提供していきます。これは厳しい経済情勢の中で、特に重要なステップとなります。



Stripe の詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。製品および機能の利用は、地域やユースケースによって異なる場合があります。



参考リンク



(業界別Stripe活用事例)



・農業:https://stripe.com/jp/newsroom/stories/from-plows-to-platforms/



・トラック運送業:https://stripe.com/jp/newsroom/stories/how-digital-innovation-is-remaking-the-trucking-industry



・新聞社:https://stripe.com/jp/newsroom/stories/stripe-and-newspapers



===



・Pie Insurance:https://pieinsurance.com/



・Stripe Billing: https://stripe.com/jp/billing



・ACH ダイレクトデビット:https://stripe.com/jp/payments/ach-direct-debit



・Stripe Invoicing: https://stripe.com/jp/invoicing



・Stripe Financial Connections:https://stripe.com/jp/financial-connections



・NEXT Insurance:https://www.nextinsurance.com/



・CoverWallet: https://www.coverwallet.com/



・Stripe Payments:https://stripe.com/jp/payments/ach-direct-debit



・Stripe Connect:https://stripe.com/jp/connect/



・Luko:https://fr.luko.eu/en/



・Flip:https://www.getflip.com.au/



・35%:https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q1_2022.pdf



・Stripe Radar:https://stripe.com/jp/radar



・Cuvva :https://www.cuvva.com/



・Sofía:https://www.sofiasalud.com/



・Pie Insurance:https://pieinsurance.com/



・ウェブサイト:https://stripe.com/jp/contact





#####





Stripe について

Stripe は、企業向けの経済的インフラストラクチャを構築する会社です。スタートアップから世界的な大企業まで、数百万におよぶ企業が Stripe を導入して支払いを受け取り、収益を成長させ、新たなビジネス機会を加速させています。サンフランシスコとダブリンに本社を持つ Stripe は、インターネットの GDP を拡大させることを使命に掲げています。

詳しくは https://stripe.com/jp をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/04-23:40)