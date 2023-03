[Activision Blizzard Japan株式会社]

~3月8日(水)より期間限定イベントがスタート~



本日より、基本プレイ無料チーム制アクションシューター「オーバーウォッチ 2」に、世界的人気を誇るTVアニメ「ワンパンマン」をテーマにしたカスタマイズ・アイテムのコレクションが登場いたします。今後のコラボレーションの先駆けともなる、「オーバーウォッチ」史上初の大規模コラボレーションにぜひご注目ください。







Blizzard Entertainment代表、マイク・イバラからのメッセージ

私自身、TVアニメ「ワンパンマン」の大ファンで、この新しいコラボレーションを世界中のプレイヤーの皆さまにお届けできることを心より嬉しく思います。「オーバーウォッチ」の世界は明るい近未来の地球が舞台となっています。そのため、ドゥームフィストがサイタマのコスプレをしていてもまったく違和感は無いのでは、と考えました。



4人のキャラクターのヒーロー・スキン

「ワンパンマン」の愛すべき主人公サイタマは、どんな強敵でもパンチ一発で倒してしまうスーパーヒーローで、対等なライバルが見つからず張り合いのない生活を送っています。今回のカスタマイズ・アイテムのコレクションでは、TVアニメ「ワンパンマン」から4人のキャラクターのヒーロー・スキンが登場します。ドゥームフィスト用「サイタマ」、ゲンジ用「ジェノス」、キリコ用「戦慄のタツマキ」、そしてソルジャー76用「無免ライダー」は、ゲーム内のチャレンジをクリアすることで、無料で獲得することができます。



「ワンパンマン」コラボレーションのカスタマイズ・アイテムは、ゲーム内ショップにて4月6日(木)まで購入可能です。なお、TVアニメ「ワンパンマン」は、各配信プラットフォームにて視聴可能です。



「オーバーウォッチ 2」について

明るい近未来を舞台とした「オーバーウォッチ 2」では、強化兵、科学者、サイボーグ、オムニックなど個性豊かなヒーローたちが、実在のロケーションをモデルにした美しいマップで火花を散らします。36人のヒーローたちは、誰もが強力なアビリティや武器を備えています。バリエーション豊かで生き生きとしたマップで繰り広げられるバトルでは、チームと協力し、状況に合わせて臨機応変に立ち回ることが勝利のカギとなります。



「オーバーウォッチ 2」では新たなゲーム内ショップが導入され、各シーズンに全プレイヤーが利用できる無料バトルパスと、ゲーム内で購入するプレミアム・バトルパスが登場します。現在配信中のシーズン3のテーマ「アジア神話」では、いずれのバトルパスでも、テーマに沿ったスキン、武器チャーム、ビクトリー・ポーズ、ハイライト・イントロ、スプレー、プレイヤー・アイコン、ボイス・ラインなどが登場します。また、シーズン3プレミアム・バトルパスで登場するキリコ専用の「ミシック・スキン」は、カスタマイズが可能な「オーバーウォッチ 2」初のレアリティです。なお、「オーバーウォッチ 2」は、Battle.net(R)をインストールしたWindows(R) PCおよびXbox Series X|S、Xbox One、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch™で無料プレイすることができます。



「ワンパンマン」について

趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。彼は3年間の特訓により無敵のパワーを手に入れた。

だが、あまりに強くなりすぎてしまったゆえに、どんな強敵が相手でもワンパンチで決着がついてしまう。「圧倒的な力ってのは、つまらないもんだ」そんな平熱系最強ヒーローの前に、今日も新たな敵が現れる。今日こそ本気が出せるのか!?



TVアニメ「ワンパンマン」公式サイト :

https://onepunchman-anime.net/



(C)ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部



原作は、日本国内累計発行部数2800万部を超える人気漫画シリーズ「ワンパンマン」です。

原作:ONE

漫画:村田雄介



Blizzard Entertainment, Inc.について

Blizzard Entertainment(www.blizzard.com)は、「World of Warcraft(R)」、「ハースストーン」、「オーバーウォッチ」、「Diablo(R)」、「StarCraft(R)」などの大ヒットシリーズで知られています。Activision Blizzard(NASDAQ:ATVI)の子会社の一つであり、エンターテイメントソフトウェアの開発・販売の第一人者です。Blizzard Entertainmentは過去30年にわたり、業界で最も高い評価を受け、ジャンルを定義するゲームを制作しており、ゲーム・オブ・ザ・イヤー(Game of the Year)の複数回の受賞を含め、多数の賞に輝いています。Blizzard Entertainmentは、Battle.net(R)をインストールしたPC、Xbox、PlayStation、Nintendo Switch、iOS、Androidに対応するタイトルで、世界中の何千万人ものプレイヤーを魅了しています。

*社内記録および主要な販売業者からの報告書を基にした販売本数および/またはダウンロード数。



将来予想に関する記述についての注意事項

「オーバーウォッチ 2」の要素や機能性に関わる記述を含め、本プレスリリースに記載されているBlizzard Entertainmentの将来に関する予想、計画、意図または戦略に関わる情報は、事実ではない将来予想に関する記述であり、リスクおよび不確実性を伴います。Blizzard Entertainmentの実際の将来の業績が、本プレスリリース内の将来予想に関する記述の中で示されたものと著しく異なるものとなる要因には、予測不可能な制作遅延ならびにActivision Blizzardの最新の年次報告書(10-K)およびそれ以降の四半期報告書(10-Q)のリスク要因の項に記載されているその他の要因が含まれます。本プレスリリースに記載されている将来予想に関する記述は、Blizzard EntertainmentおよびActivision Blizzardがリリース当日時点で入手できる情報に基づいており、Blizzard EntertainmentおよびActivision Blizzardのいずれも、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を一切負いません。作成時点において真実であると考えられている将来予想に関する記述は、誤ったものである可能性があります。これらの記述はBlizzard EntertainmentまたはActivision Blizzardの将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、およびその他の要因によって左右されるものであり、一部のコントロール不能な要因により、実際の業績が現時点の予想と著しく異なる可能性があることをご了承ください。



