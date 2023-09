[日本製紙クレシア株式会社]

調理から片づけまでサッと大活躍



日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所:東京都千代田区神田駿河台4-6、代表取締役社長:安永敦美〕は、調理から片づけまで大活躍のぬれても丈夫な厚手※シートで、サッと使えるペーパーふきん『スコッティ ファイン ペーパーふきん サッとサッと』に、まとめ買いに便利な3コパックを2023年10月1日(日)よりラインアップに追加いたします。(※:ティシューと比較して)











◇製品特長

ピュアパルプ100%の2枚重ねのシートが1枚ずつ取り出せるポップアップタイプなので、調理から片付けまでサッと使えるペーパーふきんです。



さまざまな用途にご使用いただけます。







■商品名/個装入数/価格

・スコッティ ファイン ペーパーふきん サッとサッと 3コパック/400枚(200組)×3コパック/オープン価格



■発売日/地域

2023年10月1日(一部先行販売あり)/全国



■スコッティ ファイン ブランド

『スコッティ ファイン』は、キッチン空間に元気で晴れやかな雰囲気をお届けするキッチン空間提案型ブランドです。Why not use more comfortable goods in the kitchen? (キッチンでより快適な商品を使い

ませんか?)をコンセプトに、キッチンカテゴリーの商品には『スコッティ ファイン』を提案します。



