生命の循環やエネルギーを可視化し、”流転している世界”をテーマに作品制作を行なっている

現代アーティストruteN氏の個展<hymn>を開催致します。







[期間] : 2023年2月6日(月)~2月12日(日)

[時間] : 10:00-19:00<入場無料>

[場所]:ALL DAY GALLERY



〒154-0023 東京都世田谷区若林4-8-3 ALL DAY B1

https://allday-base.com/gallery/







EXHIBITION OUTLINE





2021年末に、製作者自身の過去との向き合いで感情に乗せて描いたことから生まれたシリーズ。

【Human species】



“Human species=人間の種たち”



自然の中にある、”生生流転”と人間との”間(はざま)”をテーマに描いている。



作品の表面に施されている立体的なひまわりは、私たち生き物の姿であり、

鑑賞者の姿でもあり、

制作者のその瞬間の生のある姿、=自画像としても写し出しており、

ここに生きる全ての美しさを花の表情や色彩として表現している。



ひまわりの花は、作者自身が幼少期の頃

魂も身体も全て包み込んでくれる

ヒーローのような存在に感じていた記憶があり、

突然その時の感覚が蘇ってきた事から、

ひまわりをモチーフに描いている。



作者にとって、流転する世界とは

フラクタル構造のような

一つの世界や図形が、異なる倍率でも

また同じ世界や図形が繰り返されるように、

生命の意識の記憶とエネルギーも、

永遠と調和をとりながら巡っている世界。



意識の中を巡る記憶とエネルギーを

この星の生命の1人として

アートで日記のように残していく事に使命感を抱き

描き続けている。























ruteN(ayumi)







宮崎県生まれ。



2014年より東京を拠点に

モデル、ファッションブロガーとして活動する。

内面に巡る世界を表現したい想いが

沸々と芽生えた事をきっかけに、

2020年より絵描きとしての活動をスタートする。



生命の循環やエネルギーを可視化した作品、

”流転している世界”をテーマに作品制作を行なっている。

また、上京して間もない頃より触れる機会が多々あった”生け花”への興味関心が湧いてきて事をきっかけに、

2018年秋より”一葉式いけ花”でのお稽古を始める。

植物や季節、自然との向き合いや、花を生ける時の感覚を作品制作時に反映させている。



その他にも壁画制作やアパレル、パッケージデザイン制作等幅広く活動している。



アーティスト名 ruteN(ルテン)は大和言葉”流転”から名付けられている。





Instagram

https://www.instagram.com/ayumiruten_art/





○経歴○



大泉工場NISHIAZABUにて

初展示、初めてキャンバスに絵を描いた事をきっかけに2020年よりアーティストとしての活動をスタートさせる。



【個展】

2023年2月

ALL DAY GALLELYにて初個展



【グループ展、アートフェア出展】

2020年

・「100人10」EXTRA EXHIBITION 選出作品展示

(シンワアートミュージアム、馬喰町ログズビル)



2021年

7月

Independent Tokyo 2021



2022年

3月

・グループ展/出会うアート展bySACS

7月

・第4回安曇野涼風扇子展(安曇野市豊科近代美術館)

・Independent Tokyo 2021

8月

・Independent Tokyo 2022

・GEISAI#21(8月21日(日):東京ビックサイト)

10月

・ruteN×Kosuke Kurata EXHIBITION

12月

日本料理 “赤坂かさね”27周年記念にて作品展示



2023年

・企画展/Flowers of Contemporary Art 展

前期1/14~2/3、 後期2/18~3/10



【賞歴】

2020年

・一般社団法人日本アートテック協会アートコンペティション

「100人10」にて作品選出



2022年

・NFT Art Festival Tokyo2022 入選



【クライアントワーク】

2020年

・Diane BOTANICAL カタログイラスト制作

(新商品、全シリーズボトルイラスト)

・katespade ホリデーシーズンSNSイラスト制作

・飲食店壁画制作(3店舗)

・その他コミッションワークetc.



2021年

・THE ONE “発酵入浴料+メディテーションガイダンス”アートワーク制作

・クリエイティブユニット【arsmignon(アルスミニョン)】スタート

絵本「きんのようせいとおみそさん。」制作

・Club GHQ壁画制作(銀座裏コリドー街)

・オリンピックイメージパーティション制作

・タッカンマリ劇場壁画制作(銀座裏コリドー街)

・スナックGHQ 壁画制作

・オーガニックヒルズ米

パッケージデザイン、ブランドロゴ制作

・その他コミッションワーク

etc



2022年

・日本×ベナン企業のシンボルアートワーク制作

・SEED of LOVE MARKET in MARINE & WALK YOKOHAMA

ビジュアルアートワーク提供

・株式会社baam様/陰陽五行キャラクター制作

・一般社団法人日本アートテック協会アートコンペティション「100人10」にて作品選出

・株式会社Neeew Local様より、作品取り扱いスタート







ALL DAY GALLERY







[Web Site]

https://allday-base.com/gallery/



[instagram]

https://www.instagram.com/allday_gallery/



[住所]

〒154-0023 東京都世田谷区若林4-8-3 ALL DAY B1



