[株式会社ナンガ]

2023年10月28日(土)に北海道 北広島市に「NANGA SHOP KITAHIROSHIMA」をオープンいたします。







「NANGA SHOP KITAHIROSHIMA」は、NANGAの製品が持つ「物理的な商品の強み」は工業製品とも繋がると考え、

工業製品を作り出す「工場」をコンセプトとしたお店作りをしております。







店内はNANGAのダウンや寝袋をあらゆる角度から体験出来る「仕掛け」を準備しております。



ご来店される皆様に驚きと楽しさを「NANGA SHOP KITAHIROSHIMA」で体験していただきたいと思います。



AURORA DOWN JACKET ¥47,300 w/tax







NANGA定番のダウンジャケットがリニューアル

中綿にDXダウン、表地にオーロラテックス(R)を採用した、フード付きのダウンジャケットです。前モデルのデザインを踏襲しつつ、腕の動きに合わせて袖を前ぶりに設定したり、冷気の侵入を防ぐ内襟を採用するなど、細かな仕様の見直しを行いました。



AUROR DOWN JACKET IBUKI ¥61,600 w/tax







ジャパンメイドの新生フラッグシップモデル

定番モデルをベースとしながら機能的で個性的なデザインに仕上げた、オーロラダウンの上位グレード版です。フードにツバを設け、フロントのネックラインを高くすることで冷気や雨の侵入を防止。内側にはジャパンモデルの織ネームがつきます。



AURORA LIGHT DOWN JACKET MIKAMI ¥93,500 w/tax







レベル7 の理論を落とし込んだ、軽量極暖ジャケット

オーロラライトダウンジャケットの新型“ミカミ”は、レベル7の構造理論を投入したメイドインジャパンモデル。寝袋に用いられるボックスキルト構造を部分的に採用し、保温性を向 上させました。首元のベンチレーションなど、機能的で個性的なデザインは健在です。



AURORA LIGHT UTILITY DOWN JACKET ¥73,700 w/tax







タウンでの実用度も高い、個性派オーロラライトダウン

フライトジャケットをモチーフにデザインした、NANGAの新機軸的ダウンジャケットです。 使用マテリアルはオーロラライトと10Dリサイクルナイロンと、860FPを誇るSPDXダウン。 クラシカルな印象ながら軽くて暖かく、ハイスペックな作りとなっています。



ECO HYBRID NANGA LOGO L/S TEE ¥8,800 w/tax









速乾性が高く、シワも出来にくいエコハイブリッド素材を採用した NANGA LOGO L/S TEE。左右の袖にナンガロゴを裾にはタイベックのシンプルなネームを付けることでデイリーやアウトドアとしても着用できます。



AURORA light 812.6DX ¥69,300 w/tax







ナンガ独自で防水透湿生地である”オーロラライト”を採用した限定モデル

中綿には高品質なDX羽毛を社名の由来でもある”NANGA PARBAT”の標高8126mをベースに812.6gを封入。冬のキャンプには欠かせないスペックとなっております。



NANGA×NATAL DESIGN×GOCCODO GAAACY”GPY”

GAAACY ¥3,500 w/tax

GIG GAAACY ¥12,000 w/tax







世界で人気の日本製ソフビ。

ゴッコ堂監修のもと原型、成型、組み立てまで拘った作品になっています。

NANGA x GOCCO堂 x NATAL DESIGNによるGAAACY & BIG GAAACYを

数量限定で先行販売いたします。

10月以降にも抽選販売を実施する予定でおります。



店舗情報、販売アイテムの詳細は「NANGA SHOP KITAHIROSHIMA」インスタグラムアカウント @nanga_kitahiroshimaをチェックしてください。



▶️NANGA SHOP KITAHIROSHIMA店舗情報

〒061-1111

北海道北広島市北の里35-3 A棟

電話番号:011-802-5270

営業時間:11:00~18:00

定休日:水曜日

Instagram:NANGA SHOP KITAHIROSHIMA(https://www.instagram.com/nanga_kitahiroshima/)

JR北海道バス「北の里牧場前」から徒歩5分



会社概要

社名 株式会社ナンガ (英文社名 NANGA INC.)

本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1

創業・設立 1985年(昭和60年)4月

代表者 代表取締役 横田 智之(よこた ともゆき)

事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売



クレジット表記/掲載用お客さまお問合せ先

株式会社ナンガ カスタマーサービス

受付時間 9:00-17:00(土・日・祝日を除く)

フリーダイヤル 0120-920-106

オンラインお問い合わせフォーム https://nanga.jp/contact/

メール toiawase@nanga.co.jp

公式ホームページ https://nanga.jp/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/nanga_official/

公式フェイスブック https://www.facebook.com/nanga.official

公式youtubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCGL9OSu7wKnXlIs4R31--mw



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-20:16)