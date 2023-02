[株式会社アドレクス]

Web 広告業界を席巻する Web マーケティングのスペシャリスト集団 株式会社ADREX(本社:東京都港区、代表取締役:田代隼人、以下アドレクス)は、2023年 2 月 21 日発売の Forbes USA特集企画「JAPAN : A New Way Forward」、並びに 2023 年2 月 24 日発売の Forbes Asia特集企画「JAPAN : A New Way Forward」において、アドレクス代表取締役の田代隼人のインタビュー記事が掲載されましたことをお知らせいたします。













歴史ある『日本特集』への掲載

Forbes USA 並びに Forbes Asia が揃って特集する「JAPAN : A New Way Forward」 は、Forbes USA と Forbes Asia が 10 年以上にわたり継続する名物企画『日本特集』の最新記事です。この『日本特集』において、世界経済、国際環境の変化と日本を紹介するセクションに続き、国際社会に寄与する日本企業の社長インタビューとして、アドレクス代表取締役 の田代隼人のインタビューが掲載されました。



世界中の企業を成功へ導くグロースパートナー

アドレクスは、2022 年 11 月に米国ニューヨーク州マンハッタン区 Times Square に当社初の海外支店となるニューヨークオフィスを開設いたしました。 本インタビューには、日本発のデジタル広告代理店として全米で No.1 となるこ とを目標に掲げるアドレクスの海外進出へのビジョンが掲載されています。



「クライアントファースト」「革新的なガラス張りの広告運用」「グロースパー トナーとしての成長戦略」いずれも、アドレクスが日本国内事業において徹底 して取組んできたビジネスの真髄が、世界に広く発信されることとなりました。 デジタル広告を通じ世界中の企業を成功へ導くグロースパートナーとして、今 後益々飛躍を遂げて参りますアドレクスの世界での動向にご期待ください。



同様にこの度の日本特集企画には、日本を代表する大手企業であるキッコーマン 株式会社、THK 株式会社の海外市場に向けた自社の取り組みや今後の企業ビジ ョンについてのインタビューが掲載されております。皆さま是非ご一読ください。



▶Forbes USA: https://www.forbes.com/

▶Forbes Asia: https://www.forbes.com/forbesasia/



========================================



株式会社 ADREX(アドレクス)









「CLIENT FIRST」の理念のもとに、Web 広告スペシャリスト集団が集結し Web マーケティング、アライアンス、アフィリエイト事業を展開。広告事業におけ る既存概念を覆し新たなイノベーションを創造するグローバルカンパニー。



【会社概要】

会社名:株式会社アドレクス

本社所在地:東京都港区六本木 4 丁目 8−6 パシフィックキャピタルプラザ 6F

代表取締役:田代 隼人

設立年月日:2018 年 10 月 29 日

資本金:1 億 3410 万円(資本準備金含む)

HP: https://ad-rex.com/



NY 支店名:ADREX INC. NEW YORK BRANCH OFFICE

支店所在地:1460 Broadway New York

代表者:田代 隼人

事業内容:米国向けインターネット広告運用支援事業

設立年月日:2022 年 11 月 1 日



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-16:46)