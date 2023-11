[株式会社コソド]



たばこのポイ捨てがない社会の実現に向け、投票型喫煙所「ASK THE TOBACCO」を展開する株式会社コソド(本社:東京都千代田区、代表取締役:山下悟郎)は、この度、千代田区との協業により「ちよだプラットフォームスクウェア敷地内喫煙所」に、新たに「ASK THE TOBACCO」を2023年11月1日から設置することが決まりました。







■『ASK THE TOBACCO』について

ASK THE TOBACCOは、灰皿に「人生に大事なのは金か、愛か」といった、誰しもが悩む究極の2択の設問を記載した「投票型灰皿」を設置した喫煙所です。楽しみながらたばこのポイ捨てを減らすことを目的とし、行動経済学(ナッジ)に基づき喫煙者が能動的に吸い殻を捨てたくなる仕組みが特長です。これまで当社は全国の自治体、商店会、デベロッパー、高校生等と協働して灰皿を設置し、街の美化に貢献してまいりました。



■千代田区のコメント

千代田区内は、皇居を除く公共の場所全域が路上禁煙地区となっており、喫煙した場合は過料処分(2,000円)の対象となります。これを定めた生活環境条例が、平成14年10月1日に施行され、早くも20年以上が経過しました。「マナーからルールへ。そしてマナーへ。」このスローガンのもと、区では喫煙所の設置等、様々な路上喫煙対策を行ってまいりました。

現在、区内5箇所に区営喫煙所を設けており、ちよだプラットフォームスクエアの喫煙トレーラーはそのうちの1つです。周辺には、多くのオフィスビルが建ち並び、喫煙所は常に多くの方が利用されています。よりたくさんの方が、楽しんで使っていただけるように、この度、投票型灰皿を設置することにしました。



■実施概要

・設置場所:東京都千代田区神田錦町3丁目1

・設置開始日:2023年11月1日~

・開放時間:午前9時~午後7時(日曜日・祝日・年末年始を除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-18:16)