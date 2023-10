[株式会社サニーサイドアップグループ]

~100%自然エネルギーを使用したサステナブルなバーチャル撮影を実現~



株式会社サニーサイドアップグループのブランドテック事業を担う株式会社サニーサイドエックス(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:西谷大蔵、以下「当社」)は、自社が新設したブランドコミュニケーション・スタジオ「XR STUDIO」での撮影に、環境負荷が小さく、再生可能(サステナブル)な自然由来のエネルギーを100%利用したエコロジカルな新サービス『X-GREEN』(グリーン電力証明書付きXR STUDIOパッケージ)の提供を開始します。







グリーン電力証明書付きXR STUDIOパッケージについて







当社が7月に新設した「XR STUDIO」では、最新・最先端のデジタルテクノロジーを駆使し、企業や団体に向けた利便性の高いトータルコミュニケーションを提供するためのテクノロジーとクリエイティブを掛け合わせた実効性と再現性の高いXR映像を制作しています。

今回は、昨今多くの企業や団体が取り組むサステナビリティ推進一助となるべく、XR映像の撮影時に発生する電力を全て環境に優しいグリーン電力で提供する新サービスを開始します。

本パッケージでは、XRスタジオで撮影した映像とともに、日本自然エネルギー株式会社(東京都品川区 代表取締役社長 : 加藤圭輝)が発行する「グリーン電力証書」を提供します。グリーン電力を活用したサステナブルなXR撮影を行うことで、企業・団体が目指すサステナブルな社会の実現にも寄与します。

グリーン電力とは、風力、太陽光、バイオマス(生物資源)などの自然エネルギーにより発電された電力を指します。石油や石炭などの化石燃料による発電は、発電するときにCO2(二酸化炭素)が発生しますが、自然エネルギーによる発電は発電するときにCO2を発生しないと考えられています。また、再生可能であるため環境への負荷が 小さいエネルギーでもあります。このエネルギーを利用することにより、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)で定められた17の目標のうち、7番(エネルギーをみんなに、そしてクリーンに)と13番(気候変動に具体的な対策を)の2つの目標達成に貢献することが可能です。



「何も捨てない」バーチャルスタジオとグリーン電力の掛け合わせが生み出す『エコで映える』サービスの誕生!







当社の「XR STUDIO」は、最先端のテクノロジーを駆使して創造するハイクオリティ、かつ超現実感のある背景の中での撮影を可能とするバーチャルスタジオ。XRをはじめとする一連のテクノロジーは、すべてがバーチャル空間であり、CGで描かれた現実には存在しないものであるため、通常のスタジオ収録で使われる美術や小物等の「撮影セット」と呼ばれる造作物などの廃棄物が一切出ない、エコロジカルな撮影技術の一つです。

当社は、最先端テクノロジーを提供しながら、地球環境保護を目的とした具体的かつ実効性のある取り組みを推進しており、今回グリーン電力を導入することにより、当社が展開する事業に持続可能なエッセンスを掛け合わせることで、サステナブルなXR撮影を可能とします。また、本パッケージの導入を通じて、多くの企業・団体のサステナビリティ実現を後押しします。「最新テクノロジー」と「エコロジー」を掛け合わせた地球にちょっとやさしい新しい取り組みにぜひご注目ください。

株式会社サニーサイドエックス「XR STUDIO」へのお問い合わせはこら:https://ssug.co.jp/contact/ssug/



株式会社サニーサイドエックス会社概要(SUNNY SIDE X Inc.)





サニーサイドアップグループのブランドテック事業を担う会社で、2023年9月に新たにサニーサイドアップグループ内にXRスタジオを開設。「たのしいさわぎにテクノロジーとクリエイティブのふりかけを”かける(X)”会社」として、最新テクノロジーとサニーサイドアップグループが培ってきたブランドコミュニケーション領域を掛け合わせる、クリエイティブとブランドテックをご提供する企業です。

社名 :株式会社サニーサイドエックス / SUNNY SIDE X Inc.

代表取締役社長 :西谷 大蔵

設立日 :2023年7月1日

本社所在地 :〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル

株式会社サニーサイドアップグループ会社概要(SUNNY SIDE UP GROUP Inc.)





「たのしいさわぎをおこしたい」をスローガンに様々な企業・団体のPRを手がけ、2008年株式上場、2018年東証一部上場(現、東証プライム市場)。2020年ホールディングス経営体制に移行。PR発想を軸としたあらゆるコミュニケーション手法を用いてさまざまな企業・ブランドの課題を解決するブランドコミュニケーション企業です。

社名 :株式会社サニーサイドアップグループ / SUNNY SIDE UP GROUP Inc.

代表取締役社長 :次原 悦子

設立日 :1985年7月1日

本社所在地 :〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル

公式サイト :https://ssug.co.jp



