[株式会社StoreHero]

世界中のコマース事業者をヒーローにすること」をミッションに掲げ、Shopify特化のグロースプラットフォームを活用したグロース支援サービスを提供する株式会社StoreHero(本社:東京都渋谷区、代表取締役:黒瀬淳一、以下StoreHero)は、Shopify Japan 株式会社が国内のShopifyビジネスにおいて高い実績と評価を持つShopifyパートナーを表彰する「Shopify Partner of the Year 2023 - Japan」の中で「Inspiring Partner of the Year」 部門を受賞しました。







「Inspiring Partner of the Year 2023」受賞理由:

年間を通して継続的にShopify Plus案件を創出したこと、またメディアを通じてShopify事業者の成長施策について積極的な発信を行い、多くの事業者の売上成長に大きく貢献したこと、さらにShopifyは強固な成長基盤であることの認知拡大に大きく貢献したことが評価され、受賞に至りました。



弊社は、Shopifyパートナーコミュニティにおける「Inspiring Partner of the Yyear 2023」の受賞を誇りに思います。今後も、Shopifyマーチャントの成功と成長に貢献し続ける決意です。





◆StoreHeroのグロース支援サービス◆

StoreHeroのグロース支援サービスは、Shopify、Shopifyアプリ、Google、Metaなどの各種プラットフォームのデータからマーチャントの課題を抽出し、ストアの成長に必要な施策を日常業務に落とし込んだグロースワークフローを定着化させるサービスです。自社プラットフォーム「StoreHero」を活用し、これまで以上にスピーディに、グロース課題の抽出、グロースワークフローの定着を推進していきます。





【株式会社StoreHeroについて】

「世界中のコマース事業者をヒーローにすること」をミッションに、「再現性あるグロース」をテーマに、Shopify特化プラットフォームを活用したグロース支援サービスを提供しています。

本社所在地:東京都渋谷区猿楽町4−10

代表者:代表取締役CEO 黒瀬淳一

事業内容:Shopifyを活用したグロース支援、Shopifyアプリの開発・提供。

URL:https://storehero.io/ja/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-15:16)