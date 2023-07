[ダイナテック株式会社]

宿泊施設のためのPMSと自社予約システムの最新プロダクトを体験



ダイナテック株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:堀内芳洋)は、2023年7月12日(水)~14日(金)にインテックス大阪で開催される「ホテル・レストラン・ショー in 関西 2023」に出展します。







ダイナテック出展情報

【出展ゾーン】サービス業×テクノロジー-宿泊TECH

【ブースNo. 】 KL13



ホテル・レストラン・ショー in 関西 2023について

【開催日時】2023年7月12日(水)~14日(金)10:00-17:00 ※最終日は16:30まで

【会場】インテックス大阪



■出展プロダクト紹介1.

ホテル管理システム(PMS)「Dynalution(ダイナリューション)」

予約・滞在・顧客の詳細データ管理・売上管理をはじめ、レベニューマネジメントシステムやセルフチェックイン機など、効率化・省力化を実現する外部システムとの連動が豊富なホテル管理システム(PMS)です。

またPOSシステム・婚礼宴会システムも備えており、宿泊特化型ホテルだけでなくシティ・リゾート・旅館でもご利用いただけます。24時間365日の保守・カスタマーサービスで、施設様の業務を強力にサポートいたします。

https://www.dyn.co.jp/product/dynalution/



【出展のみどころ:Dynalution】









LINEとPMSでデータ連携し、DXを推進する新機能「D-Lipeat(ディーリピート)」の実演



LINEからの予約者様への予約確認メッセージ送信や、予約確認連絡からの事前チェックインへの流れについて、実際の機器と画面で体験いただけます。





■出展プロダクト紹介2.

宿泊予約システム「Direct In S4(ダイレクトインエスフォー)」

国内最大級のシェア、3,500施設が導入している宿泊予約システム「Direct In」の最新モデルです。(初期費用0円/月額7,500円~)

自社HPプランをGoogle ホテル広告やYahoo!トラベルに自動で掲載できる「D-RISE」を標準機能で提供し、自社への集客をアップいたします。快適な表示とシンプルな操作性で、お客様をストレスフリーな予約体験へと導きます。最短2ステップで予約が完了するわかりやすい導線は、予約の機会を逃しません。SNSアカウントによる「ソーシャルログイン」や「自動翻訳付き多言語機能」など、自社予約を強くする宿泊予約システムとして、さらなる機能強化も実施しています。

https://www.dyn.co.jp/product/directin/





【出展のみどころ:Direct In S4】









自社宿泊予約システムで初導入!PayPayでの事前決済を体験



PayPayによる事前決済を実演いたします。

スマホだけで予約から決済まで簡単に完了する流れを体験いただけます。





ストレスフリーな表示スピードを体感



最短2ステップで予約完了する導線や、プラン検索時の読み込み速度など、快適でストレスフリーな予約体験を実感いただけます。





Google ホテル広告やYahoo!トラベルへの自動連携による集客アップの実例



独自のメタサーチ連携「D-RISE(ディーライズ)」による、自社プランの掲載の実際の表示をご覧いただけます。







■会社概要

ダイナテック株式会社について

宿泊施設に特化したホテル管理システム(PMS)の「Dynalution(ダイナリューション)」、自社宿泊予約システム「Direct In(ダイレクトイン)」の2つのプロダクトを柱に、創業以来35年、日本中の宿泊施設様にトータルソリューションを提供。『LINK Smile』をミッションに掲げ、宿泊施設様のDX支援と、自社予約を大きく伸ばし、収益にも貢献できるプロダクトを生み出してまいります。



ダイナテックはZホールディングスのグループ会社です。これからもグループのシナジーを活かしたサービスを提供し、宿泊業界の皆様のお役に立てるよう尽力いたします。

https://www.dyn.co.jp/



