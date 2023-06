[株式会社Suikosha]

ドタバタコメディアニメで人気の「トムとジェリー」が、日本のプロ野球チーム「阪神タイガース」とコラボレーション!



株式会社Suikoshaは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」と「阪神タイガース」のオリジナルコラボ商品を販売致します。阪神タイガースのユニフォームを身にまとったトムとジェリーのデザインがかわいい、特別なアイテムが多数登場!











野球観戦や普段のお出かけにも使える、タオルやトートバッグ。選手に関連したデザインのシークレットアクリルスタンドなど、ファン必見のアイテムばかりです。









【PICK UP ITEM】



TOM and JERRY×阪神タイガース Tシャツ 税抜3,960円

球場に行くときも、おうちでの観戦でも身に着けて応援!

サイズはS/M/Lの3展開。





TOM and JERRY×阪神タイガース フェイスタオル 税抜2,750円

観戦には必須のアイテム!

トムとジェリーと一緒に応援するといつも以上に楽しくなるかも♪







TOM and JERRY×阪神タイガース ぬいぐるみ巾着 税抜2,750円

トムとジェリーが阪神タイガースのキャップを被ったデザインのぬいぐるみ巾着。

キャップのつばが立体的になっているのがおすすめポイント◎





TOM and JERRY×阪神タイガース シークレットアクリルスタンド 税抜1,100円

全13種 なにが出るかは開けてからのお楽しみ♪

選手に関連したデザインでファンの皆様も楽しめるアイテムです。







【販売情報】

◆6月10日(土)~ 先行販売

・阪神タイガース公式ショップ

・トムジェリマーケットPOP-UP STORE「ディアモール大阪店」



◆6月13日(水)~ 通常販売

・トムとジェリー公式オンラインストア

トムジェリマーケット/トムジェリマーケットZOZOTOWN

・トムジェリマーケットPOP-UP STORE

※一部店舗で販売予定



【トムとジェリー関連サイト】

▼公式オンラインストア「トムジェリマーケット」

https://www.warnerbrosanimationstore.com/tomandjerry/?utm_source=pressrelease&utm_medium=230613

▼公式オンラインストア「トムジェリマーケット」ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/tomandjerry/

▼Instagram

https://www.instagram.com/tomandjerry_jp/

▼Twitter

https://twitter.com/TomAndJerry_JP

▼LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=tomandjerry_jp





<トムとジェリー>

ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げる

ドタバタコメディアニメ。誰もが知っている人気のキャラクター。



<阪神タイガース>

1935年に創立した日本のプロ野球球団で、セントラル・リーグに所属します。

本拠地は兵庫県西宮市にある阪神甲子園球場です。

(C)阪神タイガース





TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s23)



