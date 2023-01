[Mentor For]

2022年4月改正女性活躍推進法施行 中小企業向け女性リーダー育成プログラム



企業のDE&I(Diversity, Equity & Inclusion)推進を目的とした、社外メンターの育成・マッチングを提供する株式会社Mentor For(東京都渋谷区、代表取締役・池原真佐子、以下Mentor For)は、2023年1月より、企業の幹部候補となる女性社員向けに、リーダーとして不可欠なキャリアマインドや自信を高め、ビジネススキルを磨く、次世代女性リーダー育成プログラム「Women’s Leadership Program」(全7回/各90分/オンライン)の提供を開始致します。

















「Women’s Leadership Program」提供の背景と目的





2022年4月の改正女性活躍推進法の施行に伴い、女性活躍に関する行動計画の策定義務が拡大しましたが、計画を実行に移せていない中小企業やスタートアップは少なくありません。これまで数多くの企業の女性管理職、管理職候補への「社外メンター」マッチングを行ってきたMentor Forが、そこから得たデータやリアルな知見をもとに独自のプログラムを開発。女性社員のキャリア形成支援に課題を持つ企業を対象に、体系的かつ実践的に学べるプログラムを開発致しました。



女性社員が自身のキャリア志向を高めていくために必要なマインドセットに加えて、ステップアップしていくためのビジネススキルを網羅的にカバーし、理論だけでなく、実際の職場で役に立つ内容となっています。







プログラム概要





●内容

幹部候補の女性社員がリーダーとしての視座を高め、

ビジネススキルを高めていくための学びと成長の機会を提供します(全7回)

マインド編1. キャリアについて知り、学ぶ

マインド編2. 自己を理解する、自信を高める

マインド編3. キャリアを創る

スキル編1. ロジカルシンキング

スキル編2. メンタリングスキル

スキル編3. 交渉・プレゼンテーション

修了式

全7回/各90分/オンライン



●対象:幹部候補女性社員

●関連HP:https://mentorfor.jp/service/



〈こんな方におすすめ〉

●女性社員のエンゲージメント強化や管理職意欲の向上などに課題を持っているが、

何をしたら良いのかわからない企業の経営者、人事担当者様

●女性社員向けの施策、研修の実績が少なくこれま行う企業様









トライアル企業・受講者の声





株式会社寺小屋グループ 運営本部 中島華子様

弊社では現在、代表の方針でクオータ制の導入を進めております。ただ、いきなり幹部になれと言われても不安が大きく、どうすれば良いのか分からないのが現実だと思います。女性幹部候補生にとって何か良い研修はないだろうかと考えていた時にMentor For様とご縁があり、こちらの要望を最大限に考慮していただいて今回の研修プログラムを構築していただきました。

社外の方に、しかも同じ女性という立場で活躍されているプロの講師に研修をしていただけることは、彼女たちにとって女性幹部になるための心構えやビジネススキルの学びだけでなく、毎回大変心地よい刺激を受けることができました。また、普段の仕事の中ですぐに使ってみようと思えるスキルも多くありました。今はこの研修で学んだことを実際の仕事の場で活かして実践している最中です。



受講者の声(一部抜粋)

「自分は自信がないタイプの人間でしたが、それでいいのだと肯定できるようになり気持ちが楽になりました。また、相手に伝わる話し方はこの仕事上とても大切で、そこに活かせる手法として混ぜない思考を意識できるようになりました。感情的になるのではなく、事実と意見の上に素直な気持ちを伝えることを、交渉スキルとして学んだので、実践したいと思います。」



「毎回新しい学びがあり、会社の中で学ぶことのできない内容でした。ちょうど30歳手前で自分のキャリアについていろいろ考えていた時期だったので、とても勉強になった。月1回みんなの話を聞けるのも、女性同士で共感しあえるのも、とてもいい時間でした」



「これまで会議・研修は正直前向きに参加できていなかったが、この研修はいつも楽しくて受講後の満足感があった。学んだことを実践し、自身や会社が変化するよう努めたい。そして女性職員が増えていくきっかけになれば嬉しいです」







講師プロフィール











池原真佐子(Mentor For代表)

株式会社Mentor For 代表取締役社長

一般社団法人ビジネス・キャリアメンター協会 代表理事

早稲田大学、大学院で教育学・成人教育の修士号取得。PR会社、教育関連のNPOを経てコンサルティング会社で人材開発に携わる。働きながらINSEAD( Executive Master in Change )で修士号取得。

2014年に(株)MANABICIA創業。2018年、新規事業として組織のDE&Iと女性リーダー育成に特化した社外メンター育成・企業マッチングの事業を開始。先人の知見を共有するメンタリングの手法を確立。育成した社外メンターを、大企業を中心に、様々な業界・企業のリーダーにマッチングしている。ワンオペ育児、ドイツと日本の2拠点生活を経て、現在は日本で事業を拡大中。2021年に社名を(株)Mentor Forに変更。一般社団法人ビジネス・キャリアメンター協会を設立し、キャリアメンターの育成を強化。

その他:EYアクセラレータープログラム 第4期採択(2022)東京都APTWoman 5期生採択 (2021),「第8回DBJ女性新ビジネスプランコンペティション」ファイナリスト選出 (2020), 東京都 都知事賞「女性パワー翔き賞」受賞(2020),「第5回女性起業チャレンジ制度」グランプリ受賞(2019)ワーママ・オブ・ザ・イヤー受賞(2018)









宮本桃子(Mentor For 取締役)

(株)Mentor For取締役/公式メンター

(一社)ビジネス・キャリアメンター協会ダイレクター

新卒で株式会社東北新社に入社。

その後、ヤフー株式会社へ転職し、15年間在籍。セールス、業務推進を経験後、営業企画部門の部長としてマネジメントを行う。

転職後、 ベンチャー企業での執行役員を経て、HR Tech企業の株式会社カオナビで執行役員カスタマーエンゲージメント本部長に就任。組織立ち上げ、マザーズ上場を経験。副業として複数スタートアップの支援、メンター / コーチとしても活動。

2021年4月にMentor For取締役に就任。様々な組織のDE&I施策に伴走、同時に、Mentor Forの公式メンターとして、業界問わず数多くの女性管理職・トップリーダーのメンタリングを行なっている。また、マネジメント向けのリーダーシップトレーニング、メンタースキルトレーニングの講師・ファシリテーション経験も豊富。

一般社団法人ビジネス・キャリアメンター協会ダイレクター・講師も兼任。

その他:

•ウィメンズキャリアメンター (R)

•青山学院大学学校教育法履修証明プログラム修了認定ワークショップデザイナー

•LEGO(R)シリアスプレイ(R)認定ファシリテータ

•東京都女性従業員のキャリアアップ応援事業研修プログラム講師







株式会社Mentor For(メンターフォー)









設立 :2014年9月

代表:池原 真佐子

住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町37-11 大久保ビル503

事業内容:

メンター育成、社外メンターマッチング、社内メンター制度構築支援

組織のD&I推進コンサルティング、研修・講演

HP:https://mentorfor.jp/



