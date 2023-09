[THE SEED]

~関西圏の学生が学生起業・スタートアップに触れる機会を提供~



シード投資家「THE SEED」(本社:東京都渋谷区、代表:廣澤 太紀、以下「THE SEED」)は、7回目となる関西の学生向けスタートアップイベント「スタートアップ関西」を10月14日にグランフロント大阪にて開催します。

関西の学生を対象に、起業家やVCとの接点や、スタートアップに関心のある同世代が情報共有できるコミュニティを作ることで、起業やスタートアップを目指す学生の若い才能を後押しします。







HP:https://startupkansai.com/20231014

■東京と関西圏の学生比較

スタートアップ関西に参加する学生が多いエリアを比較すると、東京の学生人口は76.6万人(全国の26.16%)、京都・大阪・兵庫は54.3万人(18.54%)です。資金調達金額ベースでは、東京は7,347億円、京都・大阪・兵庫で536億円です。



地域別調達金額の推移は学生を対象としたものではありませんが、インターンの受け入れ先の少なさなど、関西の学生がスタートアップを始めるきっかけを得る機会はまだまだ少ない状況だといえます。







出典:文部科学省「学校基本調査」令和4年度

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm

出典:INITIAL, 「2023年上半期 Japan Startup Finance - 国内スタートアップ資金調達動向 -」



■開催背景

代表の廣澤は大阪出身で、学生時代も関西で過ごしました。卒業後の進路を検討する中でスタートアップやVCという存在を知りましたが、関西ではインターンシップやコミュニティが見つからなかったため、その機会を求めて大学在学中に上京しました。

現状、関西の学生が学生起業やスタートアップを検討するとき、環境や情報、人との繋がりなどの理由から上京する必要が生じ、時には大学を休学するケースもあります。関西の学生の選択肢を増やすために、THE SEEDは「スタートアップ関西」の取り組みを始めました。

学生起業やスタートアップに触れる機会が少ない関西エリアにて、スタートアップを始めるきっかけを提供する場を作り、若い才能が大きく成功する後押しとなることを目指しています。



■これまでの実績

THE SEEDは、スマートコーヒースタンド「root C」を展開するNew Innovationsや、Meta社主催の「Best of Quest 2022」に選ばれたキャラクターバンク、ITを活用した次世代型フィットネスジム「LifeFit」を展開するFiTに対し、各社の代表が大学在学中に創業投資を行ってきました。

その後、2023年4月にNew Innovationsは54億円、キャラクターバンクは3.5億円、2023年8月にFiTは6億円の資金調達を発表しました。

このように、関西からも学生起業家が生まれ、スタートアップとして資金調達や事業拡大に挑戦する事例が出てきており、THE SEEDは創業時から継続して支援をしています。



■「スタートアップ関西 supported by グラングリーン大阪」とは

関西の学生が、スタートアップ・起業に触れる入り口を作るコミュニティイベントです。



【開催概要】

・日時:10月14日(土)13:00~17:00

・規模:100名(最大150名)

・場所:ナレッジシアター(グランフロント大阪内)

・主催:シードファンド「THE SEED」

・特別協賛:グラングリーン大阪

・共催:一般社団法人うめきた未来イノベーション機構

・協賛:さくらインターネット株式会社、ロート製薬株式会社、マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社Progate、クラスター株式会社、株式会社ROXX

※上記敬称略

・HP:https://startupkansai.com/20231014

申込はこちら:https://share.hsforms.com/16Hi30G0pSP-exWSv3mANBAno064



■スタートアップ関西 登壇内容



セッションテーマ:Forbes Asia U30に選ばれた起業家による、起業の始め方

登壇者:

株式会社New Innovations 代表取締役CEO兼CTO 中尾渓人 氏

Cloudbase株式会社 代表取締役 岩佐晃也 氏

株式会社FiT代表取締役 加藤恵多 氏



テーマ:関西の起業家に投資するVCが語る、資金調達の方法とは?

登壇者:

マネックスベンチャーズ株式会社 代表取締役 和田誠一郎 氏

株式会社taliki 代表取締役CEO 中村多伽 氏

THE SEED General Partner 廣澤 太紀



テーマ:異端児 経営者が語る「就職か?起業か?」

登壇者:

株式会社Progate 代表取締役社長 加藤將倫 氏

クラスター株式会社 代表取締役CEO 加藤直人 氏

株式会社ROXX 取締役 上級執行役員 SVP of Corporate 山田浩輝 氏



■スタートアップ関西 スポンサー企業一覧

・特別協賛:グラングリーン大阪

・共催:一般社団法人うめきた未来イノベーション機構

・協賛:さくらインターネット株式会社、ロート製薬株式会社、マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社Progate、クラスター株式会社、株式会社ROXX



▪️うめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」について



「グラングリーン大阪」は、大阪府大阪市のうめきた地区におけるまちづくり計画です。

『「みどり」と「イノベーション」の融合拠点』を目指し、JR大阪駅前に約4.5haの都市公園を中心に、オフィス、ホテル、商業施設、イノベーション支援施設など、さまざまな用途を複合的に開発するプロジェクトです。2024年夏頃の先行まちびらきを目指し、現在開発を進めています。

詳細:https://umekita2.jp/



■シード投資家「THE SEED」概要

ファンド名:THE SEED

代表者:廣澤 太紀

投資対象:日本を中心とするシードラウンドのIT系スタートアップ。EC、CtoC、ブロックチェーン関連事業、AR/VR、ゲーム関連事業等など。

HP:https://theseed.vc/

ファンドブログ:https://theseed.vc/magazine

投資相談の面談について:https://theseed.vc/theseedtalk

スタートアップ関西:https://startupkansai.com/20231014



■THE SEED 代表プロフィール





廣澤 太紀(Hirozawa Daiki)

1992年生まれ 大阪府出身。

2015年シードVCに入社。

新規投資先発掘や投資先支援に従事。

2018年9月 独立し、シードファンド「THE SEED」を設立。

2021年3月 2号ファンドの設立を発表

現在、1、2号+追加投資ファンドで約22億円を運用。

20代の若手起業家へ創業出資。スマートコーヒースタンド「root C」、農業技術のSaaSサービス「AGRIS」やVR/AR事業など、現在約50社へ創業投資。

Facebook:https://www.facebook.com/Daiki.Hirozawa

Twitter:https://twitter.com/HirozawaDaiki





■「SEEDSHIBUYA」施設概要

スタートアップエコシステムの強化を目的に、定期的にスタートアップ交流会やVC・エンジェル投資家によるメンタリングデーなどのイベント開催を予定しています。

運営 : THE SEED

場所:東京都渋谷区

対象:投資先もしくは、投資検討先

ご利用について:THE SEEDにご連絡ください



