［シュアラスター］

昨年に続きLOOPパワーショットとワイルド・スピードがタイアップ！ワイルド・スピードに登場する人気の車がプリントされ数量限定で登場。デザインは全5種類。



『LOOPパワーショット』は、給油する時に一緒に入れるだけでアクセルレスポンスが改善しパワーが上がるガソリン添加剤です。





▼LOOPパワーショットとは

ガソリン室を洗浄するガソリン添加剤。

給油時にパワーショットを入れることで、カーボンやスラッジなどエンジン内の汚れが洗浄でき、さらに潤滑成分がエンジン内の動きをスムーズにします。

アクセルレスポンスの回復やパワー改善など走りの変化が体感できるガソリン添加剤です。



▼限定デザイン



主人公のドミニク・トレットの愛車であるダッジ・チャージャー（1970年式）はもちろん「ワイルド・スピード」シリーズ最新作映画『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』 内に登場する車のデザインが５種類登場します。



▼『LOOPパワーショット』ワイルド・スピードモデル取り扱い店



オートバックス



イエローハット



ジェームス



オートアールズ



ケンズガレージ



ドン・キホーテ（一部）



カーマ（一部）



ホーマック（一部）



ダイキ（一部）



山新







▼キャンペーン

●ドン・キホーテ限定 プレゼントキャンペーン

2023年5月19日(金)～2023年8月31日(木)の間、オートバックスでLOOPパワーショットを購入されたお客様を対象に、ワイルド・スピードグッズが当たるキャンペーンを実施。詳細はイベント詳細ページ（https://www.surluster.jp/ppih_loop2023/）をご覧ください。





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