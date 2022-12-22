［株式会社バリューHR］

株式会社バリューＨＲ（東京都渋谷区、代表取締役社長 藤田 美智雄、東証プライム市場、コード：6078、以下「当社」）は、株式会社あおぞら銀行（本店：東京都千代田区、代表取締役社長 谷川 啓、東証プライム市場、コード：8304、以下「あおぞら銀行」）と、当社の「健診予約システム」ならびに「健診結果管理システム」（以下「健診予約・結果管理システム」）の顧客紹介におけるビジネスマッチング契約を締結いたしました。











ビジネスマッチング契約の締結により、あおぞら銀行の取引先企業へ当社の「健診予約・結果管理システム」を紹介していただき、企業の健康経営・ウェルビーイング・働き方改革推進の支援を両社で強化いたします。これにより、当社顧客のより一層の拡大に寄与します。





健診予約・結果管理システムについて



当社が独自開発したシステムであり、企業で働いている従業員の健康管理をサポートし、人事・労務担当者の業務削減にも寄与します。



・健診予約システム





インターネット上で24時間健康診断の予約が可能。従業員の年齢や労働条件等に適した健診コースの自動表示、受診対象者の資格確認をシステムで管理。予約の取次ぎや受診票発行、未受診者管理・督促機能など、管理者の健康診断予約に係る煩雑な業務を大幅に改善します。



・健診結果管理システム





健診結果をデータ化、WEB上で経年管理が可能。管理者機能も充実しており、産業医による就業判定やフォロー面談の記録、労働基準監督署への報告書の作成や、結果分析も効率的に行うことができます。





会社概要



【株式会社あおぞら銀行の概要】

名称：株式会社あおぞら銀行（東証プライム、証券コード8304）

本店所在地：東京都千代田区麹町6-1-1

代表者：代表取締役社長 谷川 啓

設立：1957年4月

資本金：1,000億円

事業内容：

・預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務及び外国為替業務等の銀行業務。

・その他として、信託業務、債権管理回収業務、投資運用業務、投資助言業務、金融商品取引業務、M&Aアドバイザリー業務及びベンチャーキャピタル業務等。

ＵＲＬ：https://www.aozorabank.co.jp/



【株式会社バリューＨＲの概要】

名称：株式会社バリューＨＲ（東証プライム、証券コード6078）

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番14号

代表者：代表取締役社長 藤田 美智雄

設立：2001年7月

資本金：155,685万円

事業内容：

・自社開発したバリューカフェテリア(R)システムで、健康情報のデジタル化サービス、各種健康管理サービス（健診予約、健診結果管理、特定保健指導、カフェテリアプランなど）をワンストップで提供。

・健康経営・データヘルス支援サービスの提供。

・健康保険組合の新規設立支援、事務運営に係わるBPOサービスの提供。

ＵＲＬ：https://www.valuehr.com/



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/22-21:46）