[サン電子株式会社]

レトロゲームの風雲児「SUNSOFT」が令和に復活!発売日だけじゃないぞ!ビッグニュースあり☆





サンソフト(サン電子株式会社)は2023年11月10日(金)11時より、公式YouTubeチャンネルにて2023年後半に発売予定のゲームタイトルの詳細情報と新商品について配信いたします。





司会進行は公式Vtuber「サンソフト之介」がつとめさせていただきます。



Youtube 配信概要





■配信時間 :2023年11月10日(金)11時 開始予定

■YouTube :https://www.youtube.com/user/sunsoftdemo











サンソフト復活とは





2022年8月、SUNSOFT is back ! レトロゲームの風雲児「SUNSOFT」が令和に復活!と題し、「アトランチスの謎」や「いっき」など元祖クソゲーの名を冠する老舗ゲームブランド「サンソフト」が満を持してReturns!と発表させていただきました。その第4弾となる発表が今回の「SUNSOFT is back!4」になります。



関連資料:SUNSOFT is back ! レトロゲームの風雲児「SUNSOFT」が令和に復活!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000029510.html





初の公式ヒストリー本 絶賛発売中!





初の公式ヒストリー本「サンソフト クロニクル」2023年9月25日より絶賛発売中!



すべてのゲームファンに捧げる

技術とこだわり、そして遊び心の系譜



令和の時代に奇跡の復活を遂げた老舗ゲームブランド・サンソフト。

初公開となる原画・基板・企画書・設計図・フライヤー、さらには貴重な関係者インタビューなど、サンソフトの“終わりなき旅”を詰め込んだ永久保存版――。



【太田出版】

https://www.ohtabooks.com/publish/2023/09/25163312.html

価 格 : 5,000円(本体5,000円+税)

判 型 : B5変形

ページ数: 320ページ





サンソフトとは





SUNSOFTは1980年代から続く老舗ゲームブランド。レトロブームを追い風にグローバルに展開中!こだわりと遊び心を大切に少数精鋭で開発しています。



【SUNSOFT情報】

■YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/sunsoftdemo

■公式Twitter:https://twitter.com/sunsoftgames



※その他、記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。



【本件に関するお問合せ先】

サン電子株式会社 サンソフトお客様サポートまで

https://www.sun-denshi.co.jp/soft/support/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-15:46)